Bị cáo buộc "thổi" giá trứng, 3 công ty bị điều tra và nộp 53 triệu quả trứng

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Bộ Tư pháp Mỹ cùng 17 bang vừa đạt thỏa thuận với ba nhà sản xuất trứng lớn gồm Cal-Maine Foods, Versova và Hickman’s Egg Ranch để giải quyết cáo buộc các doanh nghiệp này đã cấu kết nhằm đẩy giá trứng lên cao một cách bất hợp pháp trong nhiều năm.

Theo cáo buộc, các công ty đã tham gia một thỏa thuận “ngầm” nhằm phối hợp giá thầu và kiểm soát mức giá tham chiếu trứng do đơn vị Urner Barry Publications công bố - yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá trứng bán buôn và bán lẻ tại Mỹ. Hành vi này bị cho là đã góp phần làm giá trứng tăng mạnh, đặc biệt trong giai đoạn 2022–2025, khi giá có thời điểm chạm mức kỷ lục.

Các cơ quan điều tra cho rằng, việc phối hợp này khiến giá trứng bán cho người tiêu dùng bị “thổi phồng”, gây thiệt hại cho cả hộ gia đình lẫn doanh nghiệp thực phẩm. Tổng chưởng lý bang New York Letitia James nhấn mạnh rằng khi các tập đoàn lớn bắt tay để thao túng giá, người tiêu dùng chính là bên phải gánh chi phí.

Theo thỏa thuận dàn xếp, ba công ty không thừa nhận sai phạm nhưng đồng ý chi tổng cộng khoảng 3,3 triệu USD tiền phạt và cung cấp thêm 53 triệu quả trứng để phân phối cho các ngân hàng thực phẩm và tổ chức từ thiện. Số tiền phạt sẽ được phân bổ cho các bang tham gia vụ kiện.

Ngoài ra, các công ty còn phải áp dụng chương trình tuân thủ luật chống độc quyền và bị cấm trao đổi với đối thủ về chiến lược giá hoặc đấu thầu. Thỏa thuận vẫn cần được tòa án phê duyệt.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh giá trứng tại Mỹ từng tăng vọt lên mức trung bình khoảng 6,23 USD/12 quả vào tháng 3/2025, một phần do dịch cúm gia cầm khiến hàng triệu con gà đẻ bị tiêu hủy. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng nghi ngờ một số doanh nghiệp đã tận dụng tình trạng khan hiếm để nâng giá.

Đến năm 2026, giá trứng đã giảm mạnh xuống còn khoảng 2,20 USD/12 quả nhờ nguồn cung phục hồi, dù dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt.

Đáng chú ý, Cal-Maine Foods – doanh nghiệp duy nhất trong nhóm là công ty niêm yết – báo cáo lợi nhuận lên tới 1,22 tỷ USD trong năm tài chính 2025. Theo thỏa thuận, riêng công ty này sẽ đóng 1,5 triệu USD và cung cấp 30 triệu quả trứng.

Trong khi đó, Versova sẽ đóng góp 20 triệu quả trứng cùng 800.000 USD, còn Hickman’s Egg Ranch phải cung cấp 3,25 triệu quả trứng và 1 triệu USD tiền phạt.

Một số nhóm bảo vệ người tiêu dùng cho rằng mức dàn xếp này vẫn chưa đủ sức răn đe, khi các doanh nghiệp vẫn hưởng lợi lớn từ giai đoạn giá cao kỷ lục.

Hiện thỏa thuận đang chờ tòa án xem xét và phê duyệt cuối cùng.