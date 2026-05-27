Bộ Công Thương muốn áp khung giá điện cao điểm buổi tối ngay đầu tháng 6

Dự kiến sau khi lấy ý kiến, Thông tư sẽ được thông qua ngay đầu tháng 6/2026.

Bộ Công Thương cho biết, khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường đối với điện sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp hiện nay đang được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 16 năm 2014, đến nay đã được 12 năm.

Kể từ năm 2019, với sự gia tăng nhanh tỷ trọng của nguồn điện mặt trời trong cơ cấu nguồn điện, biểu đồ huy động công suất các loại hình nguồn điện đã có sự thay đổi đáng kể.

Đáng nói, cơ cấu tiêu thụ điện của thành phần phụ tải công nghiệp hiện đã tăng từ xấp xỉ 30% lên đến hơn 50% tổng sản lượng điện thương phẩm, tiêu thụ điện của thành phần phụ tải dân dụng - sinh hoạt giảm từ khoảng 50% xuống còn xấp xỉ 33% đã làm thay đổi đang kế biểu đồ phụ tải so với cách đây 12 năm.

Do đó, Bộ Công Thương khẳng định trong bối cảnh cơ cấu nguồn điện đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là sự gia tăng nhanh chóng của các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió, việc điều chỉnh khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường là cần thiết để phản ánh đúng đặc điểm cung - cầu điện năng trong bối cảnh mới.

Mới đây, trước bối cảnh căng thẳng cung ứng điện, Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO) cũng đề xuất áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường mới ngay trong tháng 6-2026 nhằm điều tiết nhu cầu sử dụng điện khỏi giờ cao điểm từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30.

Việc áp dụng ngay khung giá điện mới nhằm thực hiện Quyết định số 963 ngày 22/4 của Bộ Công Thương về quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Theo đó, khung giờ cao điểm áp dụng các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30 (5 giờ/ngày); ngày Chủ nhật không có giờ cao điểm.

Khung giờ bình thường áp dụng: Các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy: Từ 6 giờ 00 đến 17 giờ 30 và từ 22 giờ 30 đến 24 giờ 00 (13 giờ/ngày). Ngày Chủ nhật: Từ 6 giờ đến 24 giờ (18 giờ/ngày).

Khung giờ thấp điểm áp dụng: Từ 0 giờ đến 6 giờ tất cả các ngày trong tuần (6 giờ/ngày).

Tuy nhiên, theo quy định hiện hành Quyết định 963 chỉ có hiệu lực từ thời điểm điều chỉnh giá điện gần nhất. Từ tháng 5 năm 2025 đến nay, giá điện bán lẻ bình quân mới chỉ tăng 1 lần ngày 10/5/2025, trước thời hạn Quyết định 963 có hiệu lực. Chính vì vậy, Quyết định 963 vẫn phải chờ đợt tăng giá tiếp theo mới được thực hiện.

Theo Bộ Công Thương, khung giờ cao điểm của biểu giá điện này sẽ tác động đến các phụ tải sản xuất đang áp dụng công tơ 3 giá, tức biểu giá điện theo giờ, theo hướng khuyến khích chuyển nhu cầu sử dụng điện, nhất là ở một số ngành như sắt thép, xi măng, chế biến thực phẩm… từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm.