Bất động sản "ngấm đòn" lãi suất, động lực sàng lọc thị trường

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có thông tin về ảnh hưởng của việc lãi suất cho vay tăng đối với thị trường bất động sản trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo đó, trong bối cảnh hiện nay, mặt bằng lãi suất vay mua nhà trên thị trường đã tăng mạnh so với giai đoạn trước, phổ biến ở mức 12–14%/năm, thậm chí có thời điểm lên tới 15–16%/năm . So với mức ưu đãi khoảng 5,5–6%/năm trong năm 2025, chi phí vốn hiện nay đã tăng đáng kể, tạo áp lực rõ rệt lên người vay và doanh nghiệp.

Sở Xây dựng cho hay, lãi suất cho vay tăng được nhìn nhận là yếu tố tác động trực tiếp đến thị trường, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi khả năng tiếp cận vốn của người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng rõ rệt. Điều này khiến thanh khoản thị trường có thời điểm chững lại, nhất là ở các phân khúc phụ thuộc nhiều vào tín dụng.

Dù vậy, thị trường bất động sản Đà Nẵng vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực với mức tăng trưởng doanh thu khoảng 37% trong 3 tháng đầu năm 2026.

Lãi suất tăng, thị trường bất động sản Đà Nẵng bước vào giai đoạn “sàng lọc”. Ảnh: A.H

Sở Xây dựng đánh giá, ở chiều ngược lại, việc lãi suất tăng cũng góp phần kiểm soát rủi ro, hạn chế tình trạng đầu cơ, đồng thời thúc đẩy thị trường chuyển dịch theo hướng thực chất hơn, tập trung vào nhu cầu ở thực và các dự án có đầy đủ pháp lý, chất lượng.

Thực tế cho thấy, trong điều kiện lãi suất tăng, các dự án có vị trí thuận lợi, hạ tầng đồng bộ vẫn duy trì giao dịch ổn định, trong khi các sản phẩm mang tính đầu cơ có xu hướng giảm nhiệt rõ rệt.

Để chủ động điều tiết thị trường, TP Đà Nẵng đang triển khai các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian hoàn thiện pháp lý dự án, qua đó giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và góp phần ổn định tâm lý nhà đầu tư.

Theo Sở Xây dựng, trong ngắn hạn, lãi suất tăng có thể khiến thị trường chững lại, song về dài hạn sẽ góp phần tái cấu trúc thị trường bất động sản theo hướng minh bạch, lành mạnh và bền vững hơn. Đồng thời, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục chủ động điều tiết, tháo gỡ khó khăn, định hướng thị trường phát triển phù hợp với mục tiêu chung của TP.