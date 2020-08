Bộ Công an đề xuất rút thời hạn giấy phép lái xe còn 5 năm: Có gây lãng phí?

Dự thảo sửa đổi Luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ vừa được Bộ Công an trình Chính phủ đề xuất giấy phép lái xe hạng B, C, D1, D, BE, CE, D1E, DE có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp thay vì 10 năm.

Bộ Công an vừa trình Chính phủ Dự thảo Luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ. Theo đó, Bộ Công an đề xuất rút thời hạn cấp giấy phép lái xe xuống còn 5 năm thay vì 10 năm như đang được Bộ Giao thông Vận tải quy định. Nhiều chuyên gia không đồng tình việc rút ngắn thời hạn cấp giấy phép lái xe xuống còn 5 năm thay vì 10 năm như trước Cụ thể, tại quy định về thời hạn của giấy phép lái xe, Bộ Công an đề xuất các hạng A1, A2, A3 không có thời hạn. Còn với các giấy phép lái xe hạng B, C, D1, D, BE, CE, D1E, DE có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.

Trước đề xuất rút thời hạn cấp giấy phép lái xe xuống còn 5 năm của Bộ Công an, đã có nhiều chuyên gia về giao thông, lái xe không đồng tình. Trong đó, nhiều người cho việc này gây lãng phí, phiền hà cho người dân. Ông Nguyễn Văn Quyền, chủ tịch Hiệp hội vận tải ôtô Việt Nam, cho rằng thời hạn 5 năm chỉ nên áp dụng với một số hạng giấy phép lái xe, còn lại nên theo quy định như hiện nay các hạng B1 và B2 có thời hạn là 10 năm. "Đối với người còn trẻ, sức khỏe ổn định mà rút thời hạn xuống 5 năm sẽ gây lãng phí, tốn kém, không cần thiết cho người dân. Thời hạn giấy phép lái xe hạng B giữ nguyên như hiện nay là hợp lý"- ông Quyền nói và cho rằng nếu muốn rút thời hạn giấy phép lái xe thì cơ quan quản lý nhà nước cũng cần nghiên cứu kỹ, có thể chia ra độ tuổi của lái xe.