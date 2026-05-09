Bí thư nói “không có ngoại lệ”, Đà Nẵng lập tổ rà soát toàn bộ dự án chậm tiến độ

Đà Nẵng lập tổ công tác do Phó Chủ tịch TP đứng đầu để xử lý dự án tồn đọng

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký quyết định thành lập tổ công tác rà soát toàn diện các dự án đầu tư ngoài ngân sách đang gặp khó khăn, vướng mắc hoặc chậm tiến độ trên địa bàn.

Theo quyết định, ông Trần Nam Hưng được phân công làm tổ trưởng, trực tiếp theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo toàn diện việc xử lý các dự án tồn đọng, chậm triển khai.



UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường có dự án cử lãnh đạo tham gia tổ công tác, gửi danh sách về Sở Tài chính TP Đà Nẵng trước ngày 11/5 để tổng hợp, báo cáo tổ trưởng xem xét quyết định.

Theo chức năng được giao, tổ công tác sẽ kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách; đồng thời xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho TP.

Tổ công tác cũng có nhiệm vụ rà soát toàn diện các khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai dự án, phân tích nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ để sớm đưa dự án vào hoạt động.

Dự án khu đô thị Hera Complex Riverside đang chậm tiến độ. Ảnh: B.X

Ngoài ra, tổ công tác sẽ hướng dẫn thực hiện thống nhất các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng và các lĩnh vực liên quan nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai và giải ngân dự án.

Đáng chú ý, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu xem xét trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và xử lý các vướng mắc đối với các dự án chậm tiến độ.

Theo phân công nhiệm vụ, Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng chủ trì phối hợp với các thành viên tổ công tác tiến hành kiểm tra, rà soát toàn diện các dự án; tổng hợp các vướng mắc liên quan đến tiến độ, quy hoạch, pháp lý, đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, năng lực nhà đầu tư...

Trên cơ sở đó, các dự án sẽ được phân nhóm theo từng nội dung vướng mắc để đề xuất hướng xử lý cụ thể, báo cáo UBND TP vào cuối tháng 7.

Tổ công tác được quyền yêu cầu các cơ quan, địa phương và nhà đầu tư cung cấp thông tin, số liệu, cử cán bộ phối hợp để xử lý các khó khăn, vướng mắc thuộc phạm vi quản lý.



Trước đó, tại buổi đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp trên địa bàn TP, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, TP đang đặt mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026.

“Chúng tôi không xác định doanh nghiệp là đối tượng quản lý mà phải coi doanh nghiệp là đối tác để kiến tạo, đồng hành và phục vụ”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định.



Đáng chú ý, lãnh đạo TP khẳng định sẽ rà soát toàn bộ các dự án “đắp chiếu”, chậm triển khai, chây ì nghĩa vụ tài chính hoặc sử dụng đất kém hiệu quả kéo dài.

“Nếu nhà đầu tư cam kết tiếp tục triển khai thì TP sẽ hỗ trợ tháo gỡ. Nhưng trường hợp bất khả kháng hoặc không thể thực hiện thì tinh thần là rà soát và kiên quyết thu hồi, không có ngoại lệ”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói.