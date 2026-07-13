Bộ Xây dựng đốc thúc tiến độ giải ngân các dự án cao tốc, hạ tầng giao thông

Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các đơn vị, ban quản lý dự án trực thuộc và Sở Xây dựng các tỉnh: Phú Thọ, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Ban Quản lý dự án Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, các chủ đầu tư, nhà thầu đã có nhiều cố gắng khắc phục các khó khăn về giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng, biến động giá nhiên, vật liệu để triển khai các dự án, tuy nhiên, tiến độ thực hiện của một số dự án còn chậm, kết quả giải ngân của một số dự án chưa đáp ứng yêu cầu.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Bùi Phụ

Đơn cử, một số chủ đầu tư/ban quản lý dự án tiến độ thi công chậm theo kế hoạch như: Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đối với Dự án Cam Lộ - La Sơn, La Sơn Hòa Liên, đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận; Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận với Dự án Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau, Mỹ Thuận - Cần Thơ; Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy nội địa đối với Dự án nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, Dự án nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ, đường sắt cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia - giai đoạn 1; Ban Quản lý dự án 85 với Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn thành phố Vinh - Nam Đàn; Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đối với Dự án nâng cấp Quốc lộ 14B.

Ngoài ra, các dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đang thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại (đường gom, đường kết nối, nút giao, gia cố taluy,...) và hệ thống giao thông thông minh, công trình kiểm soát tải trọng xe, trạm thu phí, tiến độ triển khai chậm, nhiều lần phải gia hạn.

Bộ xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư/ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế, dự toán, đấu thầu lựa chọn nhà thầu để khởi công các dự án theo kế hoạch.

Cùng với đó, lãnh đạo các đơn vị phải thường xuyên có mặt tại hiện trường, chủ động phối hợp, làm việc với các địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng....

Đồng thời, tập trung thực hiện các giải pháp, biện pháp linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả, quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công đã phân bổ; việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí, vi phạm quy định pháp luật.

Ngoài ra, các chủ đầu tư/ban quản lý dự án chỉ đạo các đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, tổ chức tăng mũi thi công, tăng ca kíp, tổ chức thi công cuốn chiếu, tập trung triển khai ngay các hạng mục đã được bàn giao mặt bằng, các hạng mục có sản lượng lớn (cầu, hầm, đoạn nền đường đào đá khối lượng lớn,...); chủ động tập kết vật liệu tại hiện trường và tổ chức sản xuất các cấu kiện bán thành phẩm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công bảo đảm chất lượng, đáp ứng tiến độ.

Bộ Xây dựng yêu cầu Giám đốc chủ đầu tư/ban quản lý dự án phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tiến độ hằng ngày, hằng tuần để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (nếu có) kiên quyết xử lý các nhà thầu chậm tiến độ theo đúng các quy định của hợp đồng; tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công với mục tiêu đạt tỷ lệ giải ngân của dự án phải cao hơn hoặc bằng kế hoạch đề ra. Đây cũng là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các chủ đầu tư/ban quản lý dự án trong năm 2026.

Bộ Xây dựng giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chỉ đạo các chủ đầu tư/ban quản lý dự án khẩn trương rà soát cập nhật kế hoạch giải ngân các tháng còn lại của năm 2026 để bảo đảm hoàn thành giải ngân hết kế hoạch năm 2026 được giao; kịp thời tham mưu điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2026 từ các dự án giải ngân chậm, hết nhiệm vụ chi cho các dự án giải ngân tốt, có khả năng đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân theo đề xuất của các chủ đầu tư…