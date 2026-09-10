Bộ Công Thương sẽ kiểm tra cung ứng và giá hàng hóa trước, trong và sau thiên tai, mưa lũ

Bộ Công Thương vừa ban hành kế hoạch về tăng cường phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn công trình, cung ứng điện và hàng hóa thiết yếu.

Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị sở hữu công trình thủy điện, thủy lợi tăng cường kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện, tập trung vào các hồ chứa thủy điện quan trọng đặc biệt, hồ chứa có nguy cơ mất an toàn, hồ chứa có ảnh hưởng đến nhiều địa phương và các công trình đang thi công, sửa chữa.

Trước mùa mưa lũ, Bộ Công Thương ra chỉ đạo cho toàn hệ thống nganh Công Thương chuẩn bị các biện pháp ứng phó (Ảnh: BCT).

Bộ Công Thương yêu cầu các chủ đập, chủ hồ chứa phải thực hiện đầy đủ quy định về kiểm tra, quan trắc, đánh giá an toàn công trình; nghiêm túc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa và các quy định về thông tin, báo cáo, cảnh báo khi vận hành xả lũ.

Đầu tư, lắp đặt và vận hành hiệu quả hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng, tự động liên tục theo thời gian thực và camera giám sát hoạt động xả lũ; bảo đảm thông tin, cảnh báo kịp thời cho chính quyền địa phương và người dân vùng hạ du trước khi vận hành xả lũ.

Bộ yêu cầu duy trì nghiêm chế độ trực phòng thủ dân sự tại cấp Bộ và các đơn vị trong ngành Công Thương; chuẩn bị nhân lực, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, nhu yếu phẩm, hóa chất, vật tư y tế, thuốc chữa bệnh, bảo đảm lực lượng ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương yêu cầu hệ thống thông tin liên lạc phải được duy trì thông suốt, phục vụ chỉ đạo, chỉ huy, điều hành từ Trung ương đến địa phương và các lực lượng ứng phó.

Khi xảy ra sự cố, Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị triển khai các biện pháp xử lý sự cố công trình công nghiệp, nhất là công trình thủy điện, khai thác, chế biến khoáng sản, hóa chất, nhằm giảm tối đa thiệt hại và bảo đảm an toàn cho người, tài sản tại khu vực xung quanh.