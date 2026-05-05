Bộ trưởng Công Thương: Việt Nam đã vượt qua "tháng thử lửa" cú sốc xăng dầu toàn cầu, thẳng thắn nhìn nhận thách thức

Bộ trưởng Hùng khẳng định, nguồn cung xăng dầu và điện đã được bảo đảm, không để xảy ra gián đoạn.

Theo Bộ Công Thương, trong tháng 3-4/2026 là cao điểm đứt gãy chuỗi cung ứng xăng dầu toàn cầu, tác động trực tiếp từ chiến sự tại Trung Đông và giá dầu thô biến động dữ dội (Ảnh: NT).

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương, "trong tháng 4 vừa qua, đứng trước tình hình biến động rất khó khăn, tuy nhiên dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương cùng với Bộ Tài chính đã kiểm soát và bảo đảm tình hình cung ứng xăng dầu".

Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, một trong những điểm đáng chú ý là năng lực dự trữ xăng dầu đã được cải thiện rõ rệt, tạo dư địa chủ động hơn trong điều hành. Từ mức dự trữ thương mại còn hạn chế trước đây, hiện nay quy mô dự trữ đã được nâng lên đáng kể, góp phần củng cố vững chắc khả năng ứng phó và tăng sức chống chịu của hệ thống năng lượng trước các biến động từ bên ngoài.

Hệ thống sản xuất trong nước cũng được vận hành ổn định. Các nhà máy lọc dầu được tổ chức phân luồng hoạt động hợp lý, bảo đảm duy trì công suất cao, góp phần giữ vững nguồn cung trong nước.

Ngoài xăng dầu, Bộ trưởng Hùng thông tin tổng sản lượng điện tháng 4 đạt khoảng 30 tỷ kWh, tương đương hơn 1 tỷ kWh mỗi ngày. Phụ tải cực đại tăng lên khoảng 52.000 MW, tăng 12% so với cùng kỳ, trong khi sản lượng tăng gần 7%.

Đáng chú ý, trong dịp lễ 30/4-1/5, hệ thống điện vận hành an toàn tuyệt đối, không xảy ra sự cố. Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh: "Chúng ta đã bảo đảm cung cấp đầy đủ điện và không xảy ra các sự cố nào về hệ thống lưới và nguồn điện".

Những con số này cho thấy hệ thống năng lượng quốc gia không chỉ đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mà còn duy trì được độ ổn định trong bối cảnh áp lực gia tăng từ cả bên ngoài lẫn nội tại.

Bộ trưởng Công Thương cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức phía trước. Biến động tại Trung Đông chưa có dấu hiệu sớm kết thúc, trong khi nguồn cung toàn cầu bị ảnh hưởng đáng kể.

Theo Bộ trưởng, sản lượng dầu của khối OPEC hiện đã giảm khoảng 7,7 triệu thùng/ngày do hạn chế xuất khẩu. Điều này khiến thị trường năng lượng thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trong nước, nhu cầu năng lượng tiếp tục tăng nhanh theo đà phục hồi kinh tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 4 tháng đầu năm tăng 9,2%, trong đó ngành chế biến chế tạo tăng 9,9%, tiếp tục là động lực chính của tăng trưởng. Riêng ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,9%.

Ngành khai khoáng đã đảo chiều từ mức giảm 4,6% cùng kỳ năm trước sang tăng 4%, đã phản ánh nỗ lực nâng cao mức tự chủ năng lượng sơ cấp, đặc biệt thông qua tăng khai thác dầu khí trong nước.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng (Ảnh: VGP).

Bộ trưởng Bộ Công Thương đưa ra một số giải pháp và định hướng trong thời gian tới trong vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng.

Theo đó, Bộ Công Thương kiến nghị Chính phủ tăng cường chỉ đạo các địa phương, đặc biệt là UBND các tỉnh, trong việc quản lý và triển khai các dự án năng lượng. Đồng thời, đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc kiểm soát danh mục đầu tư, bảo đảm các dự án trong lĩnh vực năng lượng được triển khai đúng quy hoạch và tiến độ đã được phê duyệt.

Kiến nghị Chính phủ sớm phê duyệt và ban hành các nghị định sửa đổi, bổ sung liên quan nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà; bên cạnh đó hoàn thiện các quy định chi tiết và cơ chế hướng dẫn triển khai các nghị quyết của Quốc hội trong lĩnh vực này.

Bộ Công Thương cũng đề xuất Chính phủ cho điều chỉnh Quy hoạch điện VIII theo trình tự, thủ tục rút gọn, trên cơ sở áp dụng các quy định của Luật Quy hoạch, nhằm kịp thời cập nhật và đáp ứng nhu cầu phát triển thực tế của hệ thống điện.