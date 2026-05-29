Biến động sở hữu của nhóm cổ đông Âu Lạc tại ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB; HoSE: ACB) đã công bố báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn và nhà đầu tư nắm giữ từ 5% vốn điều lệ trở lên.

Theo đó, ngày 19/5, bà Ngô Thu Thúy - Chủ tịch HĐQT CTCP Âu Lạc (ALC) - đã mua thêm 6,3 triệu cổ phiếu ACB, qua đó nâng lượng nắm giữ lên 71,29 triệu cổ phiếu, tương đương 1,39% vốn điều lệ ngân hàng.

Trích công bố thông tin của ACB.

Ngoài phần sở hữu trực tiếp của bà Thúy, nhóm cá nhân và tổ chức liên quan gồm ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny, ông Nguyễn Đức Hinh, bà Mai Phi Lan và CTCP Làng giáo dục Quốc tế Thiên Hương hiện nắm tổng cộng gần 237,8 triệu cổ phiếu ACB, tương ứng 4,63% vốn điều lệ.

Tính chung, nhóm cổ đông liên quan tới Chủ tịch Âu Lạc đang sở hữu hơn 309 triệu cổ phiếu ACB, tương đương khoảng 6,02% vốn ngân hàng ACB.

Trước đó, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny - con gái bà Ngô Thu Thúy và ông Nguyễn Đức Hinh đã hoàn tất mua vào gần 8,4 triệu cổ phiếu ACB trong ngày 4/5. Sau giao dịch, cá nhân bà Jenny nâng sở hữu lên hơn 118 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,3% vốn điều lệ ACB, đồng thời đưa tổng tỷ lệ sở hữu của cả nhóm lên khoảng 6%.

Đáng chú ý, trong giai đoạn từ 4 - 19/5, nhóm cổ đông Âu Lạc mua ròng khoảng 800.000 cổ phiếu ACB và tiếp tục duy trì vị thế cổ đông lớn tại ngân hàng.

Bà Ngô Thu Thủy - Chủ tịch HĐQT CTCP Âu Lạc.

Đề cập tại ĐHĐCĐ thường niên của ngân hàng diễn ra đầu tháng 4, ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch HĐQT ACB chia sẻ, nhóm cổ đông Âu Lạc đã đồng hành cùng ngân hàng hơn 20 năm.

Theo lãnh đạo ACB, tỷ lệ sở hữu của nhóm có thời điểm trên hoặc dưới ngưỡng 5% tùy theo cơ cấu đầu tư, song cam kết gắn bó lâu dài với ngân hàng vẫn được duy trì.

Ở chiều ngược lại, cập nhật danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ ACB tính đến ngày 18/5 cho thấy một số quỹ ngoại đã giảm mạnh tỷ lệ nắm giữ.

Cụ thể, Smallcap World Fund, Inc. giảm sở hữu từ hơn 112 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,51% vốn, xuống còn 76,7 triệu cổ phiếu, tương đương 1,494% vốn. Boardwalk South Limited cũng hạ tỷ lệ nắm giữ từ hơn 82,2 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 43 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,839% vốn và không còn nằm trong nhóm cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ ACB.

Trong khi đó, VOF PE Holding 5 Limited thuộc VinaCapital đã thoái toàn bộ hơn 76,6 triệu cổ phiếu ACB.

Tổng cộng, ba quỹ ngoại này đã bán ra hơn 150 triệu cổ phiếu ACB trong thời gian qua. Động thái thoái vốn diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu ACB liên tục bị khối ngoại bán ròng mạnh nhiều phiên liên tiếp, trước khi ghi nhận lực mua ròng trở lại gần đây cùng đà hồi phục của thị giá.