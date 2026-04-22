Bộ Tài chính công bố mục tiêu kế hoạch trả nợ công năm 2026

Bộ Tài chính cho hay, việc công bố Kế hoạch thực hiện theo các quy định mới tại Luật Quản lý nợ công được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 141/2025/QH15, Nghị định số 84/2026/NĐ-CP ngày 25/3/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực quản lý nợ công.

Việc công bố Kế hoạch vay, trả nợ công nhằm đảm bảo hoàn thành 3 nhiệm vụ chính.

Cụ thể, tăng cường minh bạch thông tin nợ công, việc công bố Kế hoạch vay, trả nợ công hằng năm giúp Việt Nam tiệm cận nhanh chóng với các thông lệ tốt quốc tế về quản lý nợ. Việc công bố cũng giúp cải thiện trực tiếp điểm số trong tiêu chí đánh giá về Chiến lược quản lý nợ theo công cụ Đánh giá hiệu quả quản lý nợ công (DeMPA) của Ngân hàng Thế giới.

Thứ hai, nhằm gắn kết minh bạch nợ công với Xếp hạng tín nhiệm quốc gia. Qua đó tạo điều kiện để các tổ chức xếp hạng tín nhiệm, các tổ chức đánh giá vĩ mô tiếp cận nguồn thông tin chính thức và toàn diện. Đây là cơ sở giúp Việt Nam cải thiện điểm số ở các khung đánh giá về "minh bạch - quản trị - thể chế", từ đó góp phần tác động tích cực đến việc cải thiện kết quả xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Cuối cùng là hiện thực hóa mục tiêu chiến lược giai đoạn 2026-2030. Theo Bộ Tài chính, mục tiêu cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia thông qua nỗ lực minh bạch hóa nợ công là hành động thiết thực nhằm chủ động triển khai các giải pháp nâng hạng tín nhiệm quốc gia.

Cùng đó, thực hiện đúng mục tiêu đã đề ra tại Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số".

Chi tiết Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026 hiện đã được Bộ Tài chính công khai trên các phương tiện truyền thông và các kênh đại chúng.