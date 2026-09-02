Bão giá thịt bò Mỹ: Điều gì "bị che khuất" sau những miếng thịt nhập khẩu gây tranh cãi dữ dội

Nút thắt cổ chai bóp nghẹt thị trường, đẩy giá thịt bò lên cao chót vót

Các nhà sản xuất thịt bò của Mỹ tiếp tục đối mặt với sự bất ổn khi cuộc tranh luận về thịt bò nhập khẩu, ghi nhãn xuất xứ và chế biến thịt trong nước ngày càng gay gắt. (Ảnh Brandon Bell/Getty Images)

Dân biểu Đảng Cộng hòa bang Kentucky Thomas Massie trong chương trình phỏng vấn mới đây đã có những chia sẻ thẳng thắn về tình hình giá thịt bò leo thang, áp lực từ thịt ngoại và nỗ lực gỡ bỏ các rào cản liên bang đối với các cơ sở chế biến quy mô nhỏ.

"Chỉ có bốn tập đoàn chế biến thịt đang thâu tóm thị trường. Đó là một hình thức độc quyền, hoặc nhóm tài phiệt. Một số trong số đó thuộc sở hữu nước ngoài, và họ chính là thủ phạm đẩy giá thịt bò trên kệ siêu thị lên cao chót vót trong khi giá thu mua gia súc từ nông dân thì vẫn rẻ mạt", ông Massie bức xúc chỉ rõ.

Vị dân biểu cáo buộc nút thắt cổ chai trong khâu chế biến đang bóp nghẹt thị trường, đồng thời kêu gọi Quốc hội thúc đẩy thông qua Đạo luật PRIME. Đạo luật này sẽ trao quyền lớn hơn cho các tiểu bang trong việc cho phép tiêu thụ nội địa các loại thịt được xử lý tại các cơ sở miễn trừ đặc biệt mà không cần phải qua thanh tra liên bang liên tục.

Nông dân kêu gọi minh bạch hóa nguồn gốc

Nỗi lo của các chủ trang trại càng thêm chồng chất khi Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố miễn thuế nhập khẩu đối với thịt bò xay trong vòng 90 ngày nhằm kéo giảm giá thành cho người tiêu dùng và vực dậy đàn bò nội địa - vốn đang ở mức thấp nhất trong suốt 75 năm qua.

Tuy nhiên, chính sách này đang vấp phải sự hoài nghi từ cộng đồng chăn nuôi. Andy Kapp, một nông dân đến từ bang Missouri, cho rằng việc ồ ạt đưa thịt bò ngoại vào thị trường có thể làm nhụt chí các chủ trang trại Mỹ trong việc gây dựng lại đàn vì lo sợ rủi ro lợi nhuận.

Chia sẻ với phóng viên Grady Trimble của FOX Business anh Kapp nhấn mạnh: "Kinh tế nông nghiệp lúc này vô cùng eo hẹp và áp lực đó ngày càng lớn. Thị trường hiện tại có cải thiện, nhưng chúng tôi cần phải giữ lại được nhiều tiền hơn trong túi mình".

Dù thừa nhận bản thân luôn ưu tiên mua thịt địa phương, anh Kapp nhấn mạnh rằng nếu chính phủ vẫn bật đèn xanh cho thịt bò nhập khẩu tràn vào, người tiêu dùng có quyền được biết rõ nguồn gốc sản phẩm: "Thị trường nào cũng có sự đánh đổi. Tôi không lấy làm hào hứng khi chúng ta nhập thêm thịt ngoại... Nhưng nếu điều đó xảy ra, ít nhất phải có nhãn ghi rõ xuất xứ".

Đồng quan điểm này, Hạ nghị sĩ Thomas Massie cũng thiết tha kêu gọi khôi phục quy định bắt buộc gắn nhãn xuất xứ quốc gia và giục Thượng viện nhanh chóng đưa Đạo luật PRIME vào dự luật nông nghiệp phiên bản của họ, khẳng định đó mới là "giải pháp cốt lõi" để giải cứu các chủ trang trại Mỹ khỏi vòng vây độc quyền.