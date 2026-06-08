"Bệnh viện bác Khiêm" và hành trình 20 năm giữ lại những đôi chân tưởng chừng phải cắt bỏ

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình – Phẫu thuật tạo hình Huế vừa tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, đánh dấu chặng đường phát triển từ một cơ sở y tế chuyên khoa tư nhân quy mô nhỏ trở thành địa chỉ khám chữa bệnh uy tín trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình và phẫu thuật tạo hình tại khu vực miền Trung.

Ths. Bs Nguyễn Ngọc Khiêm - Giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình – Phẫu thuật tạo hình Huế phát biểu tại buổi lễ.

Bệnh viện được thành lập ngày 6/6/2006 tại số 9 Nguyễn Huệ, TP.Huế với quy mô ban đầu 21 giường bệnh. Sau nhiều năm phát triển, năm 2015 bệnh viện chuyển về cơ sở mới tại số 102 Phạm Văn Đồng, phường Vĩ Dạ, TP.Huế, nâng quy mô lên 50 giường bệnh và đổi tên thành Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình – Phẫu thuật tạo hình. Đến cuối năm 2019, quy mô bệnh viện tiếp tục được nâng lên 88 giường nội trú.

Hiện bệnh viện có diện tích 8.400m², được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám chữa bệnh. Hệ thống máy móc gồm máy X-quang kỹ thuật số, máy siêu âm 3D, máy siêu âm tim 3D, hệ thống gây mê – hồi sức, monitor theo dõi bệnh nhân cùng phòng xét nghiệm đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Yếu tố tạo nên thương hiệu và uy tín của đơn vị trong suốt hai thập kỷ qua chính là đội ngũ y, bác sĩ giàu kinh nghiệm và tận tâm với người bệnh. Hiện bệnh viện có hơn 100 cán bộ, nhân viên, gồm bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên.

Từ năm 2018, Ths.Bs Nguyễn Ngọc Khiêm - nguyên Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Huế - đảm nhiệm vai trò Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình – Phẫu thuật tạo hình Huế. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, Ths.Bs Nguyễn Ngọc Khiêm cùng đội ngũ y bác sĩ đã góp phần xây dựng bệnh viện trở thành địa chỉ được đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh tin tưởng lựa chọn.

Đến nay, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình – Phẫu thuật tạo hình Huế đã triển khai hơn 50 kỹ thuật mới, kỹ thuật cao như thay lại khớp háng sau thất bại ở tuyến dưới, điều trị gãy cột sống mất vững thường quy, thay khớp gối, phẫu thuật điều trị trật khớp vai tái diễn, tạo hình gãy khung chậu phức tạp, ghép và bảo quản đoạn xương bằng kỹ thuật hiện đại...

Sở Y tế TP Huế tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình – Phẫu thuật tạo hình Huế nhân lễ kỷ niệm 20 năm thành lập.

Bệnh viện cũng ghi dấu ấn với nhiều trường hợp điều trị thành công các ca bệnh khó. Gần đây nhất là trường hợp một bệnh nhi 13 tuổi ở tỉnh Quảng Bình bị đa chấn thương nặng sau tai nạn giao thông, có nguy cơ phải cắt cụt chân. Sau ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ, các bác sĩ đã giữ lại được chi thể cho bệnh nhi, tạo điều kiện để em tiếp tục phục hồi vận động.

Trong lĩnh vực gây mê hồi sức, bệnh viện đã thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật phức tạp đối với bệnh nhân có bệnh lý nền nặng, trong đó có người bệnh cao tuổi nhất 102 tuổi và nhỏ tuổi nhất mới 6 tháng tuổi.

Theo thống kê, từ năm 2016 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận 282.973 lượt khám bệnh, điều trị nội trú cho 34.615 lượt bệnh nhân và thực hiện 27.960 ca phẫu thuật.

Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, bệnh viện còn được đánh giá cao về chất lượng phục vụ với nhiều tiêu chí như không để bệnh nhân nằm ghép, giảm thời gian chờ đợi, không chỉ định mua thuốc ngoài, đảm bảo điều trị hiệu quả và nâng cao sự hài lòng của người bệnh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ths. Bs Nguyễn Ngọc Khiêm cho biết sẽ tiếp tục đầu tư phát triển chuyên môn kỹ thuật, ứng dụng các thành tựu y học hiện đại và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Hai mươi năm xây dựng và phát triển là minh chứng cho sự nỗ lực, tâm huyết và y đức của tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình – Phẫu thuật tạo hình Huế trong hành trình chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.