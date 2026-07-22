Bộ trưởng Công Thương đề nghị các tập đoàn hàng đầu Mỹ mở rộng đầu tư gắn chuyển giao công nghệ

Tại cuộc làm việc với lãnh đạo Hiệp hội Phân phối và bán lẻ giày dép Hoa Kỳ (FDRA) ngày 14/7/2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng khẳng định, Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng giày dép toàn cầu của Hoa Kỳ, đồng thời nhấn mạnh việc duy trì môi trường thương mại ổn định, công bằng và có thể dự báo là lợi ích chung của doanh nghiệp và người tiêu dùng hai nước.

Bộ trưởng đề nghị FDRA tiếp tục phát huy vai trò đại diện cộng đồng doanh nghiệp, tăng cường trao đổi với Chính phủ Hoa Kỳ và các cơ quan liên quan nhằm ủng hộ các chính sách thương mại phù hợp, góp phần củng cố khuôn khổ hợp tác kinh tế, thương mại ổn định, lâu dài và cùng có lợi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Ông Matt Priest, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc FDRA khẳng định, Việt Nam là đối tác chiến lược và là nguồn cung giày dép quan trọng của thị trường Hoa Kỳ. Theo ông Matt Priest, năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và độ tin cậy của các doanh nghiệp Việt Nam đã góp phần tạo nên chuỗi cung ứng hiệu quả cho nhiều thương hiệu và nhà bán lẻ Hoa Kỳ. Hiệp hội nhấn mạnh việc duy trì chuỗi cung ứng ổn định với Việt Nam không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn góp phần bảo đảm lợi ích của người tiêu dùng Hoa Kỳ.

Lãnh đạo FDRA cho biết, Hiệp hội đã và đang tích cực trao đổi với USTR, Nhà Trắng và Quốc hội Hoa Kỳ nhằm phản ánh quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ Việt Nam trong quá trình trao đổi chính sách với các cơ quan của Hoa Kỳ, góp phần duy trì môi trường thương mại ổn định, tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng và thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước phát triển bền vững.

Làm việc với lãnh đạo Tập đoàn ExxonMobil, Bộ trưởng đánh giá cao những đóng góp của ExxonMobil đối với ngành năng lượng Việt Nam và quan hệ hợp tác năng lượng Việt Nam - Hoa Kỳ. Bộ trưởng khẳng định, Việt Nam coi bảo đảm an ninh năng lượng là ưu tiên chiến lược, đồng thời mong muốn ExxonMobil tiếp tục đồng hành lâu dài với Việt Nam trên toàn bộ chuỗi giá trị năng lượng.

Ông Hùng đề nghị Tập đoàn đẩy nhanh triển khai các dự án hợp tác hiện có, tích cực nghiên cứu các cơ hội đầu tư mới, mở rộng hợp tác với Petrovietnam và các doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực dầu khí, LNG, hóa dầu và hạ tầng năng lượng.

Bộ Công Thương cam kết phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh của ExxonMobil tại Việt Nam.

Lãnh đạo ExxonMobil đánh giá cao những cải cách của Việt Nam trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng thời khẳng định Việt Nam tiếp tục là thị trường quan trọng trong chiến lược phát triển của Tập đoàn. ExxonMobil đã cập nhật tình hình triển khai các dự án tại Việt Nam, đồng thời cho biết đang rà soát danh mục đầu tư trên cơ sở diễn biến của thị trường năng lượng và hóa dầu toàn cầu.

Tập đoàn khẳng định việc đánh giá lại các dự án là hoạt động quản trị đầu tư thông thường, không làm thay đổi cam kết gắn bó lâu dài với Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, thương mại và đầu tư.

Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thường xuyên nhằm thúc đẩy các dự án hợp tác, nghiên cứu các cơ hội đầu tư mới và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, qua đó góp phần tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Làm việc với lãnh đạo Tập đoàn GE Vernova, hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp công nghệ cao và chuỗi cung ứng, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh công nghệ, thiết bị của GE đang hiện diện tại nhiều dự án điện trọng điểm, trong đó có các nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và triển khai hiệu quả Quy hoạch điện VIII.

Ông Hùng đề nghị GE tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, ưu tiên cung cấp thiết bị cho các dự án điện khí, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và chuỗi cung ứng, đồng thời tham gia sâu hơn vào các dự án hạ tầng năng lượng và công nghiệp quy mô lớn.

Lãnh đạo GE Vernova khẳng định, Việt Nam là một trong số ít thị trường ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn trên phạm vi toàn cầu, đồng thời đánh giá Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng của GE tại châu Á.

GE cho biết sẽ tiếp tục mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam thông qua việc cung cấp công nghệ tuabin khí và thiết bị truyền tải điện hiện đại, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển hệ sinh thái công nghiệp năng lượng.

Tập đoàn cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi số, chuỗi cung ứng và khoáng sản chiến lược; đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, cũng như tiếp tục chia sẻ với các cơ quan hữu quan của Hoa Kỳ về những kết quả hợp tác thực chất giữa GE và Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước phát triển ổn định, bền vững.

Cũng trong chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng Tọa đàm với nhiều tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ như Apple, Meta, Coca-Cola, Boeing, Qualcomm, Visa, Dow, Procter & Gamble, Target, Excelerate Energy, Philip Morris International.

Tại đây, lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định, Chính phủ Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng và chuỗi cung ứng; đồng thời nỗ lực sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại Đối ứng công bằng và cân bằng Việt Nam - Hoa Kỳ, hướng tới xây dựng khuôn khổ hợp tác kinh tế - thương mại ổn định, minh bạch và có thể dự báo. Bộ trưởng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng đầu tư, đồng hành và có tiếng nói ủng hộ tiến trình này.