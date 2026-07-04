Bị chấm dứt hợp đồng, một nhà thầu xử lý rác thải bị tịch thu hơn 300 triệu tiền đảm bảo

Theo đó, nhà thầu này là Công ty CP Môi trường Việt Úc, có địa chỉ tại số 389 Lê Đại Hành, Phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Môi trường Việt Úc bị chấm dứt hợp đồng ký ngày 19/11/2025 giữa hai đơn vị tại gói thầu Dịch vụ phi tư vấn - Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý: chất thải rắn thông thường, chất thải y tế nguy hại tại Bệnh viện Nhi đồng 2 năm 2025-2026.

Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa chấm dứt hợp đồng với nhà thầu không đủ năng lực.

Theo công bố của Chủ đầu tư, với việc bị chấm dứt hợp đồng, nhà thầu bị tịch thu giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng 5% giá trị hợp đồng, tương ứng với số tiền là 365,4 triệu đồng.

Cùng đó, Chủ đầu tư đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm hợp đồng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Về nguyên nhân, Chủ đầu tư cho biết, nhà thầu không còn khả năng cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu (Nhà thầu vi phạm hợp đồng theo quy định tại khoản 23 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP).

Về Môi trường Việt Úc, dữ liệu về đấu thầu giai đoạn 2016 - 2026 cho thấy, doanh nghiệp đã tham gia 383 gói thầu, trong đó trúng 192 gói, trượt 163 gói, 8 chưa có kết quả, 20 gói đã bị huỷ.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) đạt hơn 332,6 tỷ đồng.

Riêng đến thời điểm hiện tại của năm 2026, nhà thầu này đã trúng 20 trên tổng số 34 gói thầu tham dự.

Gần nhất, ngày 27/6, Môi trường Việt Úc trúng gói thầu số 8 thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, giá trị 1,2 tỷ đồng thuộc dự toán Công tác bảo vệ môi trường và bảo hộ lao động năm 2026; Gói thầu số 13 Thu gom, vận chuyển và xử lý rác công nghiệp và chất thải nguy hại của Chi nhánh toa xe Sài Gòn.

Hay với chủ đầu tư Metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh, nhà thầu này cũng được lựa chọn thực hiện gói cung cấp dịch vụ thu gom rác cho 14 nhà ga và Depot tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên năm 2026; được chỉ định thực hiện gói nạo vét bể xử lý hệ thống nước thải trên tuyến đường sắt đô thị số 1, Bến Thành - Suối Tiên năm 2026.

Ngoài ra, còn nhiều gói thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải của các chủ đầu tư khác như Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.