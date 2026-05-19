Bất động sản

“Bấm nút” khởi động dự án nhà ở xã hội nghìn tỷ ở Quảng Ngãi

Công Xuân
19/05/2026 14:29 GMT +7
Dự án nhà ở xã hội tại Khu thiết chế Công đoàn Quảng Ngãi được xây dựng tại xã Thọ Phong, có diện tích khoảng 2,57ha, với hơn 1.200 căn hộ nhà ở xã hội/3.000 người dân, tổng mức đầu tư khoảng 1.092 tỷ đồng.

Sáng 19/5, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức khởi động dự án nhà ở xã hội tại Khu thiết chế Công đoàn tại xã Thọ Phong, với quy mô gồm 3 khối nhà chung cư cao 12 tầng, được xây dựng trên diện tích 2,57ha, với khoảng 1.200 căn hộ, tổng vốn đầu tư hơn 1.092 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng. Ảnh: UBND tỉnh

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng nêu rõ, đây không chỉ là dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn của tỉnh, mà còn là công trình có ý nghĩa thiết thực đối với người lao động, công nhân và các đối tượng chính sách về nhà ở trên địa bàn.

Vì vậy, để dự án triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Phối cảnh dự án. Ảnh: CP

Về phía chủ đầu tư cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, đáp ứng nhu cầu an cư, ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân.

Được biết, thời gian qua thực hiện chủ trương của Chính phủ về Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”, tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung rà soát quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất, tháo gỡ khó khăn…để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội.

Lãnh đạo tỉnh và đơn vị liên quan bấm nút khởi công. Ảnh: B.Hoà

Trong đó, dự án Nhà ở xã hội tại Khu thiết chế Công đoàn Quảng Ngãi, được cấp thẩm quyền tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư vào cuối năm 2025.

Bộ Xây dựng: Không bắt buộc tạm trú khi đăng ký mua nhà ở xã hội

Quảng Ngãi tìm chủ cho dự án nhà ở xã hội khu trung tâm, thúc tiến độ các dự án hiện hữu

Tây Ninh khánh thành gần 900 căn nhà ở xã hội, giá từ 21 triệu đồng/m2

Thị trường bán lẻ Hà Nội: Nguồn cung mới dịch chuyển, cạnh tranh ngày càng khốc liệt

Thị trường bán lẻ Hà Nội: Nguồn cung mới dịch chuyển, cạnh tranh ngày càng khốc liệt

Cần khoảng 500 nghìn tỷ mở rộng cao tốc: Những địa phương nào sẽ được gọi tên?

Cần khoảng 500 nghìn tỷ mở rộng cao tốc: Những địa phương nào sẽ được gọi tên?

Đầu tư hơn 6.674 tỷ đồng giải phóng mặt bằng dự án đường Hoa Lư - Nam Định

Đầu tư hơn 6.674 tỷ đồng giải phóng mặt bằng dự án đường Hoa Lư - Nam Định

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ giữ nguyên quy hoạch 10 - 12 làn xe?

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ giữ nguyên quy hoạch 10 - 12 làn xe?

Một doanh nghiệp bất động sản 'bốc hơi' 80% lợi nhuận, vốn chủ sở hữu và nợ trái phiếu đồng loạt tăng

Một doanh nghiệp bất động sản "bốc hơi" 80% lợi nhuận, vốn chủ sở hữu và nợ trái phiếu đồng loạt tăng

Mở rộng cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, cần rà soát chi phí phát sinh

Mở rộng cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, cần rà soát chi phí phát sinh

