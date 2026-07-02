Bảo hiểm Bảo Long biến động nhân sự cấp cao, lợi nhuận quý I lao dốc 82%

Theo nội dung công bố, bà Trịnh Thị Thanh đã gửi đơn xin từ nhiệm tới Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Bảo Long. Trong đơn, bà Thanh đề nghị được thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 26/6/2026.

Bà Trịnh Thị Thanh cho biết quyết định từ nhiệm xuất phát từ nguyện vọng cá nhân.

Lợi nhuận Bảo hiểm Bảo Long lao dốc 82%

Theo báo cáo tài chính quý I/2026, Bảo hiểm Bảo Long ghi nhận doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt hơn 314 tỷ đồng, tăng nhẹ cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu doanh thu cho thấy, doanh thu phí bảo hiểm gốc trong quý I/2026 đạt 382,5 tỷ đồng, tăng gần 11 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu doanh thu, bảo hiểm xe cơ giới tiếp tục là nghiệp vụ chủ lực với doanh thu 148,7 tỷ đồng, tăng hơn 5% và chiếm gần 39% tổng phí bảo hiểm gốc.

Đáng chú ý, nhóm bảo hiểm hỏa hoạn, kỹ thuật và các rủi ro khác ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất khi doanh thu đạt 62,3 tỷ đồng, tăng hơn 136% so với cùng kỳ. Bảo hiểm xây dựng lắp đặt cũng tăng hơn 2,5 lần, đạt 16,7 tỷ đồng.

Ngược lại, doanh thu từ bảo hiểm con người giảm mạnh từ 150,5 tỷ đồng xuống còn 107,7 tỷ đồng, tương đương mức giảm hơn 28%, nhưng vẫn là nghiệp vụ có quy mô doanh thu lớn thứ hai tại doanh nghiệp. Các mảng bảo hiểm tàu thuyền và bảo hiểm hàng hóa vận chuyển ghi nhận biến động không đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 17 tỷ đồng, tăng khoảng 4,5% so với cùng kỳ. Trong kỳ, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng từ 236,4 tỷ đồng lên 263,1 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 26,7 tỷ đồng. Chi phí hoạt động tài chính cũng tăng mạnh 65%, từ 1,8 tỷ đồng lên gần 3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 16%, lên 57,5 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận kế toán trước thuế quý I/2026 chỉ đạt 7,3 tỷ đồng, giảm hơn 33,3 tỷ đồng so với mức 40,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế đạt 5,8 tỷ đồng, giảm tới 82% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Bảo Long đạt 2.831 tỷ đồng, tăng khoảng 57 tỷ đồng so với đầu năm.

Điểm đáng chú ý là danh mục đầu tư tài chính dài hạn tăng đột biến lên 1.239 tỷ đồng, gấp gần 59 lần so với mức 21 tỷ đồng đầu năm. Khoản mục này hiện chiếm khoảng 44% tổng tài sản của doanh nghiệp. Trong đó, đầu tư dài hạn khác đạt 1.240,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với 22,5 tỷ đồng đầu năm.

Ngược lại, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm mạnh từ 1.618 tỷ đồng xuống còn 473,4 tỷ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền ở mức 80,8 tỷ đồng, giảm khoảng 14,4 tỷ đồng so với đầu năm.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng lên 416,3 tỷ đồng, cao hơn khoảng 9,2 tỷ đồng so với đầu năm, trong khi tài sản tái bảo hiểm giảm từ 414,9 tỷ đồng xuống còn 387 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng, dự phòng nghiệp vụ chiếm tỷ trọng lớn

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại thời điểm cuối quý I đạt 1.896,6 tỷ đồng, tăng hơn 51 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm khoảng 67% tổng nguồn vốn.

Trong cơ cấu nợ, dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm tiếp tục là khoản mục lớn nhất với giá trị 1.393 tỷ đồng, tăng khoảng 15 tỷ đồng sau ba tháng đầu năm.

Khoản phải trả về hợp đồng bảo hiểm tăng mạnh từ 306,8 tỷ đồng lên 374,5 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 67 tỷ đồng.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu đạt 934,41 tỷ đồng, tăng gần 5,8 tỷ đồng so với đầu năm nhờ phần lợi nhuận giữ lại. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu ở mức khoảng 2 lần.

Vốn điều lệ của Bảo hiểm Bảo Long ở mức 600 tỷ đồng, trong đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 49,08 triệu cổ phiếu, tương ứng 81,8% vốn điều lệ. Đứng thứ hai là Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) với gần 3,9 triệu cổ phiếu, tương đương 6,51% vốn.