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Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đích danh, yêu cầu xử lý các dự án chậm tiến độ

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Thanh Phong
11/06/2026 18:36 GMT +7
Ngày 11/6, ông Quản Minh Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cùng đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra đối với dự án chậm triển khai, chậm tiến độ trên địa bàn phường Cao Xanh.

Qua kiểm tra thực tế tình hình triển khai một số dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn phường Cao Xanh, đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh xác định, trên địa bàn hiện có 26 dự án chậm tiến độ.

Nguyên nhân dẫn đến các dự án chậm tiến độ chủ yếu do vướng mắc về chủ trương đầu tư và các hoạt động như giao đất, cho thuê đất, nghĩa vụ tài chính, giải phóng mặt bằng; kết luận thanh tra, kiểm tra và do năng lực của chủ đầu tư.

Trong đó, dự án Khu du lịch Hòn Gạc do Công ty CP Tập đoàn INDEVCO là chủ đầu tư, lãnh đạo Tỉnh ủy yêu cầu Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra ngay dự án. Cụ thể, ngay trong ngày mai (12/6), đơn vị này phải ra quyết định, thành lập đoàn và ra kết luận thanh tra trong vòng 30 ngày.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường (chính giữa, bên trái) chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát lại các dự án chậm tiến độ tại buổi làm việc sáng 11/6. (Ảnh: QMG)

Trong trường hợp doanh nghiệp đúng, cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm và yêu cầu doanh nghiệp triển khai ngay, nếu doanh nghiệp không đúng phải kiên quyết thu hồi ngay.

Đối với các dự án đầu tư hạ tầng đô thị của Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Xây dựng công trình 507, ông Quản Minh Cường nhấn mạnh, đây là những dự án đã chậm tiến độ nhiều năm, gây lãng phí nguồn lực đất đai, ảnh hưởng đến bộ mặt đô thị và sự phát triển của địa phương.

Do đó, các cơ quan chức năng phải nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ năng lực của chủ đầu tư cũng như những vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai dự án và trách nhiệm của các bên liên quan; cương quyết thực hiện thu hồi nếu dự án tiếp tục chậm tiến độ.

Với dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới Cao Xanh - Hà Khánh C do Công ty CP Phát triển dự án Biển Đông làm chủ đầu tư, ông Cường yêu cầu bên cạnh việc hoàn thiện các hạng mục hạ tầng, chủ đầu tư phải có biện pháp xử lý tình trạng hai nhà đầu tư thứ cấp cùng góp vốn trên một ô đất.

Về công tác triển khai dự án Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho rằng, bên cạnh lợi ích kinh tế, các doanh nghiệp cũng phải đặt uy tín, trách nhiệm xã hội lên hàng đầu. Do đó, các đơn vị đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết các tồn tại, vướng mắc của dự án.

Kết luận chung chương trình làm việc, ông Quản Minh Cường, yêu cầu phải kiên quyết xử lý nghiêm đối với các dự án chậm tiến độ, không để làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Ngoài ra, không để các dự án này làm ảnh hưởng đến niềm tin của doanh nghiệp, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Đồng thời, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp tác của doanh nghiệp và người dân, cảnh quan môi trường, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

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