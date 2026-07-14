Bảo hiểm Agribank - Bảo vệ người nông dân để nông nghiệp phát triển bền vững

Với mục tiêu đồng hành cùng người dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao khả năng phòng ngừa rủi ro tài chính, ngày 10/7/2026, Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thanh Hóa đã phối hợp với Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa cùng UBND, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình tuyên truyền, giới thiệu các sản phẩm bảo hiểm đến đông đảo khách hàng vay vốn và người dân trên địa bàn.

Bảo hiểm Agribank chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng Phạm Hữu Bình với tổng số tiền 100.000.000 đồng. Ảnh: ABIC

Tại chương trình, đại diện Bảo hiểm Agribank đã phổ biến những lợi ích thiết thực của các sản phẩm bảo hiểm, đặc biệt là các giải pháp bảo vệ người vay vốn trước những rủi ro về tính mạng, sức khỏe và khả năng trả nợ.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, người dân được cung cấp đầy đủ thông tin về vai trò của bảo hiểm trong việc ổn định tài chính gia đình, giảm thiểu tác động của những biến cố bất ngờ, từ đó yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Điểm nhấn của chương trình là lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng Phạm Hữu Bình với tổng số tiền 100.000.000 đồng. Khoản chi trả không chỉ giúp gia đình khách hàng giảm bớt khó khăn về tài chính mà còn là minh chứng rõ nét cho cam kết của Bảo hiểm Agribank trong việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với khách hàng tham gia bảo hiểm, góp phần bảo đảm nguồn vốn vay và duy trì hoạt động sản xuất.

Hoạt động phối hợp giữa Bảo hiểm Agribank, Agribank và các tổ chức chính trị – xã hội tại địa phương tiếp tục khẳng định hiệu quả của mô hình gắn kết giữa ngân hàng, bảo hiểm và chính quyền cơ sở trong việc đưa các giải pháp bảo vệ tài chính đến gần hơn với người dân, đặc biệt tại khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Với phương châm "Trách nhiệm sẻ chia", Bảo hiểm Agribank luôn hướng tới cộng đồng, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm chi trả quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng, minh bạch và đúng cam kết.

Mỗi hợp đồng bảo hiểm không chỉ là sự bảo vệ trước rủi ro mà còn là điểm tựa tài chính vững chắc, góp phần giúp người dân an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và chung tay xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững.