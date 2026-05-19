“Bấm nút” khởi động dự án nhà ở xã hội nghìn tỷ ở Quảng Ngãi

Sáng 19/5, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức khởi động dự án nhà ở xã hội tại Khu thiết chế Công đoàn tại xã Thọ Phong, với quy mô gồm 3 khối nhà chung cư cao 12 tầng, được xây dựng trên diện tích 2,57ha, với khoảng 1.200 căn hộ, tổng vốn đầu tư hơn 1.092 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng nêu rõ, đây không chỉ là dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn của tỉnh, mà còn là công trình có ý nghĩa thiết thực đối với người lao động, công nhân và các đối tượng chính sách về nhà ở trên địa bàn.

Vì vậy, để dự án triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Về phía chủ đầu tư cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, đáp ứng nhu cầu an cư, ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân.

Được biết, thời gian qua thực hiện chủ trương của Chính phủ về Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”, tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung rà soát quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất, tháo gỡ khó khăn…để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội.

Trong đó, dự án Nhà ở xã hội tại Khu thiết chế Công đoàn Quảng Ngãi, được cấp thẩm quyền tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư vào cuối năm 2025.