Bên ly cà phê, nghe người dân Phú Thuỷ (tỉnh Lâm Đồng) nói chuyện điện

8 giờ sáng một ngày trung tuần tháng 9/2026, tại một quán cà phê ở Khu đô thị Phố Biển Rạng Đông (phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng), một cuộc gặp gỡ đặc biệt đã diễn ra. Không hội trường trang trọng hay ghế ngồi nghi thức, quanh những bàn cà phê mộc mạc là sự có mặt của lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Phú Thủy, đại diện các đoàn thể, tổ trưởng 12 tổ dân phố, đại diện người dân và Ban lãnh đạo, cán bộ Điện lực Phan Thiết (Công ty Điện lực Lâm Đồng).

Chương trình “Cà phê sáng cùng nhân dân” do Điện lực Phan Thiết phối hợp cùng UBND phường tổ chức đã xóa bỏ ranh giới hành chính. Những trăn trở thường được gửi qua văn bản hay tổng đài nay được trao đổi trực diện. Khoảng cách giữa “đơn vị cung cấp dịch vụ” và “khách hàng” thu hẹp thành cuộc trò chuyện cởi mở về những vấn đề thực tế ngay tại khu dân cư.

Người dân trao đổi trực tiếp với lãnh đạo phường Phú Thuỷ và ngành điện tại địa phương về những vấn đề thực tế liên quan tại khu dân cư. Ảnh: TP.

Vấn đề nổi bật được người dân phản ánh là tình trạng dây, cáp viễn thông chằng chịt, mất mỹ quan; nhiều tuyến cáp không còn sử dụng vẫn tồn tại trên cột điện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và sinh hoạt. Cột điện không chỉ tải điện mà còn gánh hệ thống cáp thông tin. Việc chỉnh trang thiếu đồng bộ trực tiếp ảnh hưởng đến không gian sống của cộng đồng.

Người dân kiến nghị ngành điện, chính quyền và các đơn vị viễn thông cần tăng cường phối hợp, chủ động phát hiện và xử lý triệt để. Điểm nổi bật của cuộc đối thoại là sự gặp nhau giữa ba góc nhìn: người dân nhìn từ không gian sống, chính quyền nhìn từ quản lý địa bàn và ngành Điện tiếp cận từ góc độ kỹ thuật, vận hành an toàn.

Ông Nguyễn Văn Hiệp - Trưởng Điện lực Phan Thiết trao đổi những vấn đề quan tâm, kiến nghị của người dân địa phương. Ảnh: TP.

Trực tiếp giải đáp kiến nghị, ông Nguyễn Văn Hiệp - Trưởng Điện lực Phan Thiết nhấn mạnh “Việc lắng nghe giúp nhận diện sớm các bất cập trên địa bàn để phối hợp xử lý, bảo đảm an toàn lưới điện và nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong quản lý đô thị, việc phát hiện và xử lý kịp thời những bất cập nhỏ chính là chìa khóa bảo vệ an toàn và niềm tin của khách hàng”.

Đánh giá về mô hình, ông Nguyễn Hữu Thông, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy khẳng định “Chương trình tạo kênh kết nối trực tiếp để chính quyền và ngành Điện cùng nghe phản ánh, xác định rõ trách nhiệm và hướng tới kết quả cụ thể. Những nội dung thuộc thẩm quyền được kiểm tra xử lý ngay, các vấn đề liên quan đến viễn thông được địa phương tổng hợp phối hợp giải quyết dứt điểm”.

Ngành điện phát tài liệu, tuyên truyền sử dụng điện an toàn cho người dân tham gia Chương trình “Cà phê sáng cùng nhân dân”. Ảnh: TP.

Bên cạnh đối thoại, Điện lực Phan Thiết còn tuyên truyền an toàn điện, phát tài liệu hướng dẫn, giới thiệu ứng dụng EVN CSKH và thanh toán tiền điện qua ngân hàng. Trong kỷ nguyên số, chuyển đổi số giúp đơn giản hóa thủ tục, nhưng không thể thay thế giao tiếp trực tiếp. Ngành điện chọn cách kết hợp hài hòa: số hóa dịch vụ để tạo thuận tiện, đồng thời chủ động hiện diện tại cơ sở để tháo gỡ vướng mắc cùng cộng đồng.

Với tinh thần “Gắn kết - Lắng nghe - Chia sẻ - Hành động”, “Cà phê sáng cùng nhân dân” không đơn thuần là buổi gặp mặt. Giá trị thực sự nằm ở những việc làm sau đó: phản ánh được kiểm tra, tồn tại được xử lý và người dân nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Bước ra khỏi quầy giao dịch để đi vào không gian sống của nhân dân, ngành điện Lâm Đồng đang khẳng định hình ảnh một đơn vị phục vụ tận tâm và trách nhiệm. Bởi sau cùng, niềm tin của khách hàng được tạo dựng không bằng lời hứa, mà bằng khả năng đến gần hơn, lắng nghe kỹ hơn và hành động trách nhiệm hơn.