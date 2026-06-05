Bền bỉ với tam nông, Agribank Quảng Ngãi đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp trên hành trình phát triển xanh

Khẳng định vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển tam nông

Ông Hà Hoài Nam - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi cho biết: Quảng Ngãi là địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, kinh tế biển và kinh tế nông thôn. Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tín dụng ngân hàng luôn đóng vai trò là nguồn lực quan trọng giúp người dân và doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đầu tư phát triển ngành nghề, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Ông Hà Hoài Nam - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi. Ảnh: T.H.

Với sứ mệnh phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi nhiều năm qua luôn tập trung nguồn lực để đưa vốn tín dụng đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu và đúng định hướng phát triển của địa phương.

Điều đáng chú ý là dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn luôn duy trì ở mức trên 80% tổng dư nợ toàn chi nhánh. Đây là minh chứng rõ nét cho định hướng nhất quán của Agribank trong việc ưu tiên nguồn vốn phục vụ khu vực tam nông – lĩnh vực được xem là nền tảng của nền kinh tế và là trụ đỡ quan trọng trong những giai đoạn khó khăn.

Có vốn Agribank tiếp sức, tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng được nhiều mô hình nông nghiệp xanh. Ảnh: T.H.

Ông Nam chia sẻ, không chỉ đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, Agribank còn đóng vai trò là cầu nối đưa các chính sách tín dụng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đến với người dân, doanh nghiệp một cách nhanh chóng, hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp hiện đại, nông thôn văn minh và nâng cao đời sống người dân.

Trên khắp các địa phương của tỉnh Quảng Ngãi, nguồn vốn Agribank đã và đang hiện diện trong nhiều mô hình sản xuất hiệu quả.

Từ những cánh đồng rau màu, vùng cây ăn quả, trang trại chăn nuôi đến các khu nuôi trồng thủy sản ven biển, đâu đâu cũng có dấu ấn của dòng vốn tín dụng Agribank. Nguồn vốn ấy giúp người dân đầu tư giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao, mở rộng quy mô sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật và từng bước chuyển đổi sang mô hình sản xuất hàng hóa có giá trị gia tăng cao hơn.

Tại Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn luôn duy trì ở mức trên 80% tổng dư nợ toàn chi nhánh. Ảnh: T.H.

Đối với khu vực kinh tế biển, Agribank đã đồng hành cùng ngư dân đầu tư tàu thuyền, ngư lưới cụ, phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá và mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với khai thác, nuôi trồng thủy sản.

Tại đặc khu đảo Lý Sơn – địa phương được xem là “đầu sóng ngọn gió” của tỉnh Quảng Ngãi, nguồn vốn Agribank đã góp phần giúp nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế biển, nâng cao năng lực khai thác thủy sản, mở rộng dịch vụ phục vụ du lịch và phát triển các ngành nghề đặc trưng của địa phương.

Không chỉ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, dòng vốn tín dụng còn góp phần tạo việc làm, ổn định sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Agribank đồng hành cùng người dân đặc khu Lý Sơn vươn khơi, bám biển. Ảnh: Minh Nguyệt.

Nhiều hộ dân từ quy mô sản xuất nhỏ lẻ đã từng bước phát triển thành các mô hình kinh tế hiệu quả, có khả năng tạo việc làm cho lao động địa phương, đóng góp tích cực vào ngân sách và sự phát triển chung của cộng đồng.

Đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp

Ông Nam cho biết, trong bối cảnh nền kinh tế đang bước vào giai đoạn phục hồi và phát triển theo hướng xanh, bền vững, Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi đã tích cực triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp cận vốn với chi phí hợp lý. Các chương trình được thiết kế đa dạng, phù hợp với từng nhóm khách hàng và nhu cầu thực tế.

Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi luôn đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp. Ảnh: T.H.

Nổi bật là chương trình cho vay ưu đãi mua xe điện “Khởi hành xanh – Đồng hành cùng bạn”; chương trình tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh “Có vốn trong tay – Kinh doanh vững bền”; chương trình “Tín dụng xanh” dành cho các dự án thân thiện với môi trường; chương trình cho vay đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp “Cơ giới hóa nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất”.

Bên cạnh đó, Agribank cũng triển khai chương trình phát triển cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026; các gói ưu đãi thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu; chương trình tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư hạ tầng giao thông và công nghệ chiến lược.

Đối với khách hàng gặp khó khăn do thiên tai hoặc biến động thị trường, Agribank luôn chủ động xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, hỗ trợ giảm lãi suất theo quy định và đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn để ổn định sản xuất kinh doanh.

Sự đồng hành đó không chỉ thể hiện vai trò của một ngân hàng thương mại mà còn thể hiện trách nhiệm của Agribank đối với cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

Agribank luôn hướng về biển đảo quê hương với nhiều hoạt động thiết thực. Ảnh: T.H.

Song hành cùng hoạt động tín dụng, Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi đang đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Đến ngày 15/5/2026, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại chi nhánh tăng thêm 10.602 khách hàng so với đầu năm. Kết quả này cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong thói quen giao dịch của khách hàng cũng như hiệu quả của các giải pháp chuyển đổi số mà Agribank đang triển khai.

Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi là đơn vị tiên phong trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Ảnh: T.H.

Thông qua các nền tảng ngân hàng số, khách hàng có thể thực hiện giao dịch mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm thời gian và chi phí. Đồng thời, việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt còn góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động tài chính và tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh, Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi còn luôn chú trọng công tác an sinh xã hội, xem đây là một phần trong trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Năm 2025, toàn Chi nhánh đã dành 5.453 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Đến ngày 26/5/2026, số tiền thực hiện các chương trình an sinh xã hội tiếp tục đạt 1.036 triệu đồng.

Nguồn kinh phí được sử dụng cho nhiều hoạt động ý nghĩa như xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách; hỗ trợ giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và nhiều chương trình nhân đạo khác.

Trong hành trình phát triển của Quảng Ngãi, Agribank không đơn thuần là đơn vị cung ứng vốn tín dụng mà còn là người bạn đồng hành tin cậy của người dân, hộ sản xuất và doanh nghiệp.

“Với nguồn lực tài chính vững mạnh, mạng lưới rộng khắp và sứ mệnh xuyên suốt phục vụ tam nông, Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn; đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp trên con đường phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp, văn minh...”, ông Hà Hoài Nam - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi nhấn mạnh.