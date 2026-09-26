Bất ngờ yếu tố có thể đẩy giá vàng tăng vọt lên tới 20.000 USD/ounce

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Theo Kitco, có phần nghịch lý khi nói về “vàng token hóa”. Trong nhiều năm, giới đầu tư được nhắc rằng sức hấp dẫn của vàng nằm ở việc đây là một tài sản hữu hình. Giờ đây, vàng lại được đưa lên màn hình, chia thành các đơn vị kỹ thuật số và có thể di chuyển trên toàn cầu mà không cần bất kỳ ai chạm vào một ounce vàng vật chất.

Tuy nhiên, đây có thể là một trong những thay đổi quan trọng nhất trong lịch sử đầu tư vàng.

Và điều đó dẫn tới một câu hỏi khiến không ít người phải hoài nghi: vàng token hóa có thể góp phần đưa giá vàng lên 20.000 USD/ounce?

Câu trả lời là có thể, theo Matthew Jones - nhà phân tích kim loại quý tại Britannia Bullion nhấn mạnh.

Jones không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho mức giá này và cũng nhấn mạnh rằng token hóa không thể tự mình đưa vàng lên 20.000 USD. Nhưng việc loại bỏ khả năng đó chỉ vì giá vàng hiện thấp hơn rất nhiều có thể bỏ qua một thay đổi quan trọng: vai trò của vàng trong hệ thống tài chính số có thể sẽ khác hoàn toàn.

Vàng vật chất, nhưng sở hữu bằng kỹ thuật số

Về nguyên tắc, token hóa khá đơn giản. Vàng được lưu giữ trong kho, còn một token kỹ thuật số đại diện cho quyền lợi đối với lượng vàng đó.

Token này có thể được mua với số lượng nhỏ, chuyển từ người này sang người khác hoặc sử dụng trong các hệ thống tài chính mà không cần vận chuyển vàng vật chất.

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết giá trị thị trường của vàng token hóa đã vượt 4 tỷ USD trong năm 2025. Đến tháng 3/2026, tổ chức này công bố kế hoạch xây dựng hạ tầng dùng chung nhằm kết nối hoạt động lưu ký vàng vật chất với các sản phẩm kỹ thuật số, bao gồm quy trình đối soát và quy đổi.

Đây vẫn là một thị trường mới nổi, nhưng ngành vàng đang xây dựng những hạ tầng cần thiết để mô hình này có thể mở rộng.

Tuy nhiên, sẽ quá đơn giản nếu kết luận rằng việc tiếp cận vàng dễ dàng hơn chắc chắn sẽ đẩy giá vàng lên.

Nếu một nhà đầu tư bán ETF vàng để mua lượng vàng token hóa tương đương, vàng chỉ đang được khoác một “chiếc áo” mới. Chưa chắc đã xuất hiện một người mua mới.

Tương tự, nếu một ngân hàng sử dụng token để chuyển một lượng vàng đang nắm giữ hiệu quả hơn, điều đó giúp thị trường vận hành tốt hơn nhưng không tự động tạo thêm nhu cầu đối với vàng vật chất.

Điều đáng chú ý nằm ở câu hỏi: token hóa có thể đưa vàng đến những nơi mà trước đây vàng khó tiếp cận hay không?

Hãy hình dung một nhà đầu tư muốn sở hữu một lượng vàng nhỏ nhưng có thể dễ dàng chuyển giữa các nền tảng. Một doanh nghiệp có thể chấp nhận giá trị được bảo chứng bằng vàng trong thanh toán. Một bên cho vay sẵn sàng nhận quyền sở hữu vàng đã được xác thực làm tài sản thế chấp.

Hoặc một tổ chức muốn nắm giữ một tài sản có thể được triển khai ngay trong cùng hạ tầng kỹ thuật số với các khoản đầu tư khác.

Mỗi trường hợp đều có thể tạo ra một cách sử dụng mới cho vàng. Không trường hợp nào được đảm bảo, nhưng nếu kết hợp lại, chúng cho thấy token hóa có thể tạo ra nhiều hơn một phương thức thuận tiện để mua vàng.

Từ “dễ tiếp cận” đến nhu cầu thực sự

Vàng vốn đã có một thị trường toàn cầu và thanh khoản sâu. Không ai cần blockchain để biết vàng tồn tại.

Lý do quan trọng để token hóa vàng nằm ở chỗ một số cá nhân và tổ chức có thể thấy vàng hữu ích hơn khi quyền sở hữu được ghi nhận, chuyển giao và xác thực ngay trong những hệ thống mà họ đang sử dụng.

Điều này có thể mở rộng nhóm nhà đầu tư tiềm năng. Đồng thời, nó cũng có thể thay đổi lý do họ nắm giữ vàng.

Một tài sản chỉ được giữ như dự trữ là một chuyện. Một tài sản vừa được dự trữ, vừa có thể dễ dàng tham gia các hệ thống thanh toán và thế chấp lại là câu chuyện khác.

WGC cũng đã đề cập tới những khả năng này trong các nghiên cứu về hạ tầng vàng kỹ thuật số.

Tất nhiên, vẫn tồn tại một lập luận ngược lại.

Nếu vàng trở nên dễ chuyển giao và tái sử dụng hơn, một lượng vàng nhất định có thể phục vụ nhiều giao dịch hơn. Nhưng mức độ hữu dụng cao hơn không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc thị trường cần nhiều vàng hơn.

Token hóa có thể giúp thị trường vận hành hiệu quả hơn mà không tạo ra cú bùng nổ nhu cầu vàng vật chất như những người lạc quan về giá vàng kỳ vọng.

Đó là lý do mức 20.000 USD/ounce không thể được xem như một kết quả toán học đơn giản của việc đưa vàng lên blockchain.

Token hóa chỉ có thể mở ra một con đường tiếp cận các nguồn vốn mới, chứ không phải một công thức xác định giá vàng.

Muốn lên 20.000 USD, vàng cần điều gì?

Ở mặt bằng giá gần đây, 20.000 USD/ounce đồng nghĩa vàng phải tăng gấp nhiều lần. Đây sẽ là một bước định giá lại đặc biệt lớn.

Để điều đó xảy ra, quan điểm của nhà đầu tư và các tổ chức đối với việc sở hữu vàng phải thay đổi mạnh mẽ, dưới tác động của nhiều yếu tố vượt xa sự thuận tiện mà công nghệ số mang lại.

Theo lập luận của Jones, một số xu hướng có thể củng cố lẫn nhau gồm: khả năng tiếp cận vàng rộng hơn nhờ token hóa; những công dụng mới và đáng tin cậy của vàng trong hạ tầng tài chính; mối lo kéo dài về nợ và sức mua của tiền tệ; cùng xu hướng coi vàng như một tài sản chiến lược.

Trong câu chuyện này, nguồn cung vật chất vẫn đóng vai trò quan trọng.

WGC ước tính sản lượng khai thác vàng hằng năm chỉ bổ sung khoảng 1,8% vào lượng vàng đang tồn tại trên mặt đất. Thế giới có rất nhiều vàng và những người đang sở hữu hoàn toàn có thể bán ra. Vì vậy, “nguồn cung hạn chế” không có nghĩa mọi người mua mới đều sẽ đối mặt với một thị trường không còn vàng.

Nhưng điều đó có nghĩa là nếu nhu cầu nắm giữ vàng tăng mạnh và kéo dài, những người đang sở hữu vàng sẽ phải được thuyết phục bán ra ở mức giá cao hơn.

Đó mới là cơ chế có thể tạo ra một đợt tái định giá vàng quy mô lớn.

Giá vàng được hình thành tại điểm gặp nhau giữa người mua và người bán sẵn sàng giao dịch, chứ không phải bằng cách lấy một dòng tiền dự báo chia cho tổng số ounce vàng đang tồn tại.

Token hóa có thể tạo thêm nhiều người mua sẵn sàng tham gia thị trường. Còn điều kiện kinh tế và tiền tệ sẽ quyết định họ sẵn sàng trả giá cao đến mức nào.

“Vàng số” phải vượt qua bài kiểm tra lớn nhất: niềm tin

Có một điều kiện không thể xem nhẹ như một vấn đề kỹ thuật: quyền lợi thực sự của người sở hữu token đối với lượng vàng phía sau nó.

Lượng vàng đó có được phân bổ riêng cho từng token hay không? Ai là chủ sở hữu hợp pháp? Ai kiểm toán? Người nắm giữ token có thể đổi trực tiếp lấy vàng vật chất hay chỉ có thể bán token để nhận tiền mặt?

Điều gì xảy ra nếu tổ chức phát hành, đơn vị lưu ký hoặc nền tảng giao dịch gặp sự cố?

Những sản phẩm được gọi là “được bảo chứng bằng vàng” có thể trao cho người sở hữu những quyền lợi rất khác nhau. WGC cũng phân biệt các sản phẩm vàng token hóa dựa trên cấu trúc pháp lý và điều kiện quy đổi.

Đây là những vấn đề cốt lõi đối với luận điểm đầu tư vào vàng token hóa.

Một token kỹ thuật số không đương nhiên sở hữu tất cả đặc tính của vàng vật chất chỉ vì nó đại diện cho một ounce vàng nằm trong kho.

Mối liên kết giữa token và vàng phải đủ đáng tin cậy ngay cả khi thị trường chịu áp lực mạnh. Đây chính là thời điểm nhiều nhà đầu tư thường tìm đến vàng.

Nếu ngành vàng giải quyết được vấn đề này, token hóa có thể trở thành một phần quan trọng trong tương lai của vàng.

Hệ thống tài chính chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển các phương thức kỹ thuật số để sở hữu và chuyển giao tài sản. Vì vậy, rất khó để cho rằng một trong những tài sản đầu tư lâu đời nhất thế giới sẽ mãi đứng ngoài quá trình chuyển đổi đó.

Liệu token hóa có đưa vàng lên 20.000 USD/ounce?

Không ai có thể nói chính xác khi nào điều đó xảy ra, thậm chí cũng không thể đảm bảo nó sẽ xảy ra, theo ông Jones.

Nhưng điều có thể làm cho kịch bản này trở nên khả thi là một thế giới trong đó ngày càng nhiều cá nhân và tổ chức muốn tiếp cận vàng, có thể nắm giữ và sử dụng vàng một cách an toàn, trong khi nguồn cung kim loại quý này không thể nhanh chóng tăng lên để đáp ứng nhu cầu.

Token có thể chỉ là một động tác nhỏ. Nhưng nhu cầu đứng phía sau nó có thể hoàn toàn không nhỏ, theo Kitco.