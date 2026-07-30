Bộ Xây dựng cảnh báo nguy cơ chậm tiến độ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Bộ Xây dựng vừa đề nghị Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội, UBND TP.Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh công tác GPMB các hạng mục còn lại của dự án thành phần cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư với mục tiêu hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ với cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành), kết nối các trung tâm kinh tế cảng biển, phát huy tối đa tiềm năng của cảng biển Cái Mép - Thị Vải, tạo động lực, không gian phát triển vùng Đông Nam Bộ, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1. Ảnh: Nguyễn Nhâm

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công, có tổng chiều dài gần 54km, trong đó phạm vi đi qua địa phận thành phố Đồng Nai là hơn 34km.

Bộ Xây dựng cho biết, theo yêu cầu của Quốc hội, các dự án thành phần hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ trong năm 2026.

Ngày 18/5/2026, toàn bộ tuyến chính, 5/7 nút giao đã hoàn thành đưa vào khai thác, khối lượng còn lại (2 nút giao, hệ thống đường gom, ITS, kiểm soát tải trọng xe...) đang được nhà thầu và các đơn vị triển khai thi công, sớm đưa vào khai thác đồng bộ.

Tuy nhiên, theo báo cáo của chủ đầu tư, công tác triển khai thi công các hạng mục còn lại tại dự án thành phần 2 đang bị ảnh hưởng rất lớn, nguy cơ cao không thể hoàn thành như kế hoạch.

Nguyên nhân do mặt bằng một số vị trí vẫn chưa được bàn giao như: Phạm vi cầu vượt ngang trên đường ĐT.770B tại Km25+780 (khoảng gần 4ha); Hơn 1,8km đường gom dân sinh bổ sung qua xã Phước Thái (khoảng xấp xỉ 2ha); đường quay đầu xe tại nút giao Tân Hiệp (khoảng 0,37ha).

Ngày 17/6/2026, Bộ Xây dựng đã có công điện đề nghị UBND TP.Đồng Nai chỉ đạo các cấp chính quyền, hệ thống chính trị địa phương cùng vào cuộc để giải quyết dứt điểm các vướng mắc GPMB, nhưng đến nay vẫn chưa có nhiều chuyển biến.

Nhìn nhận việc bàn giao phần mặt bằng còn lại tại dự án thành phần 2 là hết sức quan trọng để nhà thầu tổ chức thi công hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ dự án trong năm 2026, Bộ Xây dựng đề nghị Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội, UBND TP.Đồng Nai đặc biệt quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm các vướng mắc, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu trước ngày 15/8/2026.

Trường hợp không giải quyết dứt điểm công tác GPMB, đề nghị UBND TP.Đồng Nai tiếp nhận, cân đối nguồn vốn để tiếp tục đầu tư hoàn thiện các hạng mục còn lại nêu trên tại dự án thành phần 2.