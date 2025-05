Bị nợ tiền thi công hơn 4 năm, nhà thầu xin tháo dỡ công trình ở Quảng Trị

Sáng 29/5, ông Nguyễn Khương Trạm – Giám đốc Công ty TNHH M.T, xác nhận đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị cho phép đơn vị tháo dỡ một số hạng mục như mái nhà, cửa… ở công trình nhà lưu niệm nhà thơ Chế Lan Viên để thu hồi nợ.

Công trình nhà lưu niệm nhà thơ Chế Lan Viên được nhà thầu hoàn thành từ tháng 11/2020 nhưng đến nay vẫn bị nợ tiền thi công. Ảnh: Ngọc Vũ.

Công trình Nhà lưu niệm nhà thơ Chế Lan Viên được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt vào tháng 8/2018, tổng mức đầu tư hơn 3,6 tỷ đồng. Công trình do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư.

Trong đó, ngân sách tỉnh đầu tư 1,1 tỷ đồng, ngân sách huyện Cam Lộ 726 triệu đồng, nguồn xã hội hoá 1,8 tỷ đồng do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm huy động.

Nhà lưu niệm nhà thơ Chế Lan Viên được xây dựng trên diện tích gần 1.800m2, tại thôn An Xuân, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Công trình này do Công ty TNHH M.T làm nhà thầu xây lắp, khởi công vào đầu tháng 3/2019, đến ngày 27/11/2020 khánh thành.

Tháng 1/2022, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Nhà lưu niệm nhà thơ Chế Lan Viên với số tiền hơn 2,9 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh và huyện đã bố trí đủ, riêng nguồn vốn xã hội hoá chỉ hơn 1,1 tỷ đồng. Chi phí còn thiếu của công trình này hơn 626 triệu đồng, trong đó nợ nhà thầu xây lắp 584 triệu đồng.

Năm 2023, UBND huyện Cam Lộ chuyển trả cho Công ty TNHH M.T 100 triệu đồng, số nợ hiện tại là 484 triệu đồng.

Bên trong công trình nhà lưu niệm nhà thơ Chế Lan Viên do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Nguyễn Khương Trạm cho biết bị chủ đầu tư nợ tiền thi công nhiều năm khiến ông bức xúc và thiệt hại về kinh tế.

Ông Nguyễn Văn Dùng - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị, cho biết từ năm 2020, tình hình đại dịch Covid-19 và bão lũ diễn ra phức tạp, kinh tế khó khăn nên việc kêu gọi, huy động vốn xã hội hoá gặp khó khăn, không đạt kế hoạch. Đó là nguyên nhân Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị không huy động đủ 1,8 tỷ đồng, dẫn đến nợ xây dựng nhà lưu niệm.

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị cho rằng, Nhà lưu niệm nhà thơ Chế Lan Viên là tài sản nhà nước có giá trị văn hoá. Vì vậy, Hội mong rằng UBND tỉnh Quảng Trị quan tâm, chỉ đạo xử lý dứt điểm nợ công trình, tránh xảy ra tình hình phức tạp.