Bị thanh tra đột xuất, chuyển hồ sơ vi phạm tới cơ quan thuế: Ai là "ông chủ" của Huy Thanh Jewelry?

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực I đã thông báo Kết luận thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành (Huy Thanh Jewelry).

Tại kết luận thanh tra, NHNN Khu vực I cho biết, về cơ bản, trong thời kỳ thanh tra Huy Thanh Jewelry đã chấp hành các quy định của Nhà nước về kinh doanh vàng.

Về chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ, Công ty đã xuất trình hóa đơn mua vàng của các tổ chức/doanh nghiệp có chức năng kinh doanh vàng và thực hiện lưu giữ hồ sơ, chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Công ty đã tuân thủ quy định về lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định khi mua, bán vàng. Cơ quan quản lý cũng chưa phát hiện Công ty có các dấu hiệu gây bất ổn thị trường vàng.

Tuy nhiên, qua thanh tra, cơ quan quản lý đã phát hiện Huy Thanh Jewelry còn một số tồn tại, hạn chế về việc thực hiện thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ đối với nội dung thay đổi địa điểm sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ.

Số liệu báo cáo hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ của công ty chưa chính xác; gửi báo cáo giao dịch giá trị lớn trong công tác phòng, chống rửa tiền không đúng thời hạn; gửi quy định nội bộ, gửi thông báo bằng văn bản về thay đổi thông tin người đầu mối thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền tới Cục Phòng, chống rửa tiền đều không đúng thời hạn.

Đáng chú ý, Thanh tra NHNN Khu vực I kết luận doanh nghiệp này đã khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định; không nộp Phụ lục I theo quy định.

Chánh Thanh tra NHNN Khu vực I đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng của công ty đối với các hành vi: Không báo cáo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; số liệu báo cáo gửi không chính xác từ 2 lần trở lên trong năm tài chính.

Đồng thời, Thanh tra NHNN Khu vực I cũng đã có văn bản chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến Thuế Thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để xem xét xử lý vi phạm.

Đồng thời yêu cầu Công ty Huy Thanh thực hiện 3 khuyến nghị để khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Chân dung Huy Thanh Jewelry

Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành là đơn vị sở hữu thương hiệu Huy Thanh Jewelry. Dữ liệu tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, Công ty TNHH vàng bạc đá quý Huy Thành được thành lập ngày 2/3/2006.

Theo giới thiệu tại website, công ty bắt đầu tham gia thị trường bán lẻ trang sức từ năm 2015. Đến năm 2022, Huy Thành tái định vị thương hiệu, thay đổi nhận diện và chiến lược kinh doanh.

Tại thay đổi ngày 19/11/2019, doanh nghiệp do ông Đỗ Văn Hy (SN 1967) làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Tại thời điểm này, công ty có vốn điều lệ 28 tỷ đồng, bao gồm ông Đỗ Văn Hy sở hữu 90% và ông Nguyễn Hải Hưng sở hữu 10%.

Đến ngày 6/11/2020, người đại diện theo pháp luật, Giám đốc, Tổng giám đốc của doanh nghiệp là ông Đỗ Huy Thành (SN 1991).

Sau đó, tại thay đổi ngày 8/4/2021, doanh nghiệp này tăng vốn lên 68 tỷ đồng. Trong đó, ông Đỗ Văn Hy góp 65,2 tỷ đồng, tương ứng 95,9% vốn và phần còn lại do ông Nguyễn Hai Hưng sở hữu.

Tại thay đổi ngày 12/7/2024, Công ty TNHH vàng bạc đá quý Huy Thành tiếp tục tăng vốn lên 186,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản góp vốn bao gồm: 156,2 tỷ đồng được góp bằng đồng Việt Nam, tương ứng 83,7% vốn và 30,4 tỷ đồng là vàng.

Doanh nhân Đỗ Huy Thành, CEO Huy Thanh Jewelry.

Về cơ cấu cổ đông cũng có sự biến động nhẹ khi ông Đỗ Văn Hy tiếp tục tăng sở hữu lên 98,5% vốn. Còn ông Nguyễn Hải Hưng góp 2,8 tỷ đồng, tương ứng 1,5% vốn.

Đến ngày 16/9/2025, Huy Thanh Jewelry tăng vốn điều lệ lên 456,6 tỷ đồng, trong đó 23,5% là vốn góp bằng vàng.

Cũng tại đăng ký thay đổi này, ông Nguyễn Hải Hưng giữ nguyên số vốn góp 2,8 tỷ đồng, tương ứng 0,6% vốn. Còn ông Đỗ Văn Hy nâng sở hữu lên 99,4% vốn của doanh nghiệp.

Theo kết luận từ Thanh tra NHNN khu vực 1, Huy Thanh Jewelry có 17 địa điểm kinh doanh tại miền Bắc; 7 địa điểm kinh doanh tại miền Trung và 12 địa điểm kinh doanh tại miền Nam.