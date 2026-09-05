Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Thái Đại Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc về tiến độ 7 trường nội trú biên giới

Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Thái Đại Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc về việc 7 trường nội trú xã biên giới đón học sinh

Dự án đầu tư xây dựng 7 Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới được triển khai theo mô hình một dự án gồm 7 điểm trường, với quy mô 212 lớp, 7.108 học sinh; tổng diện tích sử dụng đất khoảng 51,9 ha, tổng mức đầu tư 1.516,340 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.

Đến ngày 27/8, giá trị khối lượng xây lắp tại 7 điểm trường ước đạt khoảng 1.119,5 tỷ đồng, bằng 87,5% giá trị hợp đồng xây lắp. Tổng số nhân lực được huy động tại các công trường là 2.778 người, trong đó có 2.038 nhân công của các nhà thầu và 740 cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ.

Trong đó, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ia Púch đạt khoảng 95% khối lượng xây lắp, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào ngày 10/9; Ia Mơ và Ia Nan đạt khoảng 90%, dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2026. Các điểm trường Ia Pnôn, Ia Dom, Ia Chia và Ia O đạt từ 83-85%, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, công tác chuẩn bị về đội ngũ được triển khai đồng thời. 7 trường có nhu cầu 457 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; hiện đã có 302 người, còn thiếu 1 cán bộ quản lý, 112 giáo viên và 42 nhân viên.

UBND tỉnh đã bổ sung 80 chỉ tiêu biên chế, 42 chỉ tiêu hợp đồng giáo viên, nhân viên; điều động, thuyên chuyển, biệt phái hoặc bố trí dạy liên trường khoảng 24 giáo viên; điều động, biệt phái 7 Phó Hiệu trưởng có kinh nghiệm quản lý trường nội trú; phối hợp đào tạo 54 nhân viên cấp dưỡng phục vụ học sinh.

Công tác tuyển sinh cơ bản hoàn thành, đến nay đã tuyển được 6.814 học sinh, đạt 99,94% chỉ tiêu. Trong đó, 2.586 học sinh nội trú đạt 100% và 4.228 học sinh bán trú, đạt 99,9%.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc kết luận buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Minh.

Ngành giáo dục và các địa phương cũng đã xây dựng phương án vận hành nhà trường, nội quy, quy chế quản lý học sinh, ký túc xá, tổ chức ăn, ở, sinh hoạt; chuẩn bị phương án dạy học 2 buổi/ngày, giáo dục kỹ năng sống, quốc phòng - an ninh, truyền thống, văn hóa, thể thao và hướng nghiệp phù hợp với đặc thù học sinh khu vực biên giới. Các chế độ, chính sách hỗ trợ học sinh đã được chuẩn bị triển khai theo quy định.

Đặc biệt, công tác chuẩn bị Lễ khánh thành và khai giảng tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ia Púch đã được triển khai theo kế hoạch. Đến nay, các khâu tổ chức tại điểm cầu Ia Púch đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ cho những nhiệm vụ còn lại, trước hết là phải tuyệt đối bảo đảm an toàn cho học sinh khi các em bắt đầu vào học tại các trường.

Theo ông Tuấn, công tác bảo vệ phải được tổ chức chặt chẽ, có lực lượng chuyên nghiệp với số lượng phù hợp, bảo đảm trực 24/7.

Lực lượng bảo vệ không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự mà còn phối hợp tham gia rèn luyện học sinh, góp phần xây dựng nền nếp, kỷ luật trong môi trường nội trú. Các trường phải được trang bị, vận hành hệ thống camera giám sát nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho học sinh.

Ngoài ra, huy động lực lượng quân đội tham gia bảo vệ, hỗ trợ rèn luyện học sinh theo hướng mô hình thiếu sinh quân; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã biên giới phải chủ động, quyết liệt vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với các trường và các lực lượng để dự án khi đưa vào hoạt động phát huy hiệu quả.

Đối với các đơn vị thi công, ông Tuấn lưu ý, tiếp tục tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ, ưu tiên hoàn thiện những hạng mục thiết yếu phục vụ việc dạy và học, sinh hoạt nội trú, bán trú.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (người đứng). Ảnh: Ngọc Minh.

Mục tiêu là sau 1 tháng phải cơ bản ổn định các điều kiện tổ chức dạy học, ăn ở và sinh hoạt cho học sinh. Đến ngày 1/10/2026, cả 7 trường phải bảo đảm tất cả học sinh, gồm học sinh nội trú và bán trú, được tập trung học tập tại trường.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng công việc

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu, lực lượng quân đội và các sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai dự án.

Trong điều kiện thời gian thi công ngắn, khối lượng công việc lớn, các đơn vị đã huy động nhiều nguồn lực, phối hợp chặt chẽ để vừa đẩy nhanh tiến độ xây dựng, vừa chuẩn bị các điều kiện về con người và tổ chức hoạt động của nhà trường.

Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý, việc tổ chức lễ khai giảng không đồng nghĩa với việc công trình đã hoàn thành. Những hạng mục chưa bảo đảm chất lượng, chưa bảo đảm an toàn thì tuyệt đối không được đưa vào sử dụng.

“Từ nay đến khi các trường vận hành ổn định, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải tập trung cao độ, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách; người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng công việc thuộc phạm vi được giao”, ông Ngọc nói.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát toàn bộ những phần việc còn tồn tại, xử lý ngay theo thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục, nhân lực, kinh phí, vật tư, thiết bị, điện, nước, thông tin liên lạc và các điều kiện vận hành.

Chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn và nhà thầu phải bố trí đầy đủ nguồn lực, tập trung ưu tiên hoàn thiện các hạng mục trực tiếp liên quan đến hoạt động của học sinh như phòng học, điện, nước, vệ sinh, nhà ăn, khu nội trú, phòng cháy, chữa cháy và các công trình bảo đảm an toàn.

Đặc biệt, công tác kiểm tra chất lượng, nghiệm thu, bàn giao phải được thực hiện nghiêm túc; hồ sơ vận hành, bảo trì phải được hoàn thiện đầy đủ.

Đồng thời, tiếp tục rà soát đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm, chất lượng bữa ăn và vệ sinh an toàn thực phẩm. Các điều kiện về kinh phí, y tế, nước sạch, điện, đường truyền, thiết bị kỹ thuật và các phương án dự phòng cũng phải được chuẩn bị đầy đủ, không để bị động trong quá trình vận hành.

Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức làm việc với các xã biên giới và các sở, ban, ngành liên quan về công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2026-2027, đồng thời rà soát các điều kiện đưa 7 Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới vào hoạt động. Ảnh: Ngọc Minh.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai giao Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu cấp có thẩm quyền phương án bố trí lực lượng phối hợp hỗ trợ hướng dẫn, rèn luyện học sinh nội trú trong giai đoạn đầu vận hành.

Đồng thời bảo đảm bố trí đủ lực lượng bảo vệ, phục vụ, phù hợp với quy mô và tính chất nội trú của từng trường.

Các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động giải quyết những khó khăn phát sinh, không để ảnh hưởng đến việc khai giảng và hoạt động dạy, học.

"Trong đó, tiến độ xây dựng là một trong những nhiệm vụ cần tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt nhất, nhưng phải bảo đảm nguyên tắc xuyên suốt là an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cán bộ, nhân viên nhà trường. Không chạy theo tiến độ mà đưa công trình chưa đủ điều kiện chất lượng, an toàn vào sử dụng", ông Ngọc nêu.

Đối với các hạng mục tiếp tục thi công sau khai giảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu phải khoanh vùng, rào chắn, bố trí biển cảnh báo và tổ chức thi công tách biệt với khu vực hoạt động của học sinh.

Các đơn vị liên quan đồng thời phải khẩn trương hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải, bảo đảm vệ sinh, cảnh quan tại 7 trường, tạo môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, thuận lợi cho học sinh ngay từ những ngày đầu năm học mới.