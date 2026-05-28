Bí thư Thành ủy Huế yêu cầu xử lý nghiêm hành vi trốn thuế

Ngày 27/5, Bí thư thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung chủ trì hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháng 5/2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2026 và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng liên quan phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, thị trường tín chỉ carbon và khai thác khoáng sản.

Bí thư thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong tháng 5/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn với 226 văn bản được ban hành liên quan nhiều lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Công tác tuyên giáo, dân vận có nhiều đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức; công tác dân vận chính quyền, dân tộc, tôn giáo được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Trong lĩnh vực tổ chức cán bộ, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo rà soát, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và hiệp y đối với 101 trường hợp, đồng thời rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác kiểm tra, giám sát, nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được tăng cường.

Về phát triển kinh tế - xã hội, nhiều chỉ tiêu tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực. Thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm ước đạt 6.561 tỷ đồng, bằng 41% dự toán và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 15.620 tỷ đồng, tăng 25,2%; giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 1.009 tỷ đồng, tương ứng 16,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc với 28 dự án được cấp mới, tổng vốn đăng ký hơn 19.195 tỷ đồng; trong đó có 2 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 125,5 triệu USD.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng của kinh tế Huế khi lượng khách đến địa phương trong 5 tháng đầu năm ước đạt gần 3,6 triệu lượt, tăng 32,6% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt khoảng 8.300 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư; công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai đồng bộ...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được, từ nay đến hết tháng 6 và thời gian tới, thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa các nhiệm vụ trọng tâm, bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương và yêu cầu thực tiễn địa phương.

Đối với nhiệm vụ thu ngân sách, ông Nguyễn Đình Trung yêu cầu khẩn trương kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thu ngân sách thành phố; tăng cường theo dõi sát từng nguồn thu, từng lĩnh vực để kịp thời xử lý nguy cơ thất thu, nhất là trong lĩnh vực phí, lệ phí và dịch vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Đình Trung giao Công an thành phố phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trốn tránh nghĩa vụ thuế, từng bước hình thành văn hóa tuân thủ pháp luật về thuế trong hoạt động thương mại, dịch vụ.

Liên quan nguồn thu từ đất, ông Nguyễn Đình Trung đề nghị rà soát cơ chế phân cấp theo hướng hài hòa giữa vai trò điều tiết của ngân sách thành phố với việc tạo động lực cho cơ sở. Theo đó, thành phố quản lý các nguồn thu lớn để chủ động triển khai các dự án trọng điểm, đồng thời phân cấp phù hợp nhằm khuyến khích các địa phương chủ động hơn trong tổ chức thực hiện.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, ông Nguyễn Đình Trung đánh giá tiến độ hiện nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là trong bối cảnh Huế sắp bước vào mùa mưa. Vì vậy, cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục hồ sơ và năng lực tổ chức thực hiện của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án.

Bí thư Thành ủy Huế cũng yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý tiến độ, chất lượng công trình; phát huy vai trò của chính quyền địa phương, Mặt trận và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận thực hiện giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm.

Liên quan các trường liên cấp đang triển khai, người đứng đầu Thành ủy Huế yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành trước ngày 30/7/2026 để kịp đưa vào hoạt động từ năm học mới; đồng thời khẩn trương xây dựng phương án vận hành, bố trí nhân sự, cơ sở vật chất và tuyên truyền vận động phụ huynh đưa học sinh học tập tập trung.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Huế cũng cho ý kiến về triển khai thị trường tín chỉ carbon trên địa bàn và công tác khai thác khoáng sản phục vụ xây dựng. Bí thư Thành ủy Huế thống nhất giao Đảng ủy UBND thành phố tiếp tục hoàn thiện Đề án phát triển thị trường carbon theo định hướng chung của quốc gia đến năm 2050. Đồng thời yêu cầu lồng ghép nội dung phát triển thị trường carbon vào đề án giảm nghèo và các chương trình phát triển liên quan, nhất là tại các địa phương có diện tích rừng lớn.

Đối với công tác khai thác khoáng sản, Bí thư Thành ủy Huế chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước từ quy hoạch, đấu giá, cấp phép đến quản lý khai thác, giá cả và thanh tra, kiểm tra nhằm bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ đầu tư công và các dự án trọng điểm.

Lãnh đạo Thành ủy Huế cũng thống nhất chủ trương nghiên cứu phương án khai thác, tận thu vật liệu tại các lòng hồ, hồ thủy điện để bổ sung nguồn cung vật liệu xây dựng; đồng thời nghiên cứu chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất, sử dụng vật liệu thay thế như đá xay thay cát nhằm giảm chi phí, tiết kiệm tài nguyên và nâng cao hiệu quả đầu tư...