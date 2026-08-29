Bức tranh kinh doanh thú vị phía sau chuỗi Vịt 34, có đơn vị chưa thoát lỗ lũy kế

10 năm mở 15 chi nhánh

Như Etime/Dân Việt đã thông tin, những năm gần đây, thị trường Hà Nội nổi lên nhiều chuỗi nhà hàng, quán ăn do người Việt xây dựng như Nhậu Tự Do, Nướng A Choén, Vịt 34, Bánh tráng Giang Mỹ, Bánh tráng Phú Cường,…

Từ những quán ăn quy mô nhỏ, nhiều thương hiệu từng bước mở rộng thành chuỗi, tạo dựng chỗ đứng bằng các món ăn quen thuộc, mức giá phù hợp và cách vận hành linh hoạt. Nổi bật trong đó là đà phát triển ấn tượng của chuỗi cửa hàng Vịt 34 của doanh nhân Phạm Xuân Kiển.

Sau hơn 10 năm hoạt động, Vịt 34 đã phát triển thành chuỗi nhà hàng chuyên các món ăn chế biến từ vịt, phục vụ nhu cầu gặp mặt gia đình, liên hoan công ty và các buổi tụ họp. Thương hiệu này tự giới thiệu là chuỗi nhà hàng đặc sản vịt Việt Nam đặc sắc tại Hà Nội.

Theo thông tin cập nhật trên website, Vịt 34 hiện có 15 - 16 chi nhánh tại Hà Nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Liên quan đến thương hiệu này, tháng 5/2025, UBND quận Nam Từ Liêm (cũ) ban hành Quyết định số 1668/QĐ-UBND, xử phạt Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nga Xuân, đơn vị vận hành Nhà hàng Vịt 34 tại khu C, đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, số tiền 8 triệu đồng.

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nga Xuân được ông Phạm Xuân Kiển, sinh năm 1988, thành lập ngày 28/3/2019 với vốn điều lệ ban đầu 500 triệu đồng.

Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Chỉ hơn một năm sau khi thành lập, đến tháng 7/2020, vốn điều lệ của công ty được nâng lên 5 tỷ đồng.

Quy mô hệ thống cửa hàng được mở rộng, vốn điều lệ tăng đáng kể so với thời điểm thành lập, song kết quả kinh doanh của Thương mại Nga Xuân lại chưa tương xứng.

Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu xấp xỉ 11 tỷ đồng, tăng khoảng 600 triệu đồng so với năm trước. Tuy nhiên, sau khi trừ giá vốn và các chi phí, lợi nhuận sau thuế chỉ còn chưa đến 40 triệu đồng.

Con số này dù đã cải thiện so với khoản lỗ hơn 1,7 tỷ đồng của năm 2024, nhưng chưa đủ bù đắp những thua lỗ tích lũy từ các năm trước.

Tính đến ngày 31/12/2025, Thương mại Nga Xuân vẫn ghi nhận lỗ sau thuế chưa phân phối hơn 4,2 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2025, tổng tài sản của Thương mại Nga Xuân đạt 8,6 tỷ đồng, gần gấp đôi mức 4,5 tỷ đồng ghi nhận hồi đầu năm.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của doanh nghiệp cũng tăng mạnh, từ 3,8 tỷ đồng lên 7,8 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn là các khoản phải trả khác; doanh nghiệp không ghi nhận nợ vay ngân hàng.

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nga Xuân được ông Phạm Xuân Kiển, sinh năm 1988, thành lập ngày 28/3/2019 với vốn điều lệ ban đầu 500 triệu đồng. Ảnh: vit34.vn

Nghịch lý tại chuỗi doanh nghiệp của doanh nhân Phạm Xuân Kiển

Ông Phạm Xuân Kiển còn là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Vịt 34. Doanh nghiệp này được thành lập ngày 16/5/2025 với vốn điều lệ 2 tỷ đồng, trong đó ông Kiển góp 70%, cá nhân Bùi Thị Nhịp sở hữu 30% còn lại.

Theo nội dung doanh nghiệp cập nhật trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp vào tháng 9/2025, số lao động kê khai trong thông tin về thuế của Công ty TNHH Vịt 34 là 5 người.

Dù mới thành lập, kết thúc năm 2025, Công ty TNHH Vịt 34 đã ghi nhận doanh thu lên tới 39 tỷ đồng. Với giá vốn bán hàng xấp xỉ 29 tỷ đồng, doanh nghiệp đạt lợi nhuận gộp khoảng 10 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi khấu trừ gần 9,8 tỷ đồng chi phí quản lý kinh doanh, lợi nhuận trước thuế của Công ty TNHH Vịt 34 chỉ còn 372 triệu đồng.

Với chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp khoảng 69 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của công ty đạt hơn 300 triệu đồng.

Như vậy, trong năm 2025, hai doanh nghiệp do ông Phạm Xuân Kiển điều hành ghi nhận tổng doanh thu hơn 50 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiệu quả kinh doanh vẫn ở mức thấp, trong khi Thương mại Nga Xuân còn ghi nhận khoản lỗ lũy kế lớn. Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của hai công ty chỉ ở mức hơn 70 triệu đồng.

Điều thú vị là chỉ trong hơn 7 tháng hoạt động của năm 2025, Công ty TNHH Vịt 34 đã ghi nhận doanh thu lên tới 39 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần mức doanh thu khoảng 10-11 tỷ đồng/năm của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nga Xuân trong những năm trước đó.

