Bị thu hồi lô sản phẩm Natri Clorid 0,9% 10ml, Pharmedic nói gì?

CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (HNX: PMC) đã có phản hồi chính thức liên quan đến lô thuốc Dung dịch nhỏ mắt Natri clorid 0.9% không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Pharmedic cho biết, việc thu hồi chỉ áp dụng đối với một lô sản phẩm cụ thể (số lô 10370725) và nguyên nhân thu hồi xuất phát từ việc không đạt "chỉ tiêu cảm quan về độ trong".

Theo kết luận kiểm nghiệm, lô thuốc được xếp vào mức độ vi phạm 3, tức không ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị và an toàn khi sử dụng theo đúng hướng dẫn.

Pharmedic dẫn thông tin thêm, theo phân loại Phụ lục II - Thông tư 30/2025/TT-BYT, thuốc vị phạm mức độ 3 là thuốc không thuộc trường hợp uqy định tại mức độ 1, mức độ 2 mà do các nguyên nhân khác nhưng không ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị và an toàn khi sử dụng.

Tại thông báo, Pharmedic cho biết, ngay sau khi có quyết định từ cơ quan quản lý, Pharmedic đã chủ động triển khai thu hồi lô sản phẩm trên phạm vi toàn quốc theo đúng quy định. Đồng thời, công ty đang phối hợp kiểm tra, rà soát và phân tích nguyên nhân nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như quyền lợi của khách hàng.

Pharmedic cũng nhấn mạnh các sản phẩm Natri clorid 0.9% 10ml khác đang lưu hành trên thị trường vẫn được kiểm soát và đảm bảo chất lượng theo quy định hiện hành.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, ban lãnh đạo công ty cho biết các sự cố liên quan đến chất lượng sản phẩm phát sinh từ quá trình vận hành chuỗi cung ứng, không đến từ chuyên môn sản xuất tại nhà máy và đã được khắc phục kịp thời.

Về kết quả kinh doanh quý I/2026, dù doanh thu thuần tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái lên 138,6 tỷ đồng nhưng lãi trước thuế gần như không đổi so với cùng kỳ, ở mức 28,6 tỷ đồng. Nguyên nhân do loạt chi phí kỳ này ghi nhận tăng so với cùng kỳ: chi phí bán hàng tăng 12% lên 16,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 15% lên 15,4 tỷ đồng.

Sau thuế, doanh nghiệp thu về 22,9 tỷ đồng, tăng gần 300 triệu đồng so với năm trước.

Tính đến hết quý I/2026, tổng tài sản của Pharmedic tăng 14% lên 395,3 tỷ đồng, trong đó, tài sản ngắn hạn ở mức 265,2 tỷ đồng.

Cơ cấu tài sản ngắn hạn cho thấy, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 38% lên 91,3 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 19% lên 124,1 tỷ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối, tổng nợ phải trả của Pharmedic đạt gần 140 tỷ đồng. Riêng nợ vay tài chính ở mức 58,3 tỷ đồng và toàn bộ là nợ vay ngắn hạn phát sinh trong quý I/2026. Thuyết minh báo cáo không nêu chi tiết thông tin về "chủ nợ", lãi suất cũng như thông tin tài sản bảo đảm.