Bán "đứt" dự án Cát Bà Amatina, lợi nhuận Vinaconex tăng vọt

Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex; HOSE: VCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.429 tỷ đồng, tăng 66% so với vùng kỳ năm trước; Lợi nhuận gộp về bán hàng đạt 611 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ.

Báo cáo tài chính của Vinaconex cho thấy, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng vọt đạt 3.186 tỷ đồng, cao gấp 87 lần so với cùng kỳ năm trước. Tại thuyết minh báo cáo tài chính, doanh thu từ hoạt động tài chính có phần lãi từ chuyển nhượng công ty con, công ty liên kết đóng góp hơn 3.072 tỷ đồng.

Vinaconex công bố đã hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Vinaconex ITC. (Ảnh: Chụp màn hình)

Vào ngày 1/8/2025, Vinaconex đã hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex ITC) bằng việc bán 107.100.000 cổ phần của Vinaconex tại Vinaconex ITC - Chủ đầu tư dự án Cát Bà Amatina có tổng diện tích 172,37 ha và tổng mức đầu tư gần 11.000 tỷ đồng tại Cát Bà, TP.Hải Phòng.

Dự án Cát Bà Amatina. (Ảnh: Vinaconex)

Trong quý III/2025, Vinaconex ghi nhận lợi nhuận sau thuế 3.304 tỷ đồng, tăng 2.140% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng của Vinaconex ghi nhận lợi nhuận sau thuế lên 3.782 tỷ đồng, tăng 393% so với cùng kỳ, đồng thời vượt 215,3% kế hoạch lợi nhuận được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên tháng 4/2025.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Vinaconex đạt 29.021 tỷ đồng, giảm 1,4% so với thời điểm đầu năm.

Đáng chú ý, đến cuối kỳ, hàng tồn kho của Vinaconex giảm xuống còn 5.204 tỷ đồng, giảm tới lượt 27%; Tài sản dở dang dài hạn giảm xuống 1.380 tỷ đồng, giảm tới 80%.

Các khoản vay của Vinaconex đạt 6.264 tỷ đồng, tăng 871% so với thời điểm đầu năm và 841% so với cuối quý II/2025. Thuyết minh báo cáo tài chính không nêu chi tiết các khoản cho vay, phần lớn đến từ 6.262 tỷ đồng cho vay ngắn hạn các đối tượng khác. Theo Vinaconex, các khoản vay này đều có tài sản bảo đảm và bảo lãnh ngân hàng.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Vinaconex đạt 16.753 tỷ đồng, giảm 8,6% so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn đạt 4.741 tỷ đồng, còn vay dài hạn đạt 2.394 tỷ đồng, lần lượt tăng 6,5% và giảm 44% so với đầu năm.