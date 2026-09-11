Bàn giao mốc ranh giới dự án nhà máy thiết bị báo cháy hơn 100 tỷ đồng ở xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai

Hơn 100 tỷ đồng xây nhà máy sản xuất thiết bị báo cháy tại Gia Lai

Ngày 11/9, UBND xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai cho biết địa phương vừa tổ chức bàn giao mốc ranh giới quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tại Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi cho Công ty TNHH Kỹ nghệ phát triển Đại An triển khai dự án Nhà máy sản xuất thiết bị báo cháy tự động và thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Tham dự buổi bàn giao có ông Huỳnh Văn Duy - Phó chủ tịch thường trực UBND xã Hoài Ân, đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan cùng nhà đầu tư dự án.

Ông Huỳnh Văn Duy - Phó chủ tịch thường trực UBND xã Hoài Ân tại buổi bàn giao thực địa. Ảnh: TQ.

Theo hồ sơ dự án, nhà máy được xây dựng trên diện tích khoảng 18.300m², với tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng.

Công suất thiết kế dự kiến khoảng 411.200 sản phẩm/năm, tập trung sản xuất các loại thiết bị báo cháy tự động, thiết bị phòng cháy chữa cháy và thiết bị điện tử dân dụng.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành các thủ tục đầu tư trong quý 3-2026, khởi công xây dựng trong quý 4-2026 và phấn đấu hoàn thành, đưa vào vận hành trong quý 2-2027.

Tại buổi làm việc, sau khi kiểm tra, đo đạc thực tế, các bên đã thống nhất bàn giao và cắm mốc ranh giới quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất để nhà đầu tư triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Hơn 100 tỷ đồng xây nhà máy sản xuất thiết bị báo cháy tại Gia Lai. Ảnh: TQ.

Ông Huỳnh Văn Duy - Phó chủ tịch thường trực UBND xã Hoài Ân đề nghị nhà đầu tư và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, bảo quản hệ thống cọc mốc đã được bàn giao, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Lãnh đạo UBND xã cũng yêu cầu chủ đầu tư tuân thủ nghiêm các quy định về xây dựng, bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy, bảo đảm chất lượng và tiến độ, sớm đưa nhà máy vào hoạt động theo kế hoạch.