Tài chính

Xuất hiện cổ đông Phạm Nhật Vượng sở hữu gần 5% vốn LPBank

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L. Anh
23/06/2026 11:48 GMT +7
Cập nhật mới nhất ngày 23/6, LPBank ghi nhận cổ đông mới Phạm Nhật Vượng sở hữu 146,2 triệu cổ phần, tương ứng 4,894% vốn điều lệ LPBank. Đây là mức sở hữu tiệm cận ngưỡng cổ đông lớn theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Ngày 23/6, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank; HoSE: LPB) đã công bố thông tin cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ LPBank trở lên.

Theo đó, cổ đông lớn nhất hiện vẫn là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đang sở hữu hơn 195,28 triệu cổ phần, tương ứng 6,537% vốn điều lệ ngân hàng. Đồng thời, người có liên quan của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng sở hữu 100,5 nghìn cổ phần, tương ứng 0,0034% vốn điều lệ LPBank.

Đáng chú ý trong lần công bố này là cổ đông mới Phạm Nhật Vượng sở hữu 146,2 triệu cổ phần, tương ứng 4,894% vốn điều lệ LPBank. Đây là mức sở hữu tiệm cận ngưỡng cổ đông lớn theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Trích công bố thông tin của LPBank.

Trong phiên sáng 23/6, khoảng 10h, thị trường ghi nhận loạt giao dịch thoả thuận tại cổ phiếu LPB của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) với cùng mức giá 46.000 đồng/cp.

Tính đến 10h38, tổng khối lượng cổ phiếu LPB được sang tay qua kênh thoả thuận đạt 146,2 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 6.725,2 tỷ đồng.

Cùng lúc, LPB ghi nhận thêm khoảng 1,4 triệu cổ phiếu được giao dịch qua kênh khớp lệnh, giá trị hơn 71 tỷ đồng. Thị giá LPB hiện đang tăng hơn 4%.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, LPBank đã thông qua nhiều kế hoạch kinh doanh quan trọng, trong đó đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế gần 15.000 tỷ đồng và tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động. Ngân hàng cũng vừa thực hiện chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 30%, thuộc nhóm cao nhất ngành ngân hàng trong năm nay.

Trong quý I/2026, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.826 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/3, dư nợ cho vay khách hàng của LPBank đạt 403.026 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cuối năm 2025 và tăng 14,4% so với cùng kỳ.

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