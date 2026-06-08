Báo chí Nghệ An bảo vệ ngôi vương Giải Bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ XII

Giải đấu năm nay chính thức khai mạc ngày 6/6 tại sân bóng đá nhân tạo Green Eco, phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh), do Câu lạc bộ Bóng đá Báo chí thường trú Hà Tĩnh phối hợp với Chi hội Nhà báo Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú tại Hà Tĩnh tổ chức.

Hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026), Giải Bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ XII năm 2026 được tổ chức sôi nổi tại Hà Tĩnh.

Giải Bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ XII quy tụ 6 đội bóng với hơn 100 nhà báo, phóng viên, cộng tác viên đến từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trong khu vực. Các đội tham dự gồm: Báo chí thường trú Hà Tĩnh (đơn vị đăng cai), Báo chí Nghệ An, Báo chí Thanh Hóa, Báo chí Quảng Trị, Báo chí Huế và Báo chí Đà Nẵng (JFC Đà Nẵng).

Không chỉ là sân chơi thể thao, giải đấu còn mang ý nghĩa kết nối sâu sắc. Đây là dịp để những người làm báo gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, đồng thời thắt chặt tình đồng nghiệp giữa các cơ quan báo chí trong khu vực miền Trung.

Giải Bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ XII năm 2026 là dịp để người làm báo gặp gỡ, giao lưu, lan tỏa tinh thần đoàn kết và sẻ chia nghề nghiệp.

Các trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, tinh thần thi đấu nhiệt huyết, trung thực và fair-play, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình từ đông đảo khán giả.

Trải qua nhiều trận cầu kịch tính, đội Báo chí Nghệ An đã thể hiện phong độ ổn định và bản lĩnh thi đấu vững vàng. Trong trận chung kết, họ chạm trán đội chủ nhà Báo chí Hà Tĩnh, đối thủ được đánh giá cao với lợi thế sân bãi và sự cổ vũ của khán giả nhà.

Những pha bóng kịch tính, giàu cảm xúc tại Giải Bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ XII năm 2026.

Tuy nhiên, bằng lối chơi chặt chẽ, hiệu quả cùng khả năng tận dụng cơ hội tốt, Báo chí Nghệ An đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0, qua đó chính thức đăng quang ngôi vô địch. Đây cũng là lần tiếp theo đội bóng xứ Nghệ bảo vệ thành công danh hiệu tại sân chơi truyền thống của giới báo chí miền Trung.

Ở trận tranh hạng Ba, Báo chí Thanh Hóa và Báo chí Quảng Trị đã cống hiến màn rượt đuổi hấp dẫn. Hai đội hòa nhau trong thời gian thi đấu chính thức và phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu 11m. Với bản lĩnh tốt hơn, Báo chí Thanh Hóa đã giành chiến thắng, qua đó khép lại giải đấu với vị trí thứ Ba chung cuộc.

Cổ động viên cuồng nhiệt tiếp lửa tại Giải Bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ XII năm 2026.

Đáng chú ý, đội chủ nhà Báo chí Hà Tĩnh lần đầu tiên giành vị trí Á quân, một bước tiến đáng ghi nhận, cho thấy sự phát triển về chuyên môn và tinh thần thi đấu của đội bóng này.

Bên cạnh những trận cầu sôi động, Giải Bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ XII còn ghi dấu ấn bởi hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa. Các đội bóng tham dự đã chung tay quyên góp số tiền 30 triệu đồng để hỗ trợ chùa Vĩnh tại xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nơi đang chăm sóc, nuôi dưỡng nhiều trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ban tổ chức Giải Bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ XII năm 2026 tổ chức gala dinner tổng kết, bế mạc giải do FC Báo chí thường trú Hà Tĩnh đăng cai.

Hoạt động này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp của người làm báo, góp phần xây dựng hình ảnh báo chí không chỉ sắc bén trên mặt trận thông tin mà còn giàu lòng nhân ái trong đời sống cộng đồng.

Khép lại mùa giải thứ XII, Giải Bóng đá Báo chí miền Trung tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi thể thao uy tín, giàu tính kết nối dành cho giới báo chí trong khu vực. Thành công của giải không chỉ nằm ở chất lượng chuyên môn mà còn ở tinh thần đoàn kết, sự gắn bó và những giá trị nhân văn được lan tỏa.

Báo chí Nghệ An bảo vệ thành công chức vô địch tại Giải Bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ XII năm 2026.

Chức vô địch của Báo chí Nghệ An một lần nữa khẳng định bản lĩnh và sự ổn định của đội bóng này, đồng thời góp phần làm nên một mùa giải trọn vẹn, giàu cảm xúc và đáng nhớ.