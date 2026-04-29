Bảo hiểm phi nhân thọ “thích ứng” với cơ chế mới

Mở rộng không gian tăng trưởng

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đang chứng kiến những chuyển động đáng chú ý, khi các doanh nghiệp chủ động tái định vị chiến lược hoạt động để thích ứng với bối cảnh mới.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Bảo hiểm BIDV - BIC (mã chứng khoán BIC) sẽ trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2026 dự kiến tổ chức trong tháng 5 tới kế hoạch mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh, bổ sung các nghiệp vụ bảo hiểm vệ tinh, bảo hiểm tử kỳ ngắn hạn và dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Động thái này không chỉ là chiến lược mở rộng kinh doanh đơn thuần, mà còn phản ánh tư duy dài hạn trong việc tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.

Đáng chú ý, các đề xuất của BIC được xây dựng dựa trên những thay đổi quan trọng tại Luật số 139/2025/QH15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Theo đó, lần đầu tiên, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ được phép triển khai sản phẩm bảo hiểm tử kỳ có thời hạn từ 1 năm trở xuống - điều trước đây chỉ khối bảo hiểm nhân thọ được thực hiện. Đây được xem là bước mở rộng đáng kể về biên sản phẩm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp linh hoạt hơn trong thiết kế giải pháp bảo hiểm ngắn hạn, phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Song song với đó, việc mở rộng sang bảo hiểm vệ tinh - một lĩnh vực đặc thù gắn với rủi ro công nghệ cao và tài sản giá trị lớn, cho thấy tham vọng của BIC trong việc tiếp cận các phân khúc ít cạnh tranh hơn, nhưng đòi hỏi năng lực chuyên môn sâu.

Ngoài ra, việc cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm cũng mở ra cơ hội gia tăng nguồn thu ngoài nghiệp vụ cốt lõi. Để hiện thực hóa các kế hoạch này, BIC cần hoàn tất các thủ tục pháp lý, bao gồm việc điều chỉnh giấy phép kinh doanh theo phê duyệt của Bộ Tài chính.

Ở góc độ chiến lược, bước đi của BIC phản ánh xu hướng chung của thị trường: Các doanh nghiệp không còn phụ thuộc hoàn toàn vào các nghiệp vụ truyền thống như bảo hiểm xe cơ giới hay bảo hiểm tài sản vốn đang chịu áp lực cạnh tranh gay gắt và biên lợi nhuận suy giảm. Thay vào đó, việc mở rộng “không gian tăng trưởng” sang các lĩnh vực mới trở thành lựa chọn tất yếu.

Năm 2026, BIC đặt mục tiêu tổng doanh thu phí bảo hiểm (theo báo cáo riêng lẻ) đạt 6.230 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với thực hiện năm 2025; lợi nhuận hợp nhất trước thuế dự kiến đạt 780 tỷ đồng, tăng gần 15%. Đây là mức tăng trưởng tương đối cao trong bối cảnh thị trường bảo hiểm phi nhân thọ cạnh tranh ngày càng khốc liệt và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng doanh thu.

Áp lực tăng trưởng và bài toán vốn

Khác với BIC, Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện - PTI (mã chứng khoán PTI) đang đối mặt với bài toán tăng trưởng trong điều kiện hạn chế về vốn, sau khi phương án phát hành thêm cổ phiếu không được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2026 vừa diễn ra giữa tuần qua.

Theo kế hoạch, năm 2026, PTI đặt mục tiêu doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 4.139 tỷ đồng, tăng 10% so với kết quả năm 225 và lợi nhuận trước thuế đạt 320 tỷ đồng. Để hỗ trợ các mục tiêu này, PTI đã trình phương án phát hành thêm 60 triệu cổ phiếu nhằm nâng vốn điều lệ lên hơn 1.800 tỷ đồng.

Nếu được thông qua, việc tăng vốn sẽ mang lại 2 lợi ích chiến lược: Nâng cao năng lực tài chính khi tham gia các gói thầu bảo hiểm lớn, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư công và hạ tầng; đồng thời, củng cố biên khả năng thanh toán - một chỉ tiêu quan trọng phản ánh sức khỏe tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm.

Tuy nhiên, kết quả lại không như kỳ vọng. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh của PTI trong các dự án quy mô lớn, nơi yêu cầu ngày càng cao về hạn mức giữ lại và năng lực bảo hiểm.

Trong giai đoạn phân hóa mạnh hiện tại, những yếu tố gồm năng lực tài chính, chiến lược sản phẩm, khả năng quản trị rủi ro và chất lượng tăng trưởng… sẽ quyết định vị thế của nhà bảo hiểm trong cuộc đua đường dài.

Không chỉ vậy, trong bối cảnh rủi ro thiên tai và biến động thị trường ngày càng khó lường, việc không tăng được vốn điều lệ có thể tạo áp lực lên biên khả năng thanh toán - yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn tài chính và niềm tin của khách hàng.

Trước thực tế này, PTI nhiều khả năng sẽ phải tập trung tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, bao gồm nâng cao chất lượng doanh thu, kiểm soát chi phí khai thác, cải thiện hiệu quả bồi thường và tận dụng tối đa hệ sinh thái khách hàng sẵn có.

Đây là hướng đi hợp lý trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn, mục tiêu lọt Top 3 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ về doanh thu phí gốc vào năm 2030 là thách thức không nhỏ.

Để đạt được mục tiêu này, PTI không chỉ cần tăng trưởng về quy mô vốn, mà còn phải tái cấu trúc danh mục sản phẩm, khai thác các phân khúc mới và kiểm soát chặt chẽ chất lượng tăng trưởng. Bài toán “tăng trưởng nhưng không đánh đổi hiệu quả” sẽ trở nên ngày càng khó khi thị trường dần bão hòa ở các nghiệp vụ truyền thống.

Cuộc đua thị phần: Tăng tốc, nhưng phải bền vững

Trong khi một số doanh nghiệp bảo hiểm lên kế hoạch mở rộng quy mô sản phẩm, tái định vị chiến lược hoạt động, thì một số khác tập trung vào câu chuyện thị phần.

Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (tiền thân là Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không - VNI, mã chứng khoán AIC) đặt mục tiêu bước vào giai đoạn phát triển mới với định hướng “tăng trưởng song hành với hiệu quả”, hướng tới lọt vào Top 4 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu.

Theo kế hoạch, tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2026 của Bảo hiểm DBV (bao gồm cả nhận tái bảo hiểm) dự kiến đạt 6.273 tỷ đồng, trong đó doanh thu bảo hiểm gốc là 6.200 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính được kỳ vọng đạt 202 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế mục tiêu ở mức 44 tỷ đồng.

Trong một động thái khác, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội - MIC (mã chứng khoán MIG) cũng thể hiện tham vọng rõ nét khi đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh trong năm 2026, với chiến lược trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản trị.

Cụ thể, MIC hướng tới tăng trưởng doanh thu bảo hiểm 30% và lợi nhuận trước thuế gần 35%, đồng thời kiểm soát tỷ lệ chi phí kết hợp dưới 95%.

Theo ông Trần Minh Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị MIC, Công ty sẽ tập trung nguồn lực, bám sát phương châm “Tăng tốc - Hiệu quả”, quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026 và hướng tới mục tiêu Top 3 thị phần.

Năm 2025, MIC ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với doanh thu bảo hiểm gốc đạt 5.414 tỷ đồng, giữ vững vị trí Top 4 thị phần. Đáng chú ý, cơ cấu doanh thu của MIC có sự dịch chuyển theo hướng ưu tiên các nghiệp vụ hiệu quả, đồng thời giảm dần tỷ trọng các phân khúc có tỷ lệ bồi thường cao.

Cụ thể, nghiệp vụ tài sản kỹ thuật tăng trưởng mạnh hơn 31%, đạt 1.466 tỷ đồng; nghiệp vụ con người đạt 1.638 tỷ đồng, tăng 6%; trong khi nghiệp vụ xe cơ giới - vốn chiếm tỷ trọng lớn, nhưng rủi ro cao - giảm 2,8%. Đây là dấu hiệu cho thấy, nhà bảo hiểm này đang chủ động kiểm soát rủi ro và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Nhìn tổng thể, những diễn biến xoay quanh các doanh nghiệp tốp đầu như BIC, PTI, DBV hay MIC đang phản ánh một xu hướng rõ rệt: Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam đang bước vào giai đoạn phân hóa mạnh.

Trong giai đoạn này, không phải doanh nghiệp nào cũng có thể duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Thay vào đó, năng lực tài chính, chiến lược sản phẩm, khả năng quản trị rủi ro và chất lượng tăng trưởng sẽ là những yếu tố quyết định vị thế của doanh nghiệp trong cuộc đua đường dài.