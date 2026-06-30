Biến động tại GS25: Lộ diện dàn nhân sự ủy quyền mới và cuộc đua tăng vốn thần tốc

Theo thông tin từ facebook GS25 Việt Nam (GS25) phát đi ngày 30/6, đơn vị này đã tạm ngừng hoạt động của cửa hàng GS25 chi nhánh Duy Tân kể từ ngày 29/6/2026.

Lý do được GS25 đưa ra đó là: Tiến hành kiểm tra và rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất cũng như quy trình vận hành.

Cam kết "Fresh"....

Đáng chú ý, động thái này diễn ra sau khi một tài khoản trên mạng xã hội đã chia sẻ trải nghiệm "hết hồn" của mình khi ghé vào một cửa hàng tại Dịch Vọng vào lúc 3 giờ sáng. Vị khách này cho biết, bắt gặp một chú chuột đang thản nhiên chạy nhảy trong khu vực ăn uống/chế biến. Ngay sau khi xuất hiện, thông tin và hình ảnh trên đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận.

Trên website, GS25 chưa đưa ra quan điểm về vấn đề này, thay vào đó là thông báo tạm dừng hoạt động của cửa hàng tại Duy Tân như đã nêu trên.

Ảnh từ chia sẻ của nhân vật.

Theo giới thiệu công khai trên website, GS25 tự nhận là đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ đa dạng, độc đáo và khác biệt, hướng tới mục tiêu mang lại giá trị số 1 tại Việt Nam.

Doanh nghiệp này nhấn mạnh, hệ thống chú trọng phát triển thực phẩm chế biến tươi, ngon, chất lượng cao, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm với mức giá phải chăng từ dòng sản phẩm độc quyền YOUUS.

Đối với nhóm đồ ăn, GS25 luôn đưa ra tiêu chí “Fresh” - cung cấp các sản phẩm tươi ngon, hấp dẫn 24/7, gồm các món ăn “chuẩn Hàn”, món ăn quốc tế và trong nước tại cửa hàng.

“Bằng cách đáp ứng nhu cầu khách hàng với các sản phẩm cao cấp và dịch vụ hàng đầu, GS25 đang đạt được lợi nhuận cao và tăng trưởng liên tục. Năng lực của chúng tôi hướng đến sự cân bằng giữa việc tăng trưởng và lợi nhuận thông qua khả năng xuất sắc của tổ chức và quản lý. Chúng tôi mong muốn phát triển công ty có môi trường làm việc mà ở đó các nhân viên luôn vui vẻ và hứng thú làm việc”, thông tin đăng tải công khai trên Website doanh nghiệp.

Cuộc đua "bơm vốn" của chuỗi GS25

Theo tìm hiểu của PV Etime/Dân Việt, GS25 (vận hành bởi Công ty TNHH GS25 Việt Nam) thành lập 03/10/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; Vốn điều lệ 130 tỷ đồng. Chủ sở hữu là CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH GS RETAIL VIETNAM và người đại diện theo pháp luật/kiêm Giám đốc là bà Nguyễn Thị Hồng Trang (sinh năm 1975).

Tuy nhiên, kể từ khi thành lập đến nay, Công ty TNHH GS25 Việt Nam (GS25) có tốc độ tăng vốn khá ấn tượng.

Quá trình tăng vốn của GS25 Việt Nam.

Theo thay đổi đăng ký doanh nghiệp cấp ngày 04/7/2018, vốn điều lệ của công ty tăng nhẹ từ mức 130 tỷ đồng ban đầu lên 134 tỷ đồng, với toàn bộ là nguồn vốn tư nhân.

Gần một năm sau, vào ngày 19/06/2019, doanh nghiệp mới có cú hích lớn đầu tiên khi dòng vốn tăng mạnh từ 134 tỷ đồng lên chạm mốc 268 tỷ đồng, chính thức nhân đôi quy mô vốn điều lệ.

Tuy nhiên, đường đua tăng vốn của GS25 chỉ thực sự bước vào giai đoạn "nóng" sau một chuyển dịch nhân sự mang tính bước ngoặt. Cuối tháng 1/2020, vị trí Tổng Giám đốc được chuyển giao từ bà Nguyễn Thị Hồng Trang sang ông Mai Thụy Nhân (sinh năm 1981).

Ngay sau khi thay tướng, GS25 lập tức kích hoạt chuỗi tăng cấp vốn liên tục với tần suất chóng mặt.

Chỉ tính riêng trong năm 2020, dòng vốn liên tục được làm đầy. Đến tháng 5/2020, vốn điều lệ tăng từ 268 tỷ đồng lên 366 tỷ đồng, và chỉ chưa đầy một tháng sau - ngày 2/6/2020, con số này đã vọt lên 408 tỷ đồng.

Đà tăng tốc không hề có dấu hiệu hạ nhiệt khi bước sang năm 2021. Ngày 22/02/2021, GS25 ghi nhận vốn điều lệ đạt 473 tỷ đồng, rồi nhanh chóng chạm mốc tròn 500 tỷ đồng vào tháng 4/2021. Đáng chú ý, chỉ vỏn vẹn 4 tháng sau đó (tháng 8/2021), doanh nghiệp lại tiếp tục "bơm" thêm dòng tiền mới, kéo dòng vốn điều lệ vọt lên mức 697 tỷ đồng.

Vào tháng 4/2022, vốn điều lệ tăng lên 767 tỷ đồng và duy trì nhịp độ tăng trưởng khi tiếp tục đạt 797 tỷ đồng vào tháng 6/2022.

Chưa dừng lại, ngày 19/9/2023, vốn điều lệ của GS25 được đẩy lên mức 902 tỷ đồng. Đợt thay đổi này cũng đồng thời làm lộ diện nhóm 6 cá nhân được ủy quyền, bao gồm các nhân sự chủ chốt trong nước là ông Mai Thụy Nhân, ông Ngô Nguyễn Văn Khoa cùng các cá nhân sở hữu hộ chiếu nước ngoài.

Chỉ đúng 10 ngày sau đợt tăng vốn trên (ngày 29/9/2023), doanh nghiệp lại tiếp tục điều chỉnh dòng vốn điều lệ từ 902 tỷ đồng lên 947 tỷ đồng. Chuỗi bồi vốn thần tốc này đã dọn đường cho GS25 chính thức gia nhập "câu lạc bộ nghìn tỷ" vào tháng 2/2024 với quy mô vốn điều lệ đạt 1.247 tỷ đồng, trước khi tăng tiếp lên hơn 1.354 tỷ đồng vào ngày 12/7/2024.

Cột mốc mới nhất vào tháng 1/2026, quy mô vốn điều lệ của GS25 đã được đẩy lên mức hơn 1.730 tỷ đồng (tăng gấp hơn 13 lần so với thành lập).

Tuy nhiên, trong lần thay đổi này, thông tin mới chủ doanh nghiệp “bỏ trống”. Cơ cấu dàn nhân sự được ủy quyền tại thời điểm tháng 1/2026 cũng ghi nhận sự thay đổi, bao gồm các cá nhân trong nước: Mai Thụy Nhân, Vũ Thụy Vi, Lê Quang Minh và nhóm cá nhân mang hộ chiếu nước ngoài là SHIN BYUNG KI, CHOI GUM SUNG, LEE SUNG HWA.