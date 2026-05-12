Biệt đãi chính sách để hút doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ cao

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa chủ trì cuộc họp để nghe Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ, cơ quan liên quan báo cáo về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao.

Cuộc họp có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vũ Hải Quân; lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Chính phủ…

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc xây dựng Nghị định là nội dung đặc biệt quan trọng nhằm cụ thể hóa các định hướng lớn của Luật Công nghệ cao, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành tập trung hoàn thiện chính sách liên quan đến những nội dung doanh nghiệp đặc biệt quan tâm như: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ nghiên cứu, cùng với chính sách tiền thuê đất. Đồng thời, cần đơn giản hóa trình tự, thủ tục để doanh nghiệp thuận lợi tiếp cận và thụ hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước.

Theo dự thảo của Bộ KH&CN, Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Công nghệ cao về nghiên cứu và phát triển công nghệ cao; nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược; doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp công nghệ chiến lược; tiêu chí doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ chiến lược; khu công nghệ cao.

Dự thảo Nghị định cũng quy định về tổ chức thực hiện chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về công nghệ cao, chương trình KHCN và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược; tiêu chí nhân lực công nghệ cao; chính sách thu hút nhân lực công nghệ cao; nội dung chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển đối với trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ chiến lược và dự án đầu tư tại khu công nghệ cao; phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chiến lược.



Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quyết tâm xây dựng Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao theo hướng mạnh mẽ, phù hợp thực tiễn và thuận lợi nhất cho doanh nghiệp triển khai.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ KH&CN nghiên cứu áp dụng các chính sách ưu đãi ở mức cao nhất hiện nay đối với lĩnh vực công nghệ cao. Trong đó, cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ nghiên cứu, sản xuất nhằm thúc đẩy hình thành các trung tâm nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao trong nước.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ KH&CN tiếp thu đầy đủ ý kiến các bộ, ngành để xây dựng bộ tiêu chí chặt chẽ nhưng thủ tục phải đơn giản, dễ tiếp cận

Phó Thủ tướng lưu ý cần bổ sung các chính sách hỗ trợ về đất đai, nhà ở cho chuyên gia, cơ chế đặt hàng và ưu tiên mua sắm công đối với sản phẩm công nghệ trong nước.

Phó Thủ tướng thống nhất với đề xuất xây dựng cơ chế thu hút chuyên gia công nghệ chiến lược là người Việt Nam ở nước ngoài trở về làm việc, cống hiến cho đất nước. Theo Phó Thủ tướng, chính sách cần đủ hấp dẫn để các chuyên gia đang làm việc tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh, Australia… sẵn sàng quay trở về.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh các chính sách về thuế, tài chính và cơ chế đặt hàng phải được thiết kế vượt trội, song song với việc xây dựng tiêu chí, điều kiện và cơ chế hậu kiểm chặt chẽ nhằm bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng, tránh bị lợi dụng.

Phó Thủ tướng giao Bộ KH&CN khẩn trương phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị định trong thời gian sớm nhất để trình thẩm định, lấy ý kiến theo quy định. Văn phòng Chính phủ sẽ phối hợp thực hiện các thủ tục nhằm sớm ban hành Nghị định, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đối với chính sách miễn, giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp công nghệ cao, Phó Thủ tướng đánh giá đây là chủ trương đúng, góp phần tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư nhà máy, phát triển sản phẩm phục vụ xuất khẩu và phát triển đất nước. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết thì cần có cơ chế thu hồi và xử lý nghiêm.