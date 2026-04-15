Bí thư Thành ủy Huế thị sát dự án 178 tỷ đồng, chỉ đạo gỡ khó vật liệu xây dựng

Ngày 15/4, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung đã đi kiểm tra tiến độ đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã A Lưới 3. Cùng tham gia đoàn có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế Phạm Đức Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã A Lưới 3 là công trình giáo dục quan trọng tại khu vực miền núi, được đầu tư xây dựng mới với quy mô phục vụ 1.085 học sinh, trong đó có 160 học sinh nội trú. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 178 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến thời điểm hiện tại, công trình đã triển khai nhiều hạng mục quan trọng như khối lớp học, khu nội trú, hạ tầng kỹ thuật… với tổng giá trị thực hiện đạt khoảng 34%. Tổng vốn đã bố trí cho dự án là 72,4 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân 62,6 tỷ đồng, tương đương khoảng 86% kế hoạch vốn Trung ương giao.

Để bảo đảm tiến độ, các nhà thầu đã tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công theo phương án “tăng ca, tăng kíp”. Trung bình mỗi ngày có hơn 230 công nhân làm việc tại công trường, nhiều hạng mục được thi công cả ban đêm. Mục tiêu được đặt ra là hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/7/2026, kịp thời đưa vào phục vụ nhu cầu học tập của học sinh vùng cao.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án đang gặp không ít khó khăn, đặc biệt là vấn đề nguồn cung vật liệu xây dựng. Theo phản ánh, trữ lượng và hạn mức khai thác cát tại địa phương hiện không đáp ứng đủ nhu cầu thi công. Bên cạnh đó, giá xăng dầu tăng cao kéo theo chi phí vật liệu và vận chuyển gia tăng đáng kể.

Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung yêu cầu các đơn vị khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm hoàn thành công trình đúng kế hoạch.

Ngoài ra, việc nhiều dự án được triển khai đồng loạt tại các xã A Lưới 1 đến A Lưới 5 cũng khiến nhu cầu vật liệu xây dựng tăng mạnh trong khi nguồn cung hạn chế, tạo thêm áp lực cho tiến độ chung của công trình.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công rà soát tổng thể tiến độ từng hạng mục, xây dựng kế hoạch thi công chi tiết theo tuần, theo tháng, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng nhà thầu. Đồng thời, cần chủ động hơn trong việc tìm kiếm và bảo đảm nguồn vật liệu, đặc biệt là cát, đá, nhằm tránh bị động ảnh hưởng đến tiến độ.

Các đơn vị thi công cũng được yêu cầu tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong huy động nhân lực tại chỗ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển vật liệu, bảo đảm an ninh trật tự khu vực công trường. Bên cạnh đó, cần kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình, nhất là các hạng mục phục vụ sinh hoạt nội trú của học sinh, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế vùng miền.

Kết luận tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu trong việc duy trì tiến độ thi công thời gian qua. Ông Nguyễn Đình Trung yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công khoa học, tranh thủ thời gian thuận lợi để bù đắp phần tiến độ còn thiếu.

Đối với những hạng mục đã có mặt bằng, Bí thư Thành ủy Huế yêu cầu tập trung thi công theo hình thức cuốn chiếu, không để gián đoạn. Trường hợp thiếu nhân lực, cần chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để được hỗ trợ kịp thời.

UBND thành phố cùng các sở, ngành liên quan được giao khẩn trương tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho dự án. Các đơn vị thi công phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình; tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường, góp phần sớm hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng cao A Lưới.