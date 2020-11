Bảo hiểm Agribank Đà Nẵng chi trả bảo hiểm Bảo an chủ thẻ cho khách hàng

Ngày 12/11, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (Bảo hiểm Agribank) đã tiến hành chi trả bảo hiểm Bảo an chủ thẻ Agribank cho trường hợp anh Thái Bá Thuận, ở thôn 5, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng không may qua đời.

Bảo hiểm Agribank, "phao cứu sinh" của khách hàng

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Chi nhánh Đà Nẵng cho biết, khi nắm được thông tin anh Thuận không may qua đời trong đợt lũ vừa qua, công ty đã đến động viên, thăm hỏi. Sau đó, Công ty đã chi trả số tiền 10 triệu đồng bảo hiểm Bảo an chủ thẻ và 101,5 triệu đồng bảo hiểm Bảo an tín dụng cho gia đình. Anh Thuận là khách hàng vừa tham gia bảo hiểm Bảo an chủ thẻ và bảo hiểm Bảo an tín dụng.

Bảo hiểm Agribank, Ngân hàng Agribank cùng chính quyền địa phương tổ chức buổi chi trả bảo hiểm Bảo an chủ thẻ cho gia đình anh Thái Bá Thuận, người không may qua đời trong đợt lũ vừa qua.

Chị Nguyễn Thị Minh Tâm, vợ anh Thuận cho hay, đợt lũ vừa qua chồng chị không may qua đời, được Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp chi trả tổng cộng 111,5 triệu đồng bao gồm bảo hiểm Bảo an chủ thẻ và bảo hiểm Bảo an tín dụng, đã chia sẻ phần nào gánh nặng tài chính cho gia đình, khi chồng chị là trụ cột kinh tế chính của gia đình không may qua đời. Gia đình chị gửi lời cảm ơn chân thành đến công ty.



Đại diện Bảo hiểm Agribank chi trả 10 triệu đồng bảo hiểm Bảo an chủ thẻ cho chị Nguyễn Thị Minh Tâm, vợ anh Thuận.

"Qua đây, tôi cũng nhắn nhủ đến quý khách hàng nên tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng và bảo hiểm Bảo an chủ thẻ Agribank, khi gặp trường hợp rủi ro như gia đình tôi sẽ được bảo hiểm chi trả, bớt đi gánh nặng cho gia đình. Đặc biệt, sản phẩm bảo hiểm Bảo an chủ thẻ rất tiện ích, giúp khách hàng an tâm tận hưởng dịch vụ mà không sợ rủi ro, mức phí bảo hiểm chỉ 1.000 đồng/1 tháng…", bà Tâm chia sẻ.



Ông Nguyễn Lương Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Khương (Hòa Vang, Đà Nẵng) cho biết, qua việc chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an chủ thẻ và Bảo an tín dụng cho hộ gia đình anh Thái Bá Thuận hôm nay, càng khẳng định rõ tính thiết thực của việc tham gia bảo hiểm, dù có thêm một khoản chi phí nhỏ, nhưng khi có tai nạn, rủi ro bệnh tật xảy ra, những người thụ hưởng không phải gánh thêm gánh nặng tài chính bên cạnh việc mất mát người thân.



Bảo an chủ thẻ - Khách hàng an tâm trước mọi rủi ro

Ông Hải cho biết thêm, những năm qua, với mục đích mang đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất và an tâm tận hưởng cuộc sống, Agribank đã kết hợp với Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp mang đến sản phẩm dịch vụ bảo hiểm Bảo an chủ thẻ cho khách hàng.

Ngày nay phương thức thanh toán không dùng tiền mặt không còn xa lạ với người tiêu dùng, đây là một phương thức mua sắm thông dụng của nhiều khách hàng thông qua thẻ ngân hàng (ATM).

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Chi nhánh Đà Nẵng chia sẻ những mất mát mà gia đình chị Tâm vừa trải qua.

Với phương châm đặt sự an toàn và quyền lợi của khách hàng lên cao nhất, công ty đã cho ra đời sản phẩm bảo hiểm Bảo an chủ thẻ. Hiện nay, khách hàng có thể ủy quyền cho Agribank tự động trích nợ phí bảo hiểm Bảo an chủ thẻ để đảm bảo đẩy đủ quyền lợi cho mình.



Khi tham gia bảo hiểm Bảo an chủ thẻ khách hàng được hưởng các quyền lợi bảo hiểm cơ bản như bảo hiểm khi tử vong hoặc thương tật còn được hưởng các quyền lợi đối với thẻ Agribank như: Bảo hiểm rút tiền tại máy ATM (trường hợp bị cướp/ giật), bảo hiểm hành lý tư trang của chuyến đi cá nhân, bảo hiểm gian lận thẻ (trường hợp khách hàng có yêu cầu mở rộng) và dịch vụ tư vấn hỗ trợ các thông tin quan trọng, cần thiết khi du lịch, thanh toán, thông tin về thẻ…, từ phía Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp.

Với sản phẩm bảo hiểm Bảo an chủ thẻ khách hàng hoàn toàn yên tâm trước mọi rủi ro.

Bên cạnh đó, Agribank đang thực hiện miễn phí thu hộ tiền phí bảo hiểm Bảo an chủ thẻ, áp dụng đối với những khách hàng là chủ thẻ nội địa của Agribank và tự nguyện tham gia sản phẩm bảo hiểm Bảo an chủ thẻ và đồng ý ủy quyền cho Agribank tự động trích nợ từ tài khoản để thu phí bảo hiểm Bảo an chủ thẻ.

Hiện nay, Công ty Cổ phẩn Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp đang triển khai rất nhiều sản phẩm bảo hiểm như: Bảo hiểm Bảo an chủ thẻ, Bảo an tín dụng, bảo hiểm cây trồng, vật nuôi, xe máy, nhà tư nhân... rất thiết thực đối với mọi đối tượng khách hàng.