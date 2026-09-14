Bữa trưa dưới 30.000 đồng dần mất hút, lộ diện yếu tố quan trọng đang "vắt kiệt" biên lợi nhuận ngành F&B

Doanh thu thị trường F&B Việt Nam đạt hơn 432.000 tỷ đồng chỉ trong nửa đầu năm 2026, song kết quả kinh doanh giữa các cơ sở lại có sự phân hóa. Cứ 10 cơ sở được khảo sát thì hơn 4 cơ sở ghi nhận doanh thu thấp hơn cùng kỳ, trong bối cảnh chi phí đầu vào gia tăng và mức chi cho những bữa ăn bên ngoài của người Việt đang dịch chuyển lên các ngưỡng cao hơn.

Những diễn biến này được CTCP iPOS công bố trong báo cáo về thị trường kinh doanh ẩm thực Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026, tại sự kiện diễn ra tại TP HCM.

Doanh thu toàn ngành tăng, 43% cơ sở lại đi lùi

Theo báo cáo, doanh thu toàn ngành F&B trong nửa đầu năm 2026 ước đạt khoảng 432.700 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, mức tăng của toàn thị trường chưa phản ánh đồng đều tình hình kinh doanh của từng cơ sở. Khảo sát của iPOS cho thấy khoảng 43% cơ sở có doanh thu thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, 27,5% ghi nhận mức giảm 5-10%, còn hơn 15% cho biết doanh thu giảm trên 20% và gặp nhiều khó khăn.

Sự phân hóa thể hiện rõ hơn khi nhìn vào hai nhóm kinh doanh đồ ăn và đồ uống. Tỷ lệ cơ sở kinh doanh đồ ăn có doanh thu tăng trên 5% đạt 25,6%, cao hơn mức 15,8% của các mô hình đồ uống.

Ở chiều ngược lại, 17,3% cơ sở kinh doanh đồ uống ghi nhận doanh thu giảm trên 20%, trong khi tỷ lệ này ở nhóm đồ ăn là 12,5%.

Tình hình tăng trưởng doanh thu của các mô hình F&B trong 6 tháng đầu năm 2026. Biểu đồ: iPOS.

Theo iPOS, các mô hình đồ ăn vẫn có thể dựa vào nhu cầu thiết yếu, hoạt động ăn uống theo nhóm hoặc các chương trình combo (phần ăn kết hợp) để gia tăng giá trị hóa đơn.

Với các cơ sở kinh doanh đồ uống, áp lực lớn hơn khi phải cạnh tranh để thuyết phục khách hàng chi thêm cho những lựa chọn như nâng dung tích (size), thêm topping (nguyên liệu kèm) hoặc sử dụng các sản phẩm có mức giá cao hơn.

Trong bối cảnh đó, khách hàng trực tiếp tại điểm bán vẫn là nguồn tăng trưởng chính của các cơ sở F&B. Gần 60% đơn vị cho biết động lực tăng trưởng đến từ nhóm khách này, trong đó hơn 43% ghi nhận tăng trưởng từ khách dùng tại chỗ và 16,2% từ khách mua mang đi tại quầy. Kênh đặt đồ ăn qua ứng dụng chiếm 18,5%.

Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam có khoảng 329.200 cửa hàng dịch vụ ẩm thực, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước.

Bữa trưa dưới 30.000 đồng ngày càng thu hẹp

Cùng với sự phân hóa về doanh thu của các cơ sở F&B, mức chi của người Việt cho những bữa ăn bên ngoài cũng đang có sự dịch chuyển.

Đối với bữa trưa, nhóm chi từ 31.000 - 50.000 đồng hiện chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 43,9% số người tham gia khảo sát. Trong khi đó, nhóm chi dưới 30.000 đồng chỉ chiếm 12,4%, còn 26,2% người được hỏi dành từ 51.000 - 70.000 đồng cho một bữa ăn.

Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh mặt bằng chi phí đầu vào của ngành ẩm thực gia tăng.

Theo báo cáo, giá gas bán lẻ trong nước trong tháng 4 và tháng 5 tăng mạnh do tác động của căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và chi phí vận chuyển leo thang. Cùng với đó, chi phí nhiên liệu, nhân công, mặt bằng và vận chuyển tăng lên, khiến việc duy trì mức giá 30.000 - 40.000 đồng cho một suất cơm ngày càng trở nên khó khăn.

Dù mức chi có xu hướng dịch chuyển lên cao hơn, thói quen ăn trưa bên ngoài của người tiêu dùng nhìn chung vẫn được duy trì trong nửa đầu năm 2026.

Theo iPOS, điều này xuất phát từ đặc điểm nhịp sống của người lao động. Phần lớn chỉ có khoảng 1 - 1,5 giờ nghỉ trưa, vừa đủ để ăn và nghỉ ngắn, nên khó có thể trở về nhà rồi quay lại nơi làm việc.

Công nhân thường ăn theo ca, sinh viên lựa chọn các địa điểm quanh trường, còn nhân viên văn phòng chủ yếu tìm kiếm địa điểm ăn uống trong phạm vi gần nơi làm việc. Vì vậy, dù chi phí cho mỗi bữa ăn thay đổi, nhu cầu ăn trưa bên ngoài vẫn được duy trì.

Xu hướng tương tự cũng xuất hiện ở bữa tối. Tần suất ăn ngoài gần như không thay đổi, nhưng cơ cấu chi tiêu đã có sự dịch chuyển rõ hơn.

Mức chi tiêu cho bữa trưa của thực khách Việt Nam trong nửa đầu năm 2026. Biểu đồ: iPOS.

Tỷ lệ thực khách chi dưới 50.000 đồng cho một bữa tối giảm từ 47,6% trong năm 2025 xuống còn 37% trong nửa đầu năm 2026. Ngược lại, nhóm chi từ 71.000 đồng trở lên tăng từ 28,1% lên 38,7%.

Sự thay đổi này diễn ra cùng với sự phát triển của các mô hình sử dụng mức giá khởi điểm để thu hút khách hàng như lẩu 69.000 đồng, buffet rau…

Trong thời gian tới, phân khúc chi tiêu từ 51.000 - 70.000 đồng được dự báo sẽ trở thành khu vực cạnh tranh đáng chú ý của thị trường bữa tối. Đây là mức giá vẫn tương đối phù hợp với khả năng chi trả của số đông, nhưng cũng đủ cao để khách hàng bắt đầu đặt ra những yêu cầu lớn hơn về chất lượng và trải nghiệm.

Hơn một nửa doanh nghiệp F&B vẫn muốn mở rộng

Dù mức chi cho ăn uống bên ngoài đang thay đổi, kế hoạch chi tiêu của người tiêu dùng trong những tháng cuối năm nhìn chung chưa có biến động lớn.

Khảo sát về kế hoạch chi tiêu 6 tháng cuối năm cho thấy 52,26% người tiêu dùng dự kiến giữ nguyên mức chi hiện tại. Tỷ lệ có ý định cắt giảm hoặc tăng chi tiêu không thay đổi đáng kể so với năm 2025.

Ở phía doanh nghiệp, kế hoạch mở rộng kinh doanh vẫn được duy trì. Hơn 52% doanh nghiệp F&B Việt Nam tham gia khảo sát cho biết có kế hoạch mở thêm cửa hàng hoặc mở rộng quy mô trong 6 tháng cuối năm 2026.

Theo iPOS, nửa cuối năm thường là giai đoạn thuận lợi cho hoạt động mở rộng, đặc biệt tại miền Bắc khi thời tiết chuyển lạnh, tạo điều kiện cho các mô hình lẩu, nướng và ăn uống theo nhóm phát triển.