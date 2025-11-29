Bộ Công thương chốt phương thức vận hành hệ thống điện năm 2026

Bộ Công thương đã có thông tin báo chí về cuộc họp phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2026 diễn ra chiều 28/11/2025, do Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long chủ trì.

Để các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể đảm bảo cung ứng điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân năm 2026, ngày 28/11/2025, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 3477/QĐ-BCT phê duyệt Phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia (Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia) năm 2026.

Theo đó, để đáp ứng tốc độ tăng trưởng GDP năm 2026 phấn đấu tăng từ 10% trở lên, trên cơ sở thực tế tăng trưởng nhu cầu phụ tải điện năm 2025 và dự báo, đánh giá các yếu tố đầu vào (nhu cầu phụ tải, tình hình thủy văn, khả năng cung cấp nhiên liệu, tiến độ nguồn điện, lưới điện cho năm 2026), Bộ Công thương đã phê duyệt Phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2026 với các Phương án cơ sở, Phương án điều hành và Phương án dự phòng điều hành các tháng cao điểm mùa khô để bảo đảm tính linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành cung ứng điện năm 2026 trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, khó dự báo.

Trong đó, các nguồn điện than, thủy điện và nguồn điện tuabin khí vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia năm 2026; các nguồn năng lượng tái tạo được huy động theo khả năng phát, phù hợp với các ràng buộc kỹ thuật của hệ thống điện để đáp ứng nhu cầu phụ tải điện.

Theo các phương án đã được phê duyệt, việc cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của người dân năm 2026 cơ bản sẽ được bảo đảm.

Tuy nhiên, Bộ Công thương đánh giá năm 2026 là năm tiếp tục sẽ xuất hiện nhiều yếu tố khó lường, khó dự báo và có thể xuất hiện các tình huống bất lợi, gây khó khăn trong việc bảo đảm cung cấp điện như một số nguồn điện lớn vào vận hành chậm so với kế hoạch, tình hình thuỷ văn diễn biến không thuận lợi, lượng khí cấp cho phát điện từ các nguồn khí hiện hữu đang ở giai đoạn suy giảm...

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Bộ Công thương.

Để chủ động bảo đảm cung cấp điện trong năm 2026, tại Quyết định số 3477/QĐ-BCT, Bộ trưởng Bộ Công thương đã giao nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia định kỳ hàng tháng, rà soát, cập nhật, báo cáo Bộ Công thương và công bố theo quy định về Phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia tháng tới và các tháng còn lại của năm 2026 (bao gồm nhu cầu nhiên liệu sơ cấp cho sản xuất điện) trên cơ sở bám sát diễn biến tăng trưởng phụ tải điện, tình hình thời tiết (nhiệt độ, thủy văn), tuân thủ các quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với các nguồn thủy điện), các điều kiện vận hành hệ thống điện và thị trường điện, các thỏa thuận về sản lượng điện và công suất trong hợp đồng mua bán điện, xuất khẩu, nhập khẩu điện trên cơ sở bảo đảm an toàn hệ thống điện quốc gia, lợi ích của quốc gia và dân tộc, các ràng buộc tiêu thụ nhiên liệu sơ cấp cho phát điện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Năng lượng quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cùng các đơn vị liên quan đảm bảo cung cấp đủ nhiên liệu than, khí, dầu; đảm bảo độ sẵn sàng, khả dụng cao của các tổ máy phát điện; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án điện lực có trong kế hoạch được phê duyệt để đảm bảo giải toả công suất cho các nguồn điện, giảm tải cho các đường dây, máy biến áp đang phải vận hành đầy và quá tải, đặc biệt là các dự án truyền tải quan trọng khu vực miền Bắc như: đường dây 500 kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín; nâng công suất trạm biến áp (TBA) 500 kV Hòa Bình, Phố Nối; TBA 500 kV Thái Bình, Bắc Ninh.

Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia Việt Nam, Tổng công ty khí Việt Nam thực hiện đồng bộ các giải pháp trong quá trình thực hiện phương án cung cấp khí, ưu tiên huy động khí cho sản xuất điện đáp ứng nhu cầu sử dụng khí cho phát điện.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Binh đoàn 19-Bộ Quốc phòng lập kế hoạch sản xuất, cung ứng than nhằm đảm bảo ưu tiên cung cấp than đầy đủ, liên tục, bảo đảm khối lượng, chất lượng, đúng chủng loại cho các nhà máy nhiệt điện than theo các điều khoản hợp đồng đã ký để đảm bảo phát điện...

Sở Công thương các tỉnh, thành phố phối hợp với các đơn vị điện lực để tuyên truyền và giám sát thực hiện tiết kiệm điện, tham mưu UBND cấp tỉnh triển khai Chương trình quản lý nhu cầu điện, đồng thời giám sát việc cung cấp điện và giải quyết khiếu nại của khách hàng trên địa bàn....

