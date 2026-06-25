Bầu Đức tiếp tục gom cổ phiếu HAG, muốn nâng sở hữu lên hơn 25,7%

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã HAG) vừa công bố thông tin về giao dịch của người nội bộ.

Theo đó, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT công ty, đăng ký mua vào 4 triệu cổ phiếu HAG thông qua phương thức khớp lệnh trực tiếp trên sàn nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 29/6 đến ngày 28/7/2026.

Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu HAG do cá nhân ông Đức nắm giữ sẽ tăng từ 321,95 triệu đơn vị lên mức 325,95 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ mức 25,4% lên 25,72% vốn điều lệ của HAGL. Tổng khối lượng cổ phiếu của ông Đức và các bên liên quan theo đó cũng sẽ được nâng lên mức 391,46 triệu cổ phiếu, tương đương 30,89% vốn điều lệ.

Chốt phiên ngày 24/6, thị giá cổ phiếu HAG đạt 15.000 đồng/cổ phiếu. Với thị giá này, ước tính bầu Đức sẽ phải chi ra 60 tỷ đồng để mua hết số cổ phiếu đăng ký.

Diễn biến giá cổ phiếu HAG từ đầu năm 2026 đến nay

Đây đã là lần thứ 5 kể từ đầu năm 2026 bầu Đức bỏ tiền túi gom cổ phiếu trên sàn. Giao dịch đầu tiên của vị chủ tịch này diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 11/3 đến ngày 18/3 với việc mua vào 5 triệu cổ phiếu HAG, nâng sở hữu từ 24,06% lên 24,45% vốn.

Sau đó, ông còn có thêm 3 lần mua vào cổ phiếu HAG với khối lượng 4 triệu đơn vị mỗi lần. Gần đây nhất, ông Đức vừa hoàn tất việc mua 4 triệu cổ phiếu HAG trong khoảng thời gian từ ngày 16/6 đến ngày 22/6/2026, nâng sở hữu lên gần 322 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 25,4% vốn.

Như vậy, trong hơn 3 tháng qua bầu Đức đã thực hiện mua vào 17 triệu cổ phiếu HAG và vẫn muốn tăng thêm sở hữu.

Động thái liên tục mua vào cổ phiếu của Chủ tịch HAGL nhất quán với những tuyên bố của ông tại đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 diễn ra hồi giữa tháng 4/2026. Tại đại hội, trước những lo ngại của cổ đông về nhịp điều chỉnh của thị giá HAG, ông Đức khẳng định biến động ngắn hạn chính là cơ hội vàng để tích lũy cổ phiếu. “Thị trường biến động, có thể nhà đầu tư chưa tin HAGL, còn tôi thì nhìn thấy cơ hội nên cứ có là mua”, ông Đức nói.

Niềm tin của lãnh đạo HAGL hoàn toàn có cơ sở khi soi chiếu vào bức tranh kết quả kinh doanh có nhiều cải thiện của doanh nghiệp này. Theo đó, HAGL đã chính thức xóa hết lỗ lũy kế trong năm 2025 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực trong năm 2026.

Năm nay, tập đoàn của bầu Đức đặt mục tiêu doanh thu 8.624 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ở mức 4.202 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 16% và 88% so với năm 2025. Nếu hoàn thành kế hoạch, đây sẽ là mức lợi nhuận cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của HAGL.

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, ông Đoàn Nguyên Đức cho biết, ước tính khoảng 50% lợi nhuận năm nay đến từ hoàn nhập tài chính khi được xóa nợ với Công ty Mua bán nợ. Phần còn lại đến từ hoạt động kinh doanh và bán vốn công ty con.

Thực tế, kết thúc quý I/2026, HAGL ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.784 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.172 tỷ đồng, tương ứng đạt được 28% mục tiêu lợi nhuận năm đề ra.

Báo cáo giải trình kết quả kinh doanh cho thấy, chi phí tài chính của HAGL ghi nhận số âm 576,5 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do doanh nghiệp được miễn giảm 750 tỷ đồng lãi tiền vay và lãi trái phiếu phát sinh. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế quý I/2026 của công ty được đẩy lên gấp 3 lần so với kết quả của cùng kỳ năm ngoái. Qua đó, nâng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/3/2026 lên mức 2.663 tỷ đồng.