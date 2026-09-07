Bất ngờ một cầu thủ ngôi sao từ bỏ sự nghiệp tỷ phú để đi… trồng khoai lang

Cầu thủ chuyên nghiệp Jason Brown thu hoạch ngô ở trang trại cùng các con. Ảnh NYTimes

Đối với hàng triệu người hâm mộ thể thao tại Mỹ, Jason Brown từng là biểu tượng của sự thành công viên mãn. Vào năm 2009, ở tuổi 27, anh bước lên đỉnh cao sự nghiệp khi trở thành trung phong được trả lương cao nhất tại Giải bóng bầu dục Quốc gia (NFL), khoác áo đội St. Louis Rams danh tiếng và sống trong một căn biệt thự rộng tới gần 1.000 mét vuông. Cuộc đời anh khi ấy chính là hiện thân hoàn hảo của "giấc mơ Mỹ".

Thế nhưng, chính vào ngày sinh nhật thứ 27 định mệnh ấy, khi đứng trước tấm gương trong căn phòng lộng lẫy, một khoảng trống ngột ngạt bỗng ùa đến. Jason nhìn lại bản thân và nghĩ về người anh trai quá cố – Lunsford Bernard Brown II. Người anh trai anh hết mực kính yêu đã ngã xuống khi đang làm nhiệm vụ tại Iraq vào năm 2003, cũng đúng ở cột mốc tuổi 27.

Khoảnh khắc đó đã gióng lên hồi chuông thức tỉnh trong tâm can ngôi sao thể thao. Nhìn lại cuộc đời mình, Jason nhận ra anh đang chìm đắm trong sự hào nhoáng, danh vọng và những giá trị vị kỷ, trong khi anh trai anh đã hiến dâng trọn vẹn cuộc đời cho sự cống hiến và hy sinh cao cả. Sự dằn vặt ấy khiến anh tự vấn: "Mình có thể làm gì để sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn?".

Cầu thủ chuyên nghiệp Jason Brown đã bỏ lại hào quang ở môn bóng bầu dục nhà nghề Mỹ để làm nông nghiệp. Ảnh NYTimes

Định mệnh thực sự gõ cửa vào tháng 3/2012, khi Jason bị đội St. Louis Rams thanh lý hợp đồng. Ngay lập tức, điện thoại của người đại diện đổ chuông liên hồi. Ba ông lớn của làng NFL gồm Carolina Panthers, Baltimore Ravens và San Francisco 49ers - những đội bóng mơ ước của bất kỳ cầu thủ nào - đều ngỏ ý muốn ký hợp đồng khủng với anh.

Tuy nhiên, điều kiến dư luận chấn động là Jason từ chối mọi lời mời trị giá triệu đô, chính thức gác lại đôi giày đinh để bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ: nông nghiệp. Với số vốn tích cóp, anh mua lại một trang trại bò sữa cũ rộng tới 1.000 mẫu Anh tại Louisburg, bang Bắc Carolina và đặt tên là First Fruits Farm.

Khởi đầu từ con số âm khi chẳng có chút kiến thức nào về đồng áng, Jason đã áp dụng chính sự kỷ luật từng giúp anh đứng vững trên sân cỏ NFL vào nông nghiệp. Anh miệt mài cày nát hàng ngàn video trên YouTube để học cách canh tác, trồng trọt từ những người đi trước.

Trái ngọt đầu mùa đã đến khi vụ khoai lang đầu tiên vượt ngoài mọi mong đợi. Nhận ra tiềm năng lớn từ thổ nhưỡng nơi đây, Jason biến khoai lang thành cây trồng chủ lực, bên cạnh hàng loạt cây ăn trái và rau củ bốn mùa. Điểm đặc biệt nhất trong triết lý làm nông của cựu ngôi sao NFL là anh không làm giàu cho riêng mình: toàn bộ nông sản thu hoạch được đều được đóng gói và quyên góp hoàn toàn cho các tổ chức từ thiện. Tính đến nay, trang trại của gia đình anh đã cung cấp hơn hai triệu pound thực phẩm sạch cho những mảnh đời khó khăn.

Không chỉ dừng lại ở đó, trang trại còn là nơi anh rèn giũa 8 đứa con thơ của mình. Jason áp dụng văn hóa "hội ý" quen thuộc từ sân vận động vào đời sống gia đình. Mỗi khi anh giơ cao nắm đấm, các con hiểu rằng đã đến lúc quây quần bên cha để lắng nghe, phân công công việc từ chăn nuôi, trồng trọt cho đến câu cá, săn bắn. Những đứa trẻ lớn lên trong sự cần cù, kỷ luật và tình yêu lao động.

Giờ đây, dù không còn những tiếng hò reo vang dội trên khán đài hàng vạn khán giả, cuộc sống của Jason Brown tại trang trại mang lại cho anh sự bình yên đích thực. Trong một lần xuất hiện trên bản tin của hãng CBS, nhà báo kỳ cựu Scott Pelley đã ẩn dụ và chơi chữ đầy thâm thúy khi gọi anh là Hall of Famer - "Huyền thoại thực thụ" ngoài đời thực.



