Bộ đội Biên phòng TP.Huế ra quân hỗ trợ thi công dự án trường học hơn 278 tỷ đồng

Ngày 15/6, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Huế tổ chức lễ ra quân tham gia hỗ trợ thi công dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS ở xã A Lưới 4.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Huế tổ chức lễ ra quân tham gia hỗ trợ thi công dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS ở xã A Lưới 4.

Hưởng ứng chiến dịch 60 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trường học, Bộ đội Biên phòng TP.Huế đã huy động 30 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ thi công ngôi trường tại thôn Cưr Xo, thuộc dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS A ở xã Lưới 4.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS A ở xã Lưới 4 được khởi công từ ngày 30/8/2025 trên diện tích gần 5 ha. Dự án được thực hiện nhằm phục vụ 1.842 học sinh, trong đó có 200 học sinh nội trú.

Dự án gồm công trình trường trung tâm và cải tạo hai điểm trường; đầu tư các hạng mục hành chính, thư viện, ký túc xá, sân thể thao. Tổng đầu tư các công trình trường thuộc dự án là 278,5 tỷ đồng...

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới còn nhiều khó khăn.



Theo phân công, các cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng đơn vị thi công thực hiện nhiều phần việc nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình.

Bộ đội Biên phòng TP.Huế huy động 30 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ thi công ngôi trường tại thôn Cưr Xo, thuộc dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS A ở xã Lưới 4.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, đại tá Lê Hồng Tuyên - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP.Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Đồng thời, quá trình thực hiện nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, phát huy tinh thần xung kích của cán bộ, chiến sĩ trong từng phần việc cụ thể.

Ngay sau lễ ra quân, lực lượng tham gia đã cơ động đến công trường để bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm cùng địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình theo kế hoạch.

Dự kiến, dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS ở xã A Lưới 4 sẽ được đưa vào sử dụng trong năm học 2026 - 2027, góp phần cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt cho học sinh vùng biên giới.