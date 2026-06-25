[Biz Insider] Ai thực sự đứng sau những mắt xích tại Ladophar?

CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar, HNX: LDP) được thành lập ngày 8/5/1982, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đông dược, kinh doanh thuốc, dược liệu, thiết bị y tế và xuất nhập khẩu thuốc, dược liệu.

Doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ hơn 187 tỷ đồng và đặt trụ sở tại Đà Lạt, Lâm Đồng.

Tính đến ngày 31/3/2026, Ladophar có một công ty con là Công ty TNHH MTV Nước giải khát thảo dược Ladophar, cùng hệ thống các chi nhánh trực thuộc.

Những dấu ấn còn lại của Louis Holdings

Năm 2021, Ladophar trở thành một thành viên trong hệ sinh thái Louis Holdings của ông Đỗ Thành Nhân.

Giai đoạn này, cùng với các doanh nghiệp khác như Angimex, BII, TGG, VKC và Sametel, Ladophar thu hút sự chú ý đáng kể của giới đầu tư khi nằm trong hệ sinh thái “họ Louis”.

Sau biến cố pháp lý của ông Đỗ Thành Nhân, hệ sinh thái Louis Holdings dần suy giảm ảnh hưởng. Tuy nhiên, các tài liệu công bố thông tin cho thấy một số mối liên hệ về cổ đông và nhân sự giữa Ladophar với Louis Holdings vẫn còn được ghi nhận.

Theo danh sách cổ đông lớn được công bố vào tháng 4/2026, CTCP Louis Holdings hiện nắm giữ 1.320.225 cổ phiếu LDP, tương ứng gần 7,05% vốn điều lệ.

Trong khi đó, CTCP APC Holdings sở hữu 5.393.600 cổ phiếu, tương ứng gần 28,8% vốn và là cổ đông lớn nhất tại Ladophar.

Louis Holdings đang nắm gần 7,05% vốn tại Ladophar theo công bố vào tháng 4/2026.

Báo cáo quản trị năm 2025 cho thấy, ông Lê Tiến Thịnh - Tổng Giám đốc Ladophar hiện nay từng là Chủ tịch HĐQT Angimex giai đoạn 2022-2025 và từng tham gia Hội đồng quản trị Louis Holdings năm 2022.

Ngoài ra, từ ngày 24/1/2025 đến ngày 30/4/2025, ông Thịnh được Louis Holdings ủy quyền đại diện toàn bộ phần vốn góp của doanh nghiệp này tại Ladophar.

Trong khi đó, ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Ladophar từng là người đại diện 100% phần vốn góp của Louis Holdings tại Ladophar trong thời gian từ ngày 19/1/2024 đến ngày 24/1/2025.

Ngoài vai trò đại diện vốn, ông Kiên từng trở thành cổ đông lớn của Ladophar từ tháng 4/2025 với tỷ lệ sở hữu 8,8% vốn điều lệ. Tuy nhiên, theo báo cáo quản trị năm 2025, ông không còn là cổ đông lớn của doanh nghiệp kể từ ngày 1/12/2025.

Một số doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Louis cũng được ghi nhận là các bên liên quan với Ladophar, gồm CTCP Xuất nhập khẩu Louis Rice, Công ty TNHH MTV Louis Rice Long An và Công ty TNHH MTV Louis Rice Kiên Giang.

Đáng chú ý, tại báo cáo tài chính, Ladophar ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn 50,5 tỷ đồng đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư. Đây là khoản ứng trước cho các hợp đồng thuê đất và triển khai dự án. Bảo Thư là doanh nghiệp từng đổi tên thành Louis Land (BII) sau khi nhóm Louis Holdings tham gia điều hành.

APC Holdings trở thành cổ đông lớn nhất

Bên cạnh Louis Holdings, APC Holdings hiện là cổ đông có ảnh hưởng lớn nhất tại Ladophar.

Doanh nghiệp này trở thành cổ đông lớn sau đợt phát hành riêng lẻ năm 2025 của Ladophar.

Theo kế hoạch, Ladophar dự kiến phát hành 13,64 triệu cổ phiếu để huy động 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ phân phối được 5,39 triệu cổ phiếu cho APC Holdings.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Ladophar tăng lên hơn 187 tỷ đồng, trong khi APC Holdings nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 28,8% vốn điều lệ.

APC Holdings được thành lập năm 2015, tiền thân là CTCP Than Quốc tế, sau đó đổi tên thành CTCP APG Capital trước khi chuyển sang tên gọi hiện tại vào năm 2023. Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật hiện nay là bà Lê Thị Mai Hòa.

Đáng chú ý, APC Holdings có nhiều mối liên hệ với hệ sinh thái APG. Trong quá khứ, ông Nguyễn Hồ Hưng - Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán APG từng tham gia doanh nghiệp này với vai trò cổ đông sáng lập.

Trong khi đó, Chứng khoán APG từng là cổ đông lớn của Ladophar với tỷ lệ sở hữu 18,87% vốn điều lệ trước khi thoái toàn bộ vốn vào tháng 3/2025.

Dù không còn nắm giữ cổ phần, các mối liên hệ giữa Ladophar và hệ sinh thái APG vẫn xuất hiện trong các báo cáo công bố thông tin.

Báo cáo tài chính quý I/2026 của Chứng khoán APG ghi nhận khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn hơn 1 tỷ đồng với Ladophar.

Bên cạnh đó, báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 của Ladophar cho thấy, doanh nghiệp vẫn phát sinh các giao dịch với nhiều bên liên quan.

Cụ thể, tại ngày 31/3/2026, Ladophar ghi nhận khoản phải trả hơn 5 tỷ đồng đối với CTCP APC Holdings phát sinh từ hoạt động mua hàng.

Đồng thời, doanh nghiệp có khoản phải thu gần 886 triệu đồng từ CTCP APG Eco và hơn 453 triệu đồng từ Công ty CP TM Quốc tế ĐK PCF. APG Eco là doanh nghiệp có liên hệ với một số nhân sự trong Hội đồng quản trị Ladophar.

Báo cáo quản trị năm 2025 cũng cho thấy, bà Đặng Thùy Linh - Thành viên HĐQT không điều hành Ladophar là Chủ tịch HĐQT CTCP APG Eco.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Giang -Thành viên HĐQT không điều hành kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán Ladophar cũng là người có liên quan đến APG Eco.

Khoản tạm ứng hơn 59 tỷ đồng cho ATG Planet

Một trong những vấn đề đáng chú ý tại Ladophar hiện nay là giao dịch với CTCP ATG Planet.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Ladophar đang ghi nhận khoản phải thu khách hàng đối với ATG Planet hơn 9,4 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp còn có khoản trả trước cho đơn vị này lên tới 59,29 tỷ đồng.

Ladophar đã ứng trước 59,29 tỷ đồng cho ATG Planet.

Mối liên hệ giữa Ladophar và ATG Planet không chỉ dừng ở các giao dịch tài chính.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2023, Ladophar bầu bổ sung ba thành viên HĐQT gồm ông Nguyễn Hồ Hưng, ông Võ Quí Lâm và ông Lê Xuân Thanh.

Trong đó, ông Nguyễn Hồ Hưng là Chủ tịch HĐQT Chứng khoán APG, còn ông Võ Quý Lâm từng là Thành viên HĐQT Chứng khoán APG.

Đáng chú ý, ông Võ Quí Lâm từng giữ chức Tổng Giám đốc ATG Planet. Dù hiện không còn điều hành doanh nghiệp này, báo cáo tài chính quý IV/2025 của ATG Planet cho thấy ông vẫn sở hữu 9,12% vốn điều lệ.

Ảnh chụp báo cáo tài chính

Báo cáo quản trị năm 2025 của ATG Planet cũng ghi nhận nhiều nhân sự có sự giao thoa với các doanh nghiệp liên quan đến hệ sinh thái APG.

Cụ thể, ông Nguyễn Hữu Phú là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của ATG Planet, đồng thời tham gia Hội đồng quản trị tại một số doanh nghiệp khác như AGM và GKM.

Trong khi đó, ông Nguyễn Công Duy - Tổng Giám đốc ATG Planet cũng là thành viên Hội đồng quản trị của GKM.

Một chi tiết đáng chú ý là quy mô dòng tiền giữa các giao dịch.

APC Holdings đã chi khoảng 59 tỷ đồng để tham gia đợt phát hành riêng lẻ của Ladophar. Sau đó, Ladophar ghi nhận khoản tạm ứng 59,29 tỷ đồng cho ATG Planet theo hợp đồng EPC thực hiện dự án chiết xuất dược liệu bằng công nghệ CO₂ siêu tới hạn.

Các khoản tiền này có giá trị tương đồng về quy mô, dù các báo cáo công bố hiện chưa đưa ra căn cứ cho thấy có sự liên hệ trực tiếp giữa hai giao dịch.

Đáng chú ý, tổng giá trị khoản phải thu đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (50,5 tỷ đồng) cùng khoản tạm ứng cho ATG Planet (59,29 tỷ đồng) lên tới gần 110 tỷ đồng. Con số này tương đương gần 59% vốn điều lệ hiện tại của Ladophar.

Trong khi đó, mới đây HĐQT Ladophar đã thông qua Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT/LDP/2026 về việc chấm dứt hợp đồng EPC với ATG Planet.

Theo nghị quyết, Ladophar quyết định dừng thực hiện Hợp đồng số 15-10/HĐ-LDP-ATG/2025 do nhà thầu không đáp ứng các cam kết về tiến độ và khối lượng công việc theo hợp đồng đã ký.

Đồng thời, Hội đồng quản trị giao Ban điều hành triển khai các thủ tục thanh lý hợp đồng và thực hiện thu hồi khoản tạm ứng hơn 59,29 tỷ đồng cùng các khoản thanh toán liên quan.