Báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề cương trưng bày Bảo tàng tỉnh Gia Lai
Theo UBND tỉnh Gia Lai, "Bảo tàng Gia Lai: từ Đại ngàn đến Biển" không chỉ là thiết chế lưu giữ di sản mà phải trở thành biểu tượng văn hóa mới của tỉnh Gia Lai.
Là nơi kể câu chuyện đầy đủ nhất về vùng đất, con người và bản sắc Gia Lai; góp phần xây dựng sức mạnh mềm văn hóa, giáo dục truyền thống, quảng bá hình ảnh địa phương và phát triển du lịch.
Bảo tàng được xây dựng theo tư duy bảo tàng hiện đại: Lấy câu chuyện làm trung tâm; Lấy trải nghiệm làm phương thức truyền tải; Lấy công chúng làm đối tượng phục vụ; Lấy di sản làm động lực phát triển.
Chủ đề xuyên suốt hành trình của một vùng đất kiến tạo lịch sử: Từ nơi khởi đầu của loài người đến vùng đất hội tụ các nền văn minh; Từ đại ngàn đến biển xanh; Từ quá khứ đến tương lai.
Toàn bộ bảo tàng chỉ kể một câu chuyện duy nhất Gia Lai là vùng đất được thiên nhiên kiến tạo, lịch sử lựa chọn và con người làm nên. Mọi chủ đề đều phục vụ câu chuyện đó, không chia thành các mảng rời rạc. Đề cương cần khắc phục tình trạng liệt kê sự kiện, hiện vật; mỗi không gian trưng bày phải kể được câu chuyện lịch sử, văn hóa có tính hệ thống, logic.
UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ hiện vật mà cần được định hướng trở thành một trung tâm văn hóa hoạt động thường xuyên.
Ngay từ đề án phải tính đến các chức năng như nghiên cứu, giáo dục di sản, số hóa tư liệu, triển lãm chuyên đề, không gian sáng tạo, hợp tác quốc tế và các hoạt động dành cho cộng đồng.
Đồng thời, nghiên cứu xây dựng kịch bản trưng bày tổng thể song song với quá trình lập dự án. Đây là khâu rất quan trọng để bảo đảm kiến trúc, nội dung, hiện vật và công nghệ được thiết kế thống nhất ngay từ đầu, tránh tình trạng có công trình đẹp nhưng câu chuyện trưng bày chưa đủ sức hấp dẫn.
UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và các ý kiến tham gia tại cuộc họp để tiếp tục rà soát, hoàn thiện đề cương trưng bày.
Nghiên cứu, bổ sung các nội dung còn thiếu, bảo đảm tính khoa học, tính đặc trưng, bản sắc của tỉnh Gia Lai sau hợp nhất và phù hợp với định hướng phát triển Bảo tàng trở thành thiết chế văn hóa hiện đại, có tầm vóc của khu vực.
“Sau khi hoàn thiện, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến và đồng thời gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để được hướng dẫn, thẩm định theo quy định. Thời hạn trình trước ngày 24/7/2026”, UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.