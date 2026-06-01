Sự kiện được tổ chức nhằm công bố thông tin hợp tác chiến lược giữa Bellamy’s Organic và FIFA World Cup 2026™, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình mở rộng sự hiện diện thương hiệu Bellamy’s Organic tại thị trường Việt Nam, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành cùng các gia đình Việt trong việc chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ nhỏ.

Ông Jovi Shi, Giám đốc Kinh doanh Khu vực Đông Nam Á của Bellamy’s Organic, cho biết: "Chúng tôi tự hào khi Bellamy’s Organic trở thành Nhà tài trợ Chính thức của FIFA World Cup 2026™. Mối quan hệ hợp tác này phản ánh cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc đồng hành cùng các gia đình bằng nguồn dinh dưỡng hữu cơ đáng tin cậy, đồng thời góp phần xây dựng một tương lai khỏe mạnh hơn cho thế hệ mai sau.

Việc trở thành Nhà tài trợ Chính thức của FIFA World Cup 2026™ không chỉ là một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển toàn cầu của Bellamy’s Organic, mà còn là cơ hội để chúng tôi kết nối sâu sắc hơn với người tiêu dùng thông qua tinh thần thể thao, sự gắn kết gia đình và những giá trị tích cực mà FIFA World Cup 2026™ đại diện".

Ông Jovi Shi, Giám đốc Kinh doanh Khu vực Đông Nam Á của Bellamy’s Organic.

Được thành lập tại Tasmania (Australia), Bellamy’s Organic đã có hơn 22 năm kiên định với sứ mệnh đồng hành cùng sự tăng trưởng và phát triển của trẻ em thông qua nguồn dinh dưỡng hữu cơ được chứng nhận. Bellamy’s Organic tự hào được công nhận là thương hiệu sữa công thức hữu cơ chứa đạm A2 đầu tiên trên thế giới và là thương hiệu sữa công thức hữu cơ số 1 tại Australia.

Trong suốt những năm qua, Bellamy’s Organic không ngừng mở rộng hiện diện tại các thị trường quốc tế. Trong đó, Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường trọng điểm của Bellamy’s Organic tại khu vực Đông Nam Á.

Thông tin về các hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch FIFA World Cup 2026™ tại Việt Nam, ông Mark Yuan, Tổng Giám đốc Bellamy’s Organic Việt Nam cho biết, Bellamy’s Organic sẽ triển khai hàng loạt hoạt động truyền thông tích hợp và tương tác với người tiêu dùng.

Một trong những hoạt động nổi bật là sự tham gia của Bellamy’s Organic tại Triển lãm Quốc tế Sản phẩm và Dịch vụ cho Mẹ bầu, Mẹ và Trẻ em Vietbaby Fair với gian hàng mang chủ đề FIFA World Cup 2026™.

Tại sự kiện, các gia đình và trẻ em sẽ có cơ hội tham gia những trò chơi tương tác và trải nghiệm lấy cảm hứng từ bóng đá, qua đó mang bầu không khí sôi động và tinh thần của giải đấu đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bellamy’s Organic sẽ triển khai hệ thống hình ảnh truyền thông của chiến dịch FIFA World Cup 2026™ tại nhiều địa điểm công cộng trọng điểm, bao gồm quảng cáo LED tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài và Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, cùng màn hình SKYLED bên sông Sài Gòn tại TP.HCM.

“Chúng tôi cũng đang lên kế hoạch tổ chức một sự kiện xem bóng đá tại TP.HCM, nơi các gia đình và người hâm mộ có thể cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ của FIFA World Cup 2026™”, ông Mark Yuan cho biết.

Song song với các hoạt động trực tiếp, Bellamy’s Organic cũng sẽ triển khai nhiều sáng kiến trên nền tảng số và mạng xã hội xuyên suốt mùa giải FIFA World Cup 2026™, nhằm tăng cường kết nối và tương tác với người tiêu dùng cũng như các gia đình tại Việt Nam.

Ông Mark Yuan, Tổng Giám đốc Bellamy’s Organic Việt Nam.

Với vai trò là đơn vị nhập khẩu và phân phối chính thức Bellamy's Organic tại Việt Nam, ông Đoàn Việt Dũng, Giám đốc điều hành Forever Việt Nam nhận định, đây là cơ hội lớn không chỉ đối với Bellamy's Organic mà còn đối với toàn bộ hệ thống đối tác của thương hiệu tại Việt Nam.

Theo đại diện doanh nghiệp, FIFA World Cup là một trong những sự kiện thể thao có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới, với khả năng tạo ra sự kết nối cảm xúc mạnh mẽ và thu hút sự quan tâm của hàng triệu người trên toàn cầu.

Thông qua sự đồng hành cùng FIFA World Cup 2026™, Bellamy's Organic có cơ hội gia tăng nhận diện thương hiệu, tạo thêm động lực kinh doanh cho hệ thống phân phối và đối tác bán lẻ, đồng thời mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn cho người tiêu dùng.

“Quan trọng hơn, sự hợp tác này giúp chúng tôi đưa những sáng kiến và hoạt động ý nghĩa đến gần hơn với các gia đình Việt Nam, góp phần củng cố niềm tin vào các sản phẩm dinh dưỡng hữu cơ chất lượng quốc tế và đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành hàng mẹ và bé cao cấp tại Việt Nam”, Giám đốc điều hành Forever Việt Nam nhấn mạnh.

Ông Đoàn Việt Dũng, Giám đốc điều hành Forever Việt Nam.

Liên quan đến vai trò của hệ thống phân phối và các đối tác trong việc đồng hành cùng Bellamy's Organic xuyên suốt chiến dịch, lãnh đạo Forever Việt Nam cho biết hệ thống phân phối không chỉ là cầu nối đưa các sản phẩm Bellamy's Organic đến gần hơn với người tiêu dùng mà còn là đối tác chiến lược trong việc lan tỏa tinh thần của chiến dịch FIFA World Cup 2026™ trên khắp Việt Nam.



Thông qua mạng lưới nhà phân phối, cửa hàng mẹ và bé, đối tác bán lẻ và các kênh bán hàng trên toàn quốc, doanh nghiệp sẽ triển khai đa dạng hoạt động nhằm tạo ra những trải nghiệm hấp dẫn cho người tiêu dùng như trưng bày tại điểm bán, chương trình quà tặng khuyến mại, hoạt động tương tác tại cửa hàng và các chiến dịch truyền thông tích hợp xuyên suốt mùa World Cup.

Theo Forever Việt Nam, đây không chỉ là cơ hội để đưa chiến dịch đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam mà còn là cách thức gia tăng độ phủ thương hiệu Bellamy's Organic trên toàn quốc, đồng thời khẳng định uy tín, cam kết đầu tư lâu dài và sự hiện diện bền vững của thương hiệu tại thị trường Việt Nam.

“Chúng tôi kỳ vọng mỗi điểm bán sẽ trở thành một điểm chạm giá trị, nơi khách hàng không chỉ tiếp cận các sản phẩm Bellamy's Organic mà còn cảm nhận được tinh thần kết nối và những giá trị tích cực mà chiến dịch mang tầm vóc toàn cầu này đại diện”, đại diện doanh nghiệp cho biết.