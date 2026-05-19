Bí thư Thành ủy Huế chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho dự án 2.000 tỷ đồng

Ngày 18/5, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến đã đi kiểm tra tiến độ triển khai dự án Nhà máy kính hoa siêu trắng Đạt Phương tại Khu công nghiệp Phong Điền.

Dự án Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng Đạt Phương có quy mô 12,18ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 400 tấn sản phẩm/ngày, tương đương 19,2 triệu m² sản phẩm/năm.

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến kiểm tra tiến độ triển khai dự án Nhà máy kính hoa siêu trắng Đạt Phương.

Nhà máy tập trung sản xuất kính xây dựng và kính phục vụ tấm pin năng lượng mặt trời, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của thị trường Châu Âu, Mỹ và các thị trường xuất khẩu lớn.

Đây là dự án được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến sâu silicat, tận dụng hiệu quả nguồn tài nguyên cát thạch anh tại địa phương, góp phần nâng cao giá trị chuỗi sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Khi đi vào vận hành ổn định, dự án dự kiến đóng góp từ 140 - 160 tỷ đồng/năm vào ngân sách và tạo việc làm ổn định cho khoảng 400 lao động địa phương.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến nay dự án đã hoàn thành toàn bộ các thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng, nhiều hạng mục chính đạt từ 80 - 90% khối lượng thi công. Hệ thống lò nung, dây chuyền công nghệ đang được khẩn trương lắp đặt, dự kiến đốt lò vào tháng 9/2026 và đưa nhà máy vào vận hành chính thức trong tháng 12/2026, vượt tiến độ cam kết ban đầu.

Tại buổi kiểm tra, đại diện Công ty Cổ phần kính Đạt Phương kiến nghị thành phố và các cơ quan liên quan quan tâm hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc liên quan thủ tục pháp lý đối với các mỏ cát trắng Phong Hòa và Phong Hiền 1 nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất ổn định, lâu dài cho nhà máy.

Theo doanh nghiệp, mặc dù nhà máy chuẩn bị bước vào giai đoạn đốt lò, sản xuất thử trong tháng 9/2026 nhưng đến nay các thủ tục điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng đối với hai khu mỏ trên vẫn chưa hoàn tất, ảnh hưởng đến kế hoạch chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào của dự án.

Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ của chủ đầu tư, đồng thời ghi nhận sự quan tâm của doanh nghiệp đối với các yêu cầu về bảo vệ môi trường, an toàn lao động trong quá trình thi công dự án.

Theo ông Nguyễn Đình Trung, TP.Huế luôn xác định các dự án công nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo nguồn thu ngân sách và giải quyết việc làm cho người lao động địa phương. Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai hiệu quả các dự án trên địa bàn theo đúng quy định pháp luật.

Đối với các khó khăn, vướng mắc liên quan đến điều chỉnh quy hoạch khoáng sản và nguồn nguyên liệu cho Nhà máy kính hoa siêu trắng Đạt Phương, ông Nguyễn Đình Trung đề nghị doanh nghiệp sớm tổng hợp đầy đủ các nội dung, có văn bản gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố để kiến nghị các bộ, ngành Trung ương xem xét, tháo gỡ, bảo đảm điều kiện cho dự án hoạt động ổn định, lâu dài và phát huy hiệu quả đầu tư.

Bí thư Thành ủy Huế cũng đề nghị Công ty Cổ phần Kính Đạt Phương tiếp tục chú trọng sử dụng nguồn lao động tại chỗ, quan tâm đầu tư các thiết chế phục vụ đời sống công nhân, nhất là nhà ở cho người lao động; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng phải bảo đảm chất lượng công trình, an toàn kỹ thuật và các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành nhà máy sau này...