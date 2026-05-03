Bên trong công trường sân bay hơn 3.200 tỷ ở Gia Lai: Làm xuyên lễ dưới nắng 40°C để kịp giờ "cất cánh"

Nắng như đổ lửa, công trường nghìn tỷ vẫn “không ngủ” dịp 30/4

Ghi nhận cho thấy, tại khu vực thi công đường cất hạ cánh số 2 và các hạng mục phụ trợ, hàng trăm lượt xe tải nối đuôi nhau vận chuyển đất từ mỏ cách đó hơn 20km. Việc điều phối phương tiện được tổ chức chặt chẽ, nhịp nhàng nhằm hạn chế ùn tắc, đảm bảo an toàn và tiến độ thi công.

Dưới cái nắng gần 40°C, ông Trịnh Văn Hà (54 tuổi, quê Quảng Ngãi) vẫn miệt mài làm việc. Ông chia sẻ, dù là dịp lễ nhưng được góp sức vào công trình trọng điểm là niềm tự hào lớn. “Anh em công nhân ai cũng xác định tinh thần làm việc xuyên lễ để kịp tiến độ”, ông nói.

Bên trong dự án hơn 3.200 tỷ đồng tại Gia Lai trong ngày nghỉ lễ.

Tương tự, anh Hồ Minh Đức (phường An Nhơn, Gia Lai) đảm nhận nhiệm vụ giám sát, điều tiết phương tiện mỗi ngày 8 tiếng. Anh cho biết, dù ai cũng mong được về nhà dịp lễ, nhưng tất cả đều động viên nhau cùng nỗ lực vì mục tiêu chung.

Trực tiếp chỉ huy tại công trường, ông Nguyễn Minh Thắng, Chỉ huy trưởng Công ty TNHH đầu tư xây dựng DACINCO, cho biết đơn vị đã huy động hơn 150 công nhân cùng khoảng 300 phương tiện thi công liên tục trong kỳ nghỉ. Trung bình mỗi ngày, công trường đắp khoảng 20.000m³ nền.

“Tiến độ rất gấp rút. Bản thân tôi đã hơn 3 tháng chưa về nhà ở Đà Nẵng. Anh em làm việc từ 5h sáng đến 22h đêm để đảm bảo kế hoạch đề ra”, ông Thắng chia sẻ.

Áp lực tiến độ dự án sân bay Gia Lai: Công nhân gác lễ, làm 3 ca 4 kíp

Không chỉ lực lượng của doanh nghiệp, nhiều kỹ sư, công nhân thuộc Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc phòng) cũng bám trụ công trường xuyên lễ. Anh Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi, quê Quảng Trị) cho biết việc làm việc liên tục là áp lực, nhưng cũng là trách nhiệm khi tham gia dự án quan trọng.

Công nhân làm việc hết công sức ở dự án mở rộng sân bay Phù Cát.

Theo yêu cầu của lãnh đạo tỉnh Gia Lai, các đơn vị thi công phải bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức làm việc theo mô hình 3 ca, 4 kíp để đẩy nhanh tiến độ. Mục tiêu là hoàn thành các hạng mục chính trong tháng 6 và phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam đưa đường cất hạ cánh số 2 vào khai thác trong tháng 7.

Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 cùng các hạng mục đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát có tổng mức đầu tư hơn 3.245 tỷ đồng. Công trình được thiết kế đáp ứng khai thác các loại tàu bay Code C như A320, A321.

Khởi công từ tháng 8/2025, dự án dự kiến hoàn thành trong 12 tháng. Hạng mục chính là đường băng số 2 dài 3.048m, rộng 45m, xây dựng song song với đường hiện hữu và cách 215m về phía Tây.

Công trường xây dựng đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát (Gia Lai) luôn nhộn nhịp với nhịp độ thi công khẩn trương.

Bên cạnh đó, dự án còn bao gồm 4 đường lăn nối, 2 đường lăn thoát nhanh nhằm tăng năng lực khai thác; hệ thống thoát nước đồng bộ với mương dọc, cống ngầm, rãnh thấm; cùng các hạng mục đảm bảo an toàn bay như hệ thống đèn tiếp cận CAT I, CAT II, đèn hiệu, biển báo, hệ thống quan trắc khí tượng và trạm cấp điện.

Giữa kỳ nghỉ lễ, công trường vẫn sáng đèn, rộn ràng tiếng máy móc. Sự nỗ lực của hàng trăm con người nơi đây đang từng ngày rút ngắn khoảng cách về đích của một dự án hạ tầng quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung - Tây Nguyên.