Bàn giao phần mặt bằng đầu tiên cho dự án cầu đường bộ thứ 8 bắc qua sông Trà Khúc

Sáng 12/9, trao đổi với PV, Giám đốc BQL dự án các công trình Giao thông Quảng Ngãi Trần Hoàng Vĩnh cho biết, cấp thẩm quyền tỉnh đã bàn giao mặt bằng (đợt 1) của dự án cầu Trà Khúc 1 mới.

Trong gần 63.000m2 phần mặt bằng được giao đầu tiên, nằm phường Trương Quang Trọng hơn 31.000m2. Ảnh: CP

Theo đó phần diện tích mặt bằng đầu tiên của dự án này được giao cho chủ đầu tư có diện tích gần 63.000m2, nằm trên địa bàn 2 phường Nghĩa Lộ (gần 32.000m2) và phường Trương Quang Trọng (hơn 31.000m2).

Đây, hình hài cây cầu hoành tráng gần 2.200 tỷ bắc qua sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi

Chính quyền Quảng Ngãi giao trách nhiệm cho Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện bàn giao đất trên thực địa; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định

UBND 2 phường Nghĩa Lộ và Trương Quang Trọng chịu trách nhiệm toàn diện trong việc phê duyệt thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất theo đúng quy định đất đai và các quy định pháp luật có liên quan.

Phối hợp với Sở NN&MT thực hiện bàn giao đất trên thực địa; niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND phường; thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc vi phạm về đất đai, môi trường, xây dựng; trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo để cấp thẩm quyền có chỉ đạo, hướng dẫn xử lý ...

Đây là động thái mới nhất của cấp thẩm quyền Quảng Ngãi, để chuẩn bị cho khởi công xây dựng công trình cầu Trà Khúc 1 mới, dự kiến vào cuối tháng 9 này.

Công trình cầu Trà Khúc 1 mới có chiều dài tuyến chính 830m, tổng mức đầu tư theo quyết định phê duyệt gần 2.200 tỷ đồng, trong đó phần chiều dài cầu Trà Khúc 1 khoảng 590m, bề rộng cầu 28m.

Theo thiết kế, cầu Trà Khúc 1 mới có kết cấu gồm 3 vòng tròn nối tiếp nhau tạo hình tượng “đàn xe nước’’ trên sông Trà Khúc, gợi nhớ một nét văn hóa cực kỳ đặc sắc về trí thông minh, bản ngã quật cường của người dân xứ Quảng.

Cầu Trà Khúc 1 cũ. Ảnh: CP

Công trình cầu Trà Khúc 1 mới khi hoàn thành đưa vào khai thác, không chỉ cải thiện năng lực vận tải, kết nối giao thông cửa ngõ phía Bắc, mà còn tạo điểm nhấn cho không gian kiến trúc và làm đẹp cho trung tâm đô thị phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi.

Được biết hiện trên dòng Trà Khúc đã có 7 cây cầu đường bộ được xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động, gồm cầu Cổ Luỹ, cầu công trình đập dâng Trà Khúc, cầu Trà Khúc 2, cầu Trà Khúc 1, cầu Thạch Bích, cầu Phước Lộc và cầu cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Sau khi hoàn thành, cầu Trà Khúc 1 mới sẽ thay thế cho cầu Trà Khúc 1 cũ, hiện đã xuống cấp và hư hỏng nặng; đồng thời trở thành cây cầu đường bộ thứ 8 ở Quảng Ngãi bắc qua dòng sông Trà Khúc.