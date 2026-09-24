Bỏ việc lương cao, chuyên gia IT xây nông trại công nghệ cao giữa đồng quê

Tờ DW cho biết, bỏ lại công việc văn phòng trong ngành IT, anh Bala Murali ở Ấn Độ bắt đầu một hành trình được đánh giá là vất vả và vô cùng mạo hiểm: trở thành nông dân.

Nhưng trang trại mà anh xây dựng không giống những cánh đồng truyền thống.

Murali đã phát triển một mô hình nông nghiệp nhà kính công nghệ cao, trong đó công nghệ được sử dụng để tạo ra môi trường trồng trọt phù hợp hơn cho cây trồng, đồng thời hướng tới sản xuất ổn định và đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu.

Từ chuyên gia IT, anh Bala Murali ở Ấn Độ đã quyết định trở thành nông dân. Ảnh cắt từ video của DW

Khi công nghệ bước vào nông nghiệp

Mô hình của Murali tập trung vào việc kiểm soát môi trường canh tác thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.

Những cây dưa chuột được trồng trong nhà kính, nơi các yếu tố liên quan đến quá trình sinh trưởng có thể được kiểm soát tốt hơn so với phương thức canh tác ngoài trời.

Cách tiếp cận này giúp giảm sự phụ thuộc vào những biến động của thời tiết – một trong những thách thức lớn đối với nông nghiệp truyền thống.

Với Murali, kiến thức từ ngành IT không bị bỏ lại phía sau khi anh chuyển sang làm nông nghiệp. Ngược lại, tư duy công nghệ trở thành một phần trong cách anh vận hành trang trại.

Mục tiêu không chỉ là trồng được cây mà còn xây dựng một mô hình sản xuất có tính hệ thống, có khả năng mở rộng và tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Trồng dưa chuột để hướng tới thị trường xuất khẩu

Ruộng dưa chuột trong trang trại của anh Bala Murali. Ảnh cắt từ video của DW

Một trong những sản phẩm chủ lực của trang trại là dưa chuột, được sản xuất với định hướng phục vụ thị trường xuất khẩu.

Đây là một hướng đi đòi hỏi người sản xuất phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng, độ đồng đều và điều kiện canh tác.

Nhà kính vì thế đóng vai trò quan trọng trong mô hình của Murali. Thay vì để cây trồng hoàn toàn phụ thuộc vào môi trường bên ngoài, người nông dân có thể chủ động hơn trong việc tạo ra điều kiện phù hợp cho cây phát triển.

Mô hình này cũng phản ánh một xu hướng đang ngày càng được quan tâm trong nông nghiệp: kết hợp công nghệ với các phương pháp canh tác để thích ứng với biến đổi khí hậu và những điều kiện sản xuất ngày càng khó lường.

Nông dân thời công nghệ 4.0

Câu chuyện của Bala Murali cho thấy ranh giới giữa công nghệ và nông nghiệp đang ngày càng mờ đi.

Nếu trước đây công nghệ chủ yếu gắn với máy tính, phần mềm hay các trung tâm dữ liệu, ngày nay những tư duy và công cụ tương tự đang được đưa vào nhà kính, trang trại và chuỗi sản xuất thực phẩm.

Đối với Murali, việc rời bỏ ngành IT không có nghĩa là từ bỏ công nghệ.

Anh đang sử dụng chính tư duy công nghệ để giải quyết những vấn đề của một ngành truyền thống – từ kiểm soát môi trường trồng trọt cho tới xây dựng một mô hình sản xuất có khả năng tạo ra nông sản chất lượng cao.

Hướng đi cho nông nghiệp thích ứng khí hậu

Mô hình nhà kính công nghệ cao cũng được xem như một hướng tiếp cận đối với những thách thức mà nông nghiệp hiện đại phải đối mặt.

Thời tiết thay đổi, nguồn nước hạn chế và nhu cầu ngày càng cao về chất lượng thực phẩm đang buộc ngành nông nghiệp phải tìm kiếm những phương thức sản xuất mới.

Trong bối cảnh đó, nông nghiệp công nghệ cao và canh tác trong môi trường được kiểm soát có thể trở thành một phần của lời giải.

Hành trình của Murali vì vậy không chỉ là câu chuyện một người bỏ nghề IT để làm nông.

Đó còn là câu chuyện về cách công nghệ đang thay đổi bộ mặt của nông nghiệp, biến nhà kính thành một môi trường sản xuất được tính toán và kiểm soát ngày càng giống một hệ thống công nghệ.

Từ một chuyên gia IT, anh Murali đang chứng minh rằng tương lai của người nông dân có thể không chỉ gắn với đất và thời tiết – mà còn với dữ liệu, công nghệ và những nhà kính thông minh.