Bộ trưởng Tài chính: Điều chỉnh ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Nghiên cứu, điều chỉnh ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế

Ngày 20/4, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã trình bày trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, về thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng đối với hộ, cá nhân kinh doanh: Từ đầu năm 2026 đến nay, do tác động của tình hình thế giới dẫn đến kinh tế trong nước có nhiều biến động, giá nhiên liệu tăng làm chi phí đầu vào gia tăng, sức mua suy giảm và hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân của cá nhân kinh doanh và mức doanh thu của hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT để hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh, đặc biệt đối với các ngành nghề có biên lợi nhuận thấp và chịu tác động lớn từ biến động chi phí.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. (Ảnh: Quốc hội)

Về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ: Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành đã quy định nhiều chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ, tuy nhiên, do bối cảnh kinh tế thế giới đã ảnh hưởng đến kinh tế trong nước và một trong những chủ thể chịu tác động đầu tiên bên cạnh các hộ, cá nhân kinh doanh chính là doanh nghiệp có quy mô nhỏ do điều kiện về vốn, nhân lực của loại hình doanh nghiệp này dẫn đến khả năng chống chịu trước những biến động từ bên ngoài là không cao.

Thực tế cho thấy, thời gian gần đây, do chi phí nhiên liệu, chi phí logistics tăng, nhiều doanh nghiệp loại này rơi vào trạng thái khó khăn, cần sự hỗ trợ về chính sách của Nhà nước.

Về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện chạy bằng pin, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành với mức ưu đãi cao đối với xe điện chạy bằng pin áp dụng từ ngày 01/3/2022 đã phát huy tác dụng, qua đó đã dần thay đổi thói quen của người tiêu dùng từ sử dụng xe xăng sang sử dụng xe điện, góp phần giảm phát thải khí nhà kính ra môi trường.

Bên cạnh đó, dự báo căng thẳng địa chính trị và nguồn cung nhiên liệu hóa thạch còn tiềm ẩn nhiều khả năng bất ổn, khó đoán, kéo dài nên nền kinh tế đang đứng trước áp lực an ninh năng lượng rất lớn và cần thiết phải chủ động có kế hoạch giảm sử dụng, phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch bằng việc kịp thời chuyển đổi sang các phương tiện thân thiện môi trường, qua đó vừa góp phần chuyển đổi cơ cấu năng lượng sang hướng chủ động, bền vững, vừa phát triển kinh tế xanh.

Khuyến khích hộ, cá nhân chuyển lên doanh nghiệp

Đối với nội dung quy định về thuế TNCN, thuế GTGT, thuế TNDN tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 dự thảo Luật, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nêu rõ, để hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là những hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có quy mô nhỏ, đồng thời đảm bảo công bằng trong chính sách thuế thu nhập giữa hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp quy mô nhỏ, khuyến khích hộ, cá nhân chuyển lên doanh nghiệp.

Trên cơ sở đánh giá tác động (cân đối giữa tác động giảm thu ngân sách với việc tạo điều kiện để hộ kinh doanh có nguồn lực để phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định tâm lý xã hội), dự thảo Luật sửa đổi theo hướng không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế TNCN, mức doanh thu không chịu thuế GTGT của hộ, cá nhân kinh doanh tại Luật và giao Chính phủ quy định mức này.

Đồng thời, sửa đổi nội dung tại Luật Thuế TNDN theo hướng bổ sung mức doanh thu được miễn thuế TNDN và giao Chính phủ quy định mức này cũng như quy định chi tiết việc miễn thuế theo đúng thẩm quyền được giao tại khoản 15 Điều 4 Luật Thuế TNDN số 67/2025/QH15.

Việc phân quyền cho Chính phủ sẽ tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ có thể điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, trong đó có chính sách thuế và cũng là thể chế hóa nội dung nêu tại Kết luận số 18-KL/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW, Luật Tổ chức Quốc hội và tương tự quy định giao thẩm quyền cho Chính phủ tại một số Luật, Nghị quyết của Quốc hội về thuế hiện hành.

Với nội dung quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện chạy bằng pin, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để góp phần đảm bảo tính nhất quán của chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành với các mục tiêu về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và giảm ô nhiễm đô thị, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhất là trong bối cảnh giá nhiên liệu hóa thạch có sự biến động mạnh và nguồn cung nhiên liệu hóa thạch bị thiếu hụt mạnh mẽ.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định về thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin theo hướng kéo dài thời gian áp dụng chính sách hiện hành đến hết năm 2030.

Chính phủ đề nghị Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua, trừ quy định tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.